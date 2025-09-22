SoftBank testuje 5G ze stratosfery. Po co komu satelita?

Podsumowanie artykułu . . .

Udany test 5G z wysokości 3000 metrów. Eksperyment SoftBanku nad japońską wyspą

W czerwcu 2025 roku SoftBank przeprowadził nietypowy eksperyment z transmisją danych. Wykorzystano lekki samolot krążący na wysokości 3 kilometrów, wyposażony w specjalny system komunikacyjny, symulujący dzięki technice kształtowania wiązki jednocześnie sześć stacjonarnych, niezależnych komórek sieciowych – system automatycznie dostosowywał pokrycie w miarę obrotów platformy, symulując działanie przyszłych stratosferycznych stacji bazowych.

Średnia prędkość pobierania danych osiągnęła około 33 Mb/s w odległości 15 kilometrów od centrum obszaru testowego. To całkiem przyzwoity wynik, zwłaszcza że warunki odpowiadały skrajnym rejonom zasięgu przyszłych stratosferycznych platform działających na wysokości 20 kilometrów. System wykorzystywał dwa pasma częstotliwości – 26 GHz dla połączenia między naziemną stacją bazową a samolotem oraz 1,7 GHz dla komunikacji z urządzeniami użytkowników. To drugie pasmo jest kompatybilne z większością współczesnych smartfonów 5G.

Wysokościowe Platformy Stratosferyczne (HAPS) to pomysł, który od lat krąży w świecie telekomunikacji. Platformy unoszące się na wysokości około 20 kilometrów oferują kilka przewag nad poruszającymi się na niskiej orbicie satelitami – przede wszystkim ze względu na mniejszą odległość zapewniają lepszą dystrybucję mocy i mniejsze opóźnienia. Podczas testów SoftBank sprawdził kluczowe technologie niezbędne do stabilnego działania systemu, w tym korekcję efektu Dopplera i automatyczne śledzenie wiązki, niezbędne w przypadku stratosferycznych platform narażonych na działanie wiatru i wymuszone ciągłe zmiany pozycji.

Czytaj też: Nowe iPhone’y wkraczają do Plusa, a program Wymiana pomoże zaoszczędzić

5G z platform HAPS to potencjalne rozwiązanie tematu łączności w obszarach klęsk żywiołowych

Technologia może znaleźć zastosowanie w miejscach pozbawionych tradycyjnej infrastruktury. Stosunkowo szybko można z pomocą unoszących się w powietrzu stacji bazowych zapewnić zasię na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, gdzie standardowa infrastruktura została uszkodzona, a także na odległych wyspach czy platformach wiertniczych, gdzie jest zwyczajnie niepraktyczna lub niemożliwa do zrobienia. Decyzje regulacyjne podjęte podczas konferencji WRC-23 otworzyły drogę do komercyjnego wykorzystania pasm mobilnych przez platformy HAPS i teraz już od operatorów zależy praktyczne wdrożenie.

SoftBank zapowiada dalsze prace nad udoskonaleniem technologii. Część badań prowadzona jest we współpracy z japońskim Narodowym Instytutem Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, a eksperyment nad Hachijō pokazuje, że pomysł zapewnienia łączności z powietrznych platform jest technicznie wykonalny i praktyczny.