Nowe iPhone’y wkraczają do Plusa, a program Wymiana pomoże zaoszczędzić

Najnowsza linia iPhone 17 prezentuje się imponująco. Modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max są, według producenta, najpotężniejszymi iPhone’ami w historii. Ich obudowy wykonano z kutego na gorąco aluminium, a ekran i tył chroni wytrzymałe szkło Ceramic Shield. Nowością w ofercie jest iPhone Air, który zaskakuje smukłością. Wyposażono go w 6,5-calowy wyświetlacz, a za płynne działanie odpowiada procesor A19 Pro. Aparat Fusion 48 Mpix i przedni obiektyw Center Stage to kolejne mocne punkty tego modelu. Ofertę uzupełnia podstawowa „siedemnastka”, dostępna w pięciu kolorach. Ma jaśniejszy ekran z technologią ProMotion, zapewniającą płynne przewijanie oraz przedni aparat Center Stage 18 Mpix, który pozwala na jednoczesne nagrywanie z obu obiektywów.

Program Plus Wymiana działa na zasadzie umowy na 36 niskich rat. Po spłaceniu 24 rat (czyli po dwóch latach), klient ma trzy opcje:

Zwrócić używany telefon (musi być w dobrym stanie technicznym) i podpisać nową umowę na kolejny model. Spłacić pozostałe 12 rat jednorazowo lub w ratach, a telefon zatrzymać na własność. Wymienić go na nowy model.

Decydując się na opcję wymiany, całkowity koszt zakupu (opłata początkowa + 24 raty) przedstawia się następująco:

iPhone 17 256 GB: 299 zł na start, a następnie 24 raty po 112,50 zł/mies. (całkowity koszt 2999 zł).

iPhone 17 Pro 256 GB: 399 zł na start, a następnie 24 raty po 163,89 zł/mies. (całkowity koszt 4333 zł).

iPhone Air 256 GB: 399 zł na start, a następnie 24 raty po 148,61 zł/mies. (całkowity koszt 3966 zł).

Program Plus Wymiana to ciekawa propozycja dla osób, które chcą mieć najnowszego iPhone’a co dwa lata, nie martwiąc się o odsprzedaż poprzedniego modelu. Niskie raty i możliwość łatwej wymiany telefonu na nowszy model po dwóch latach to duży atut. Z drugiej strony, program zmusza do pozostania w jednej sieci przez dłuższy czas. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się spłacić telefon w całości, musisz doliczyć koszt pozostałych 12 rat, co może sprawić, że ostateczna cena będzie wyższa niż w przypadku jednorazowego zakupu. Wybór zależy więc od preferencji.