Termomix ugotuje, a Kobold pomoże w sprzątaniu. Z tym zestawem codzienne porządki staną się luksusową przyjemnością

Firma Vorwerk, znana w Polsce przede wszystkim jako producent kultowego robota kuchennego Thermomix, właśnie zaprezentowała zupełnie nowy zestaw do sprzątania. Za ponad 9000 złotych możesz wyposażyć swój dom w komplet urządzeń Kobold Multi Pro, które mają ułatwić i przyspieszyć codzienne porządki. Ten ruch pokazuje, że firma chce zdominować nie tylko kuchnię, ale i resztę mieszkania.

Zestaw Kobold Multi Pro składa się z trzech urządzeń, które mają sprawić, że sprzątanie stanie się znacznie bardziej efektywne.

Odkurzacz pionowy Kobold VK7 – to bezprzewodowy odkurzacz wyposażony w elektroszczotkę EB7 z własnym silnikiem dedykowanym wyłącznie do napędu obrotowych szczotek. Urządzenie samodzielnie rozpoznaje rodzaj powierzchni i dopasowuje zarówno prędkość obrotów, jak i siłę ssania. Tryb Boost radzi sobie z większymi zabrudzeniami, wciągając zanieczyszczenia o średnicy do jednego centymetra. Ważący 2,3 kg odkurzacz generuje hałas na poziomie 78 decybeli, co jest wartością typową dla tego typu urządzeń. System filtracji wykorzystuje worki czterowarstwowe z trzema oddzielnymi systemami. Producenci deklarują zatrzymywanie 99,99% alergennych odchodów roztoczy kurzu domowego. Warto odnotować, że 80% materiałów użytych do produkcji worków pochodzi z recyklingu. Do odkurzacza VK7 można dokupić przystawkę SP7, która umożliwia równoczesne odkurzanie i mycie na mokro.

Odkurzacz ręczny Kobold VM7 – dostępny w Polsce od lipca 2025 roku, ten mały, poręczny odkurzacz idealnie nadaje się do sprzątania blatów kuchennych, mebli czy wnętrza samochodu. Jego silnik osiąga prędkość 26,5 tysiąca obrotów na minutę, co przekłada się na prędkość zasysania powietrza 29,1 m/s w trybie Boost. Na pełnym ładowaniu działa do 22 minut, a w trybie Boost do 15 minut.

Myjka uniwersalna Kobold VG100+ – to urządzenie, które ma skutecznie czyścić płaskie powierzchnie, takie jak szyby, kafelki czy fronty mebli, nie pozostawiając smug. Działa na zasadzie nawilżania, usuwania brudu i zasysania wody, zużywając przy tym niewielkie ilości detergentu i wody. Urządzenie waży 1 kg.

Kupując urządzenia osobno, musisz liczyć się z kosztami:

Kobold VK7 : 7325 zł

: 7325 zł Kobold VM7 : 799 zł

: 799 zł Kobold VG100+: 1160 zł

Łączna kwota to 9284 zł, ale decydując się na cały zestaw Kobold Multi Pro, zapłacimy 9194 zł – cóż, 90 złotych oszczędności nie brzmi imponująco, zwłaszcza przy tak wielkim wydatku. Jednak aby zachęcić do zakupu, Vorwerk przygotował specjalną ofertę. Osoby, które kupią zestaw we wrześniu 2025 roku, otrzymają voucher o wartości 800 złotych do wykorzystania w e-sklepie firmy.

Cały zestaw będzie dostępny wyłącznie do grudnia 2025 roku i tylko u autoryzowanych doradców oraz w oficjalnym sklepie internetowym. Takie ograniczenie czasowe ma niewątpliwie zachęcić do szybszych decyzji zakupowych. Cena zestawu plasuje go w absolutnej elicie urządzeń AGD. Dla porównania – flagowy robot sprzątający tej samej marki kosztuje 6645 złotych, co dobrze obrazuje pozycjonowanie nowego produktu. To propozycja dla tych, którzy szukają kompleksowego rozwiązania i nie patrzą na cenę jako główne kryterium wyboru.