Yale Linus L2 Lite – nowy inteligentny zamek pojawi się w grudniu, ma być prosto i wygodnie

Yale Linus L2 Lite – tani zamek elektroniczny dla każdego

Najnowsza propozycja Yale to najprostszy i najłatwiejszy w obsłudze inteligentny zamek tego producenta. Jego sercem jest system KeySense, który pozwala na bezkluczykowe otwieranie drzwi. Przy użyciu od środka krótkie naciśnięcie przycisku otwiera zamek, a długie zamyka. Auto-unlock z kolei wykorzystuje informacje o bliskości telefonu do automatycznego odblokowania zamka bez konieczności sięgania do kieszeni. Możliwa jest także zdalna kontrola stanu zamka oraz jego otwieranie i zamykanie z poziomu aplikacji Yale Home, pod warunkiem podpięcia Yale Linus L2 Lite pod dodatkową centralkę Wi-Fi ConnectX. System zapewnia zgodność ze standardem Matter przez protokół Thread, możliwa jest też integracja z popularnymi Amazon Alexa, Google Home, Apple Home i Samsung SmartThings.

Montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi

Prostota montażu to ważny atut – producent deklaruje, że instalacja zajmuje kilka minut bez konieczności wiercenia. Całość montażu przeprowadza się po wewnętrznej stronie drzwi, co zapobiega identyfikacji zamka oraz próbom jego kradzieży. Aplikacja Yale Home pozwala na tworzenie indywidualnych profili dostępu i otrzymywania powiadomień o wejściach. Użytkownicy mogą też korzystać z dodatkowych akcesoriów dostępowych, takich jak Yale Smart Keypad 2 Fingerprint z czytnikiem linii papilarnych, za pomocą której można autoryzować użytkowników bez smartfonu, np. dzieci.

Nowy zamek swoją premierę ma mieć 3 grudnia 2025 roku. Sugerowana cena to 139 euro (polskiej ceny jeszcze nie znamy) – sporo więcej niż za zamek tradycyjny, ale też dużo mniej niż kosztują wyspecjalizowane systemy zabezpieczeń. Kwota zdaje się jednak do przyjęcia i sam bym chętnie wypróbował takie rozwiązanie w wersji z centralką i zdalnym dostępem.