Promocje Amazon Prime – do jutra można kupić sprzęt nawet o kilkadziesiąt procent taniej

Podsumowanie artykułu . . .

Wielkie Okazje Prime w Amazon – na co warto zwrócić uwagę

Okazji jest oczywiście zbyt wiele, bym był w stanie zamieścić tu wszystkie, pozwoliłem więc sobie wybrać nieco ciekawostek, które uważam za godne uwagi.

Czytaj też: Październikowe ulepszenia od Google. Co nowego w Androidzie?

Na listę promocji nie trafiły niestety czytniki ebooków Kindle – jeśli planujecie zakup któregoś z nich, to warto zaczekać do promocji z okazji Czarnego Piątku. Dość niespodziewanie na liście nie ma też urządzeń Amazonu – głośników Echo i przystawek Fire TV. I także ich spodziewałbym się w promocjach na Black Friday.

Pełna lista promocji Amazon Wielkie Okazje Prime.