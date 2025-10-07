Promocje Amazon Prime – do jutra można kupić sprzęt nawet o kilkadziesiąt procent taniej

...
Wielkie Okazje Prime w Amazon – na co warto zwrócić uwagę
Okazji jest oczywiście zbyt wiele, bym był w stanie zamieścić tu wszystkie, pozwoliłem więc sobie wybrać nieco ciekawostek, które uważam za godne uwagi.
- Tablet Apple iPad 128 GB z czipem A16 – 1529 zł zamiast 1629 zł (-6%)
- Smartwatch Garmin Fenix 7X Pro Solar – 3465,50 zł zamiast 2645,57 zł (-11%)
- Słuchawki Soundcore by Anker Space One – 279 zł zamiast 449 zł (-38%)
- Słuchawki Soundcore Q30 by Anker – 198 zł zamiast 349 zł (-43%)
- Stacja ładująca Anker 200 W 6 portów – 199 zł zamiast 265,82 zł (-25%)
- Ładowarka Anker USB-C Nano II 65 W – 89,99 zł zamiast 205,88 zł (-56%)
- Smartfon POCO M7 Pro 5G – 640,07 zł zamiast 789,81 zł (-19%)
- Głośnik Anker SoundCore 2 – 89 zł zamiast 158,89 zł (-44%)
- Czytnik ebooków Pocketbook Verse Pro – 569,05 zł zamiast 599 zł (-5%)
- Powerbank Anker PowerCore 737 24000 mAh – 299 zł zamiast 370,88 zł (-19%)
- Ładowarka bezprzewodowa UGREEN MagFlow 2 w 1 Qi2.2 25 W – 179,99 zł zamiast 359,99 zł (-31%)
- Ładowarka bezprzewodowa UGREEN MagFlow Qi2.2 25 W – 399 zł zamiast 599 zł (-33%)
- Smartfon XIAOMI Poco F7 12/256 GB – 1408,67 zł zamiast 1755,67 zł (-20%)
- Lampa fotograficzna RGB NEEWER 60 W – 439,24 zł zamiast 658,72 zł (-33%)
- Lampa fotograficzna światła dziennego Godox Litemons LA200Bi 200 W – 1085,45 zł zamiast 1587,28 zł) (-32%)
- Zestaw 2 fotograficznych lamp panelowych NEEWER PL60C RGB – 1595,29 zł zamiast 2276,99 zł (-30%)
- Mysz bezprzewodowa Razer DeathAdder V2 HyperSpeed – 169 zł zamiast 199 zł (-15%)
- Mysz bezprzewodowa Razer DeathAdder V3 HyperSpeed – 295,59 zł zamiast 347,99 zł (-15%)
- Słuchawki Sennheiser HD599 SE – 349 zł zamiast 399 zł (-13%)
Czytaj też: Październikowe ulepszenia od Google. Co nowego w Androidzie?
Na listę promocji nie trafiły niestety czytniki ebooków Kindle – jeśli planujecie zakup któregoś z nich, to warto zaczekać do promocji z okazji Czarnego Piątku. Dość niespodziewanie na liście nie ma też urządzeń Amazonu – głośników Echo i przystawek Fire TV. I także ich spodziewałbym się w promocjach na Black Friday.