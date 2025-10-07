Październikowe ulepszenia od Google. Co nowego w Androidzie?

Podsumowanie artykułu . . .

W przeciwieństwie do tradycyjnych łatek bezpieczeństwa, te aktualizacje wprowadzają nowe funkcje do kluczowych usług, takich jak Google Play Services, Play Store oraz Play system update, obejmując urządzenia od smartfonów i tabletów, po Wear OS, Google TV, a nawet Android Auto. Choć często są to zmiany „pod maską”, w październikowej edycji 2025 roku znalazło się kilka istotnych nowości, które realnie poprawiają komfort użytkowania i – co najważniejsze – bezpieczeństwo naszych rozmów.

Najważniejsze zmiany w usługach systemowych Google

Aktualizacje systemowe Google są dostarczane za pośrednictwem wielu komponentów, w tym usług takich jak Adaptive Connectivity Services, Device Health Services czy Private Compute Services. Poniżej prezentujemy najważniejsze, zauważalne dla końcowego użytkownika zmiany, które pojawiają się w usługach Play Services w wersji v25.39 oraz Sklepie Play w wersji v48.3.

1. Bezpieczeństwo i prywatność – ochrona przed niechcianymi obrazami

Najważniejsza i najbardziej przełomowa zmiana dotyczy bezpieczeństwa w aplikacji Wiadomości Google. Funkcja Ostrzeżenia o Wrażliwych Treściach (Sensitive Content Warnings) została rozszerzona i potrafi teraz wykrywać jawne treści o charakterze nagości w udostępnianych filmach. To ogromny krok w ochronie przed niechcianymi lub nieodpowiednimi treściami, zwłaszcza dla młodszych użytkowników.

Warto wiedzieć, że ostrzeżenie działa na urządzeniu, co oznacza, że gigant nie przegląda naszych wiadomości, tylko analizuje obraz czy wideo, zanim je otworzysz. Jeśli treść zostanie uznana za wrażliwą, zobaczysz ostrzeżenie, zanim zdecydujesz się ją wyświetlić.

2. Ulepszenia dla kont nadzorowanych i rodzicielskich

Google kontynuuje inwestycje w ulepszanie doświadczeń dla kont nadzorowanych (supervised accounts), często używanych przez młodszych członków rodziny w ramach kontroli rodzicielskiej.

Quick Start dla kont nadzorowanych — funkcja Quick Start (Szybki Start), która ułatwia konfigurację nowego urządzenia, jest teraz dostępna również dla kont nadzorowanych. To powinno znacznie usprawnić proces pierwszego uruchomienia i konfiguracji telefonu dla dziecka.

— funkcja Quick Start (Szybki Start), która ułatwia konfigurację nowego urządzenia, jest teraz dostępna również dla kont nadzorowanych. To powinno znacznie usprawnić proces pierwszego uruchomienia i konfiguracji telefonu dla dziecka. Nowy wygląd — wprowadzono odświeżone motywy i spójniejsze doświadczenie wizualne we wszystkich ścieżkach użytkownika związanych z nadzorem i kontrolą rodzicielską.

— wprowadzono odświeżone motywy i spójniejsze doświadczenie wizualne we wszystkich ścieżkach użytkownika związanych z nadzorem i kontrolą rodzicielską. Zmiana wyglądu zdjęć profilowych — zdjęcia profilowe zyskały nowy, czystszy design.

3. Poprawa komfortu jazdy i Sklep Play

Tryb “Nie Przeszkadzać” w trakcie jazdy — użytkownicy zyskają ulepszone doświadczenie z trybem “Nie Przeszkadzać” podczas prowadzenia samochodu (Driving Do Not Disturb mode). Choć szczegóły nie są podane, ma to na celu jeszcze lepsze zarządzanie powiadomieniami, aby nie rozpraszać kierowcy.

— użytkownicy zyskają ulepszone doświadczenie z trybem “Nie Przeszkadzać” podczas prowadzenia samochodu (Driving Do Not Disturb mode). Choć szczegóły nie są podane, ma to na celu jeszcze lepsze zarządzanie powiadomieniami, aby nie rozpraszać kierowcy. Sklep Play i ochrona Play Protect — w Sklepie Play, na wszystkich typach urządzeń (samochody, PC, telefony, TV, zegarki), wprowadzone zostaną odświeżone ikony w powiadomieniach Google Play Protect.

4. Ułatwienia dla Deweloperów

Oczywiście, jak co miesiąc, pojawiły się też zmiany skierowane do twórców aplikacji. Firma udostępnia nowe funkcje dla deweloperów Google i stron trzecich, które mają ułatwić zarządzanie kontami, bezpieczeństwem i prywatnością w ich aplikacjach.

Regularne aktualizacje systemowe od Google odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa całego ekosystemu Android. Nie chodzi tu tylko o nowe funkcje, ale przede wszystkim o łatanie luk bezpieczeństwa i poprawę stabilności systemu. W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, tego typu comiesięczne poprawki stają się coraz ważniejsze dla ochrony naszych danych. Choć nie zawsze przynoszą spektakularne nowości, ich systematyczne instalowanie to jeden z podstawowych elementów dbania o cyberbezpieczeństwo naszych urządzeń.