Xiaomi kopiuje Apple i wprowadza HyperIsland. Nowy system trafi na te urządzenia

Z pewnością każdy użytkownik Xiaomi, Redmi czy Poco zastanawia się teraz — czy mój smartfon to dostanie HyperOS 3?

Przez to, że Xiaomi (jak i większość producentów sprzętu z Androidem) nie ma jednolitej polityki wsparcia, przy okazji premiery kolejnych wersji nakładki zawsze towarzyszy nam duża doza niepewności. Czy nasz model ją dostanie? Czy może poprzednia wersja była już tą ostatnią. Dlatego, w czasie gdy aktualizacja jest wdrażana w Chinach, a globalny debiut zbliża się wielkimi krokami, mamy dla was listę urządzeń, które dostaną HyperOS 3.

Ta aktualizacja to nie tylko odświeżony wygląd, ale też dziesiątki popraw pod maską, które mają gwarantować jeszcze większą płynność, lepszą wydajność i wydłużony czas pracy na baterii. Poniżej znajduje się lista modeli, które według wstępnych informacji od Xiaomi, są uprawnione do otrzymania tej dużej aktualizacji.

Smartfony Xiaomi, Redmi i Poco:

Xiaomi 15, 15 Ultra

Xiaomi 15T, 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G

Redmi 15, 15 5G, 15C, 15C 5G

Redmi 14C

Redmi 13, 13X

Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra

Poco F6, F6 Pro

Poco F5, F5 Pro

Poco X7, X7 Pro, X7 Pro (Iron Man Edition)

Poco X6, X6 Pro

Poco M7, M7 Pro 5G

Poco M6, M6 Pro

Poco C85, C75

Tablety — większa integracja na większym ekranie

Integracja między urządzeniami jest kluczowym elementem HyperOS 3, dlatego poniższe tablety zyskają na tym szczególnie.

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad Pro, Pad Pro 5G, Pad Mini

Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad 2, Pad 2 4G, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G

Poco Pad

Urządzenia ubieralne – mały sprzęt z dużą zmianą

Nawet mniejsze gadżety Xiaomi mają otrzymać nowy system, co świadczy o ambicjach firmy do ujednolicenia całego ekosystemu.

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Kiedy powinniśmy spodziewać się aktualizacji?

Xiaomi planuje rozpocząć globalne wdrażanie HyperOS 3 jeszcze w tym miesiącu, zaczynając tradycyjnie od najnowszej serii flagowców Xiaomi 15. W kolejnych tygodniach, najprawdopodobniej do końca przyszłego miesiąca, aktualizacja ma trafić na kolejne, popularne serie:

Redmi Note 14

Poco F7

Poco X7

Xiaomi Pad 7

To całkiem szybki harmonogram, zważywszy na ogromną liczbę modeli, które firma musi obsłużyć. Warto więc na bieżąco sprawdzać powiadomienia systemowe na swoim urządzeniu.