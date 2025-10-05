OxygenOS 16 będzie najbardziej inteligentnym systemem w historii OnePlus, a to wszystko dzięki Gemini

Podsumowanie artykułu . . .

Gemini w sercu OxygenOS 16 – Mind Space jako centrum dowodzenia

Centralnym punktem, który zyska nową moc dzięki Gemini, jest autorska funkcja OnePlus o nazwie Mind Space (wcześniej znana jako AI Plus Mind). Jest to swego rodzaju cyfrowy notatnik czy też “pamiętnik”, w którym użytkownicy mogą w łatwy sposób (np. za pomocą gestu przesunięcia trzema palcami w górę na ekranie) zapisywać i organizować wszelkiego rodzaju treści: pomysły, zrzuty ekranu, fragmenty stron internetowych, czy zdjęcia plakatów. To dane, które dotąd leżały uśpione, teraz mają nabrać funkcjonalności.

Właśnie w tym miejscu do akcji wkracza Gemini:

Asystent zadaniowy — jeśli w Mind Space zapiszesz notatkę o planowaniu pięciodniowej podróży do Paryża lub po prostu pomysł na weekendowy obiad, Gemini będzie mogło przeanalizować ten kontekst.

— jeśli w Mind Space zapiszesz notatkę o planowaniu pięciodniowej podróży do Paryża lub po prostu pomysł na weekendowy obiad, Gemini będzie mogło przeanalizować ten kontekst. Wielozadaniowość — na podstawie wpisu o obiedzie, system może zasugerować przepisy z Twoich zapisanych źródeł, poszukać pobliskich restauracji lub nawet pomóc w rezerwacji stolika, wszystko bez potrzeby przełączania się między aplikacjami. W przypadku podróży, Gemini może stworzyć gotowy plan wycieczki, korzystając z dat, lokalizacji i preferencji, które wcześniej zapisałeś w aplikacji.

— na podstawie wpisu o obiedzie, system może zasugerować przepisy z Twoich zapisanych źródeł, poszukać pobliskich restauracji lub nawet pomóc w rezerwacji stolika, wszystko bez potrzeby przełączania się między aplikacjami. W przypadku podróży, Gemini może stworzyć gotowy plan wycieczki, korzystając z dat, lokalizacji i preferencji, które wcześniej zapisałeś w aplikacji. Inteligentne zarządzanie informacją — Mind Space to nie tylko tekst. Jeżeli zapiszesz tam plakat wydarzenia, Gemini automatycznie rozpozna datę i miejsce, proponując dodanie ich do kalendarza. To jest ten moment, kiedy telefon zaczyna naprawdę pracować za Ciebie, filtrując codzienny zalew informacyjny.

Integracja z Gemini to kluczowy element całej strategii OnePlus AI, której celem jest stworzenie spersonalizowanej inteligencji, która myśli razem z użytkownikiem i pomaga mu w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

Kiedy i na jakich urządzeniach?

Choć OnePlus oficjalnie ogłosił już zacieśnienie współpracy z Google i zapowiedział OxygenOS 16, dokładna data premiery jest wciąż tajemnicą. Wiemy jednak, że jest to kwestia bliska, ponieważ system jest oparty na Androidzie 16, który zadebiutował wcześniej w czerwcu. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że OxygenOS 16 zadebiutuje oficjalnie wraz z premierą najnowszego flagowca OnePlus 15. Premiera ta jest spodziewana w Chinach pod koniec października (być może 27.10) z globalnym wprowadzeniem już w listopadzie. W dalszej kolejności nowości mogą spodziewać się właściciele modeli OnePlus 13.

Zaawansowane funkcje AI na pewno trafią na urządzenia z mocniejszymi podzespołami, co dla wszystkich nie jest żadnym zaskoczeniem, bo potrzebują one zaplecza sprzętowego. Coraz więcej producentów nakładek na Androida – jak Oppo z ColorOS 16 czy Vivo z OriginOS 6 – stawia na podobną głęboką integrację AI, co jest naturalną odpowiedzią na rynkowy trend. Interesujące będzie obserwowanie, czy podejście OnePlus, koncentrujące się na szybkim i czystym interfejsie wzbogaconym o kontekstowe dane z Mind Space, da mu przewagę nad konkurencją.

OxygenOS zawsze był ceniony za swoją szybkość i prostotę, ale wraz z wersją 16 dostanie potężny zastrzyk inteligencji. Najważniejszą wiadomością jest to, że Gemini nie będzie tylko kolejnym chat-botem, bo dzięki integracji z funkcją Mind Space, AI zyska dostęp do kontekstu – naszych pomysłów, planów i notatek – co pozwoli mu oferować spersonalizowane i faktycznie pomocne sugestie, a nie tylko ogólne odpowiedzi. To jest rewolucja w użyteczności smartfona: przejście od narzędzia, w którym musisz szukać informacji, do asystenta, który przewiduje nasze potrzeby i działa za Ciebie.