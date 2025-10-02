Kontrowersyjna zmiana w One UI 8.5 nie tylko źle wygląda, ale też zżera baterię

Podsumowanie artykułu . . .

One UI 8.5 wraca do TouchWiz?

Przez kilka ostatnich lat One UI konsekwentnie podążało za trendem płaskiego designu, który był synonimem nowoczesności. Wygląda jednak na to, że Samsung uznał ten styl za zbyt nudny. Znany leaker Ice Universe zaprezentował w serwisie Weibo zaktualizowane grafiki ikon aplikacji, które potwierdzają – wracamy do trójwymiaru.

Nowy wygląd ikon charakteryzuje się subtelnymi cieniem i efektem lekkiego uniesienia, co sprawia, że elementy wydają się wystawać z tła ekranu. Zmiana ta nie jest odosobniona; jest ona spójna z nowym wyglądem Ustawień, gdzie poszczególne opcje są zamknięte w „bąbelkach”, które również wyglądają na lekko wypukłe.

Stary vs. nowy wygląd ikon w One UI

Co ciekawe, ten 3D-efekt nie ogranicza się tylko do aplikacji systemowych Samsunga. Przecieki pokazują, że firma zamierza stosować go konsekwentnie w całym systemie, obejmując również ikony popularnych aplikacji firm trzecich, takich jak YouTube czy Google Play Store. Jest to godne uwagi w porównaniu z podejściem Google, które często nie zapewnia spójnego wsparcia dla ikon tematycznych w Androidzie.

Kontrowersyjne inspiracje estetyczne

Dla weteranów Samsunga, którzy pamiętają czasy sprzed One UI, ta zmiana wywoła natychmiastowe skojarzenia z TouchWiz – starszym interfejsem Samsunga, który, delikatnie mówiąc, nie cieszył się dobrą sławą. Ikony z ery Galaxy S6, działającego na TouchWiz 6, również były wysoce trójwymiarowe.

Nie należy jednak z góry zakładać, że Samsung po prostu wraca do starych błędów. Nowy design jest prawdopodobnie bardziej dopracowany i ma lepiej komponować się z nowoczesnym interfejsem. Warto też zauważyć, że Samsung nie jest w tym trendzie odosobniony. Również Apple w swoim systemie iOS 26 zdecydowało się na trójwymiarowy wygląd ikon w ramach filozofii projektowej „Liquid Glass”.

Ta zmiana nie wpłynie tylko na wizualną stronę systemu, ale też na baterię

Niestety, ten nowy, wizualny urok ma wysoką cenę. Zgodnie z informacjami od Ice Universe, ciężkie renderowanie 3D w wersji beta znacząco obciąża sprzęt, prowadząc do poważnych problemów z zarządzaniem energią. To zjawisko nie jest nowe – bardziej skomplikowana, dynamiczna grafika wymaga więcej mocy obliczeniowej, co przekłada się na szybsze zużycie baterii. Ta „prądożerna” cecha przypomina najgorsze mankamenty TouchWiz, który był krytykowany za swoją ociężałość i złe zarządzanie zasobami.

Niezależnie od tego, czy nowy styl ikon przypadnie nam do gustu, czy nie, kluczowe jest to, aby Samsung poprawił zarządzanie energią i zoptymalizował ten efekt 3D przed oficjalną premierą. Wizualne wodotryski są miłe, ale nie kosztem konieczności częstszego sięgania po ładowarkę.

Wprowadzenie ikon 3D w One UI 8.5 to odważne posunięcie Samsunga, które sygnalizuje chęć odświeżenia estetyki systemu i być może podążanie za nowymi, bardziej „głębokimi” trendami w designie mobilnym. Jest to jednak również zmiana, która niesie ze sobą ryzyko obudzenia demonów przeszłości w postaci problemów z wydajnością i, co najważniejsze, z żywotnością baterii. Pozostaje mieć nadzieję, że ostateczna wersja aktualizacji udowodni, że nowoczesny design 3D może iść w parze z doskonałą optymalizacją.