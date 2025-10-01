Koniec z nieużytecznymi oknami aplikacji na Galaxy Tab. Samsung znalazł genialnie proste rozwiązanie

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy podział ekranu w One UI 8 – 50% + 25% + 25% w pionie

Sedno nowej funkcji leży w nowym układzie podziału ekranu. Tablety Galaxy z systemem One UI 8.0 mogą teraz otwierać trzy aplikacje jednocześnie w bardziej zoptymalizowanym wizualnie i funkcjonalnie stosunku 50:25:25.

Galaxy Tab S9 FE

Jak to wygląda w praktyce? Zamiast tradycyjnego, sztywnego podziału, teraz możemy mieć:

Jedną aplikację zajmującą wygodną połowę ekranu. Dwie pozostałe aplikacje zajmujące po ćwierci ekranu każda.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że ten podział jest zoptymalizowany pod układ pionowy.

Poprzednia metoda korzystania z trzech aplikacji jednocześnie w One UI również używała podziału 50/25/25, ale problem polegał na orientacji mniejszych okien. W starym układzie jedna aplikacja zajmowała 50% ekranu w pionie, podczas gdy pozostałe dwie musiały zadowolić się 25% w orientacji poziomej. Ten poziomy układ ćwierć-ekranu był dla wielu aplikacji koszmarem. Interfejs użytkownika często się „łamał” – ważne przyciski były ukryte, ucięte lub nakładały się na siebie. Aplikacje po prostu nie były projektowane z myślą o tak małych oknach o orientacji poziomej.

Czytaj też: Samsung jednak nie idzie w smukłość? Galaxy S26 Plus nie wypadł z obiegu

Nowy układ, w którym wszystkie trzy aplikacje są skalowane w orientacji, która bardziej przypomina pionowy widok smartfona, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego wyświetlania się interfejsu. Oznacza to, że wreszcie możesz wygodnie przeglądać arkusz kalkulacyjny, mieć otwarty komunikator i pisać notatki w tym samym czasie, bez irytującego przewijania w poszukiwaniu przycisków. Oczywiście, nadal istnieje możliwość otwarcia trzech aplikacji w układzie poziomym, ale jest to raczej opcja awaryjna i nie gwarantuje, że wszystko będzie wyglądać dobrze.

Dostępność funkcji na urządzeniach Galaxy Tab

Nowy układ wielozadaniowości jest stopniowo udostępniany na różnych tabletach Samsunga. Początkowo był on dostępny na najnowszej serii Galaxy Tab S11, a teraz rozszerzono go na starsze, ale nadal potężne urządzenia, takie jak Galaxy Tab S10+ oraz Galaxy Tab S10 Ultra.

Czytaj też: Tak będzie wyglądał Galaxy S26 Ultra. Subtelne zmiany mogą zrobić wielką różnicę

Nie wiemy jednak, czy funkcja ta będzie również dostępna na modelach z niższej półki, takich jak seria Galaxy Tab S10 FE, które niedawno otrzymały aktualizację One UI 8.0 w Korei. Jednak fakt, że Samsung wprowadza to ulepszenie na tak wielu modelach, sugeruje, że uważa to za kluczowy element zwiększający użyteczność swoich tabletów i prawdopodobnie wkrótce trafi do większej liczby użytkowników.

Czytaj też: Google ulepsza wyszukiwanie. Tryb AI wie, kiedy chcesz zobaczyć zdjęcia, a nie tekst

Nowa funkcja w One UI 8.0 pokazuje, że Samsung traktuje tablety poważnie jako narzędzia pracy. Pionowy podział ekranu to niewielka zmiana interfejsu, ale w codziennym użytkowaniu może znacząco poprawić komfort pracy. Multitasking na dużym ekranie tabletu od zawsze był obietnicą, której nie zawsze udawało się spełnić ze względu na brak elastyczności interfejsu. Nowa aktualizacja dla Galaxy Tab może to w końcu zmienić.