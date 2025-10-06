Nie tylko zmiany kosmetyczne. One UI 8.5 będzie większą rewolucją, niż myślisz

Podsumowanie artykułu . . .

Jest to o tyle istotne, że One UI 8.0 bazowało na pierwszym stabilnym wydaniu Androida 16 (QPR1). Opierając się na QPR2, Samsung ma szansę zaoferować użytkownikom Galaxy pakiet ulepszeń, poprawek i zupełnie nowych funkcji, które zostały dopracowane przez Google przez kilka miesięcy. To jak kupno samochodu, który ma już za sobą kilka miesięcy optymalizacji w fabryce.

Nowa siła One UI 8.5. Co przynosi Android 16 QPR2?

Raport z serwisu Android Authority to potwierdza, wskazując na konkretne wartości SDK i identyfikatora kompilacji (odpowiednio ‘36.1’ i ‘BP4A’). Fakt ten sugeruje, że możemy liczyć na transfer sporej liczby funkcjonalności i ulepszeń systemowych, które nie były dostępne w pierwszej wersji Androida 16. Dzięki temu zostanie zmniejszony dystans między urządzeniami Galaxy a telefonami Pixel pod względem dostępności nowych funkcji.

Oto najważniejsze obszary, w których możemy spodziewać się znaczących zmian:

1. Ulepszenia interfejsu i funkcji użytkownika

Rozszerzony tryb ciemny — tryb ciemny ma być jeszcze bardziej kompleksowy i rozbudowany, obejmując więcej elementów interfejsu i aplikacji.

— tryb ciemny ma być jeszcze bardziej kompleksowy i rozbudowany, obejmując więcej elementów interfejsu i aplikacji. Wymuszone motywy ikon aplikacji — w końcu doczekamy się natywnej obsługi motywowania ikon przez system (tzw. forced app icon theming), co pozwoli zachować spójny wygląd całego ekranu głównego, nawet dla aplikacji, które nie mają wbudowanego wsparcia dla motywów.

— w końcu doczekamy się natywnej obsługi motywowania ikon przez system (tzw. forced app icon theming), co pozwoli zachować spójny wygląd całego ekranu głównego, nawet dla aplikacji, które nie mają wbudowanego wsparcia dla motywów. Widżety ekranu blokady od osób trzecich — pojawi się natywna obsługa widgetów aplikacji zewnętrznych na ekranie blokady. Dzięki temu personalizacja tego elementu systemu osiągnie nowy poziom.

— pojawi się natywna obsługa widgetów aplikacji zewnętrznych na ekranie blokady. Dzięki temu personalizacja tego elementu systemu osiągnie nowy poziom. Kontrola wibracji — będziemy mieli bardziej precyzyjną kontrolę nad haptyką (wibracjami), co pozwoli dostosować siłę i wzory wibracji do konkretnych powiadomień i akcji.

— będziemy mieli bardziej precyzyjną kontrolę nad haptyką (wibracjami), co pozwoli dostosować siłę i wzory wibracji do konkretnych powiadomień i akcji. Ulepszenia audio — system ma zyskać obsługę Eclipsa Audio (opartego na technologii IAMF), zapowiedzianego przez Google i Samsung na CES 2025. Oznacza to lepszą jakość dźwięku i bardziej zaawansowaną kontrolę nad dźwiękiem przestrzennym. Ponadto, spodziewane jest ręczne dostosowywanie jasności dla treści HDR i SDR, a także nowe API AAudio dla aplikacji do edycji audio i tworzenia muzyki.

2. Bezpieczeństwo i prywatność na wyższym poziomie

Samsung tradycyjnie mocno stawia na bezpieczeństwo, a QPR2 przynosi tu kilka kluczowych elementów:

Udoskonalona ochrona przed kradzieżą — możemy spodziewać się wdrożenia funkcji Phone Theft Protection (ochrona przed kradzieżą telefonu) oraz bardziej rozbudowanej weryfikacji tożsamości (Identity Check) dla większej liczby aplikacji, co ma dodatkowo chronić nasze dane i urządzenie.

— możemy spodziewać się wdrożenia funkcji Phone Theft Protection (ochrona przed kradzieżą telefonu) oraz bardziej rozbudowanej weryfikacji tożsamości (Identity Check) dla większej liczby aplikacji, co ma dodatkowo chronić nasze dane i urządzenie. Natywne śledzenie kroków — użytkownicy zyskają natywną funkcję śledzenia kroków za pośrednictwem platformy Health Connect.

Chociaż należy pamiętać, że Samsung ma prawo wybierać, które z funkcji Android 16 QPR2 ostatecznie wdroży do One UI 8.5, oparcie na tak zaawansowanej wersji platformy jest świetnym prognostykiem. Zamiast czekać na małe, powolne ulepszenia, użytkownicy Galaxy mogą liczyć na jednorazowy, duży skok w zakresie użyteczności, bezpieczeństwa i personalizacji. Jeżeli przecieki okażą się prawdziwe, One UI 8.5 będzie nie tylko wizualną odświeżeniem, ale przede wszystkim systemową optymalizacją. Dzięki ulepszeniom audio, zaawansowanej haptyce i wreszcie spójnemu wyglądowi ikon, Samsung ma szansę udowodnić, że potrafi skutecznie wykorzystać pracę Google, dostarczając stabilne, szybkie i naprawdę funkcjonalne oprogramowanie.