Android bezpieczniejszy od iOS? Najnowszy raport zaskakuje

Nowe badanie rzuca nieoczekiwane światło na dotychczasowe przekonania dotyczące bezpieczeństwa mobilnego. Okazuje się, że długoletni mit o wyższości iOS w tej dziedzinie może wymagać weryfikacji. Analiza przeprowadzona na grupie 5000 użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii przynosi zaskakujące wnioski, które mogą zmienić sposób postrzegania obydwu platform.

Okazuje się, że w jednej, bardzo specyficznej kwestii, Android jest faktycznie bezpieczniejszy niż iOS. Nie mówimy tu o odporności na wirusy, ale o ochronie przed najbardziej powszechnym i kosztownym zagrożeniem – oszustwami. A te są realnym problemem: co roku na świecie w wyniku scamów kradzionych jest ponad 400 miliardów dolarów, a odzyskuje je zaledwie 4% ofiar. Na ratunek przychodzi sztuczna inteligencja zintegrowana z systemem Android.

Użytkownicy iPhone’ów częściej padają ofiarą spamu

Posiadacze urządzeń Apple otrzymują o 65% więcej oszukańczych wiadomości tekstowych niż użytkownicy Androida. Trzy lub więcej podejrzanych SMS-ów tygodniowo to codzienność dla znacznej grupy użytkowników iOS. Z kolei właściciele smartfonów z systemem Google aż o 58% częściej zgłaszali, że w ciągu ostatniego tygodnia nie otrzymali ani jednej niebezpiecznej wiadomości. Szczególnie imponująco prezentują się statystyki dotyczące urządzeń Pixel. Właściciele tych smartfonów niemal dwukrotnie rzadziej doświadczali oszukańczych wiadomości w porównaniu z użytkownikami iPhone’ów. Różnica nie kończy się na samej liczbie niechcianych wiadomości – użytkownicy Androida wyrażają również większe zaufanie do wbudowanych zabezpieczeń, o 20% częściej oceniając je jako bardzo skuteczne.

Te dysproporcje nie są przypadkowe. Google od lat konsekwentnie rozwija zaawansowane systemy ochrony, które miesięcznie przechwytują ponad 10 miliardów podejrzanych połączeń i wiadomości. Choć można mieć wątpliwości co do pełnej obiektywności badania sponsorowanego przez giganta z Mountain View, same liczby robią wrażenie.

Android wykorzystuje zaawansowane technologie do walki z oszustami

Aplikacja Wiadomości od Google wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji działające lokalnie na urządzeniu do analizy treści przychodzących wiadomości. System identyfikuje charakterystyczne schematy używane przez oszustów i generuje ostrzeżenia w czasie rzeczywistym. Automatyczne blokowanie linków oznaczonych jako niebezpieczne stanowi kolejną warstwę ochrony przed cyberprzestępcami.

Jeszcze bardziej zaawansowane funkcje oferuje aplikacja Telefon. Oprócz automatycznego blokowania znanych numerów spamowych, funkcja Call Screen potrafi przejąć odbieranie połączeń, weryfikując tożsamość dzwoniącego zanim użytkownik zdecyduje się na rozmowę. Nawet w trakcie prowadzonej konwersacji system monitoruje jej przebieg, wykrywając charakterystyczne wzorce stosowane przez oszustów.

Android wprowadza również dodatkowe zabezpieczenia blokujące ryzykowne działania podczas podejrzanych połączeń. System uniemożliwia instalację niezweryfikowanych aplikacji czy modyfikację ustawień bezpieczeństwa, gdy wykryje próbę manipulacji. W ciągu ostatniego miesiąca Google zablokowało ponad 100 milionów numerów w systemie RCS, co znacząco ograniczyło skalę potencjalnych oszustw.

Analiza przeprowadzona przez Leviathan Security Group dostarcza kolejnych argumentów w tej dyskusji

Eksperci przeanalizowali 32 funkcje bezpieczeństwa w czterech flagowych urządzeniach, gdzie Pixel 10 Pro spełnił 30 wymagań, podczas gdy iPhone 17 Pro jedynie 21,5. To wyraźna różnica, trudna do zignorowania. Raport wskazał na lepsze filtrowanie połączeń, zaawansowane wykrywanie oszustw oraz system ostrzeżeń w czasie rzeczywistym jako kluczowe przewagi Androida. Counterpoint Research posunął się jeszcze dalej, wskazując, że system Google’a oferuje kompleksową ochronę w dziewięciu obszarach, podczas gdy iOS zabezpiecza użytkowników głównie w dwóch kategoriach.

Choć intuicja i marketing mogą sugerować, że iOS jest bezpieczniejszy, w rzeczywistości, w kontekście ochrony przed powszechnymi oszustwami i scamami, Android (a zwłaszcza telefony Pixel) ma wyraźną przewagę. Dzięki głębokiej integracji sztucznej inteligencji w usługi takie jak Wiadomości Google i Telefon, system Android jest w stanie przechwytywać, analizować i blokować miliardy zagrożeń, zanim dotrą one do użytkownika. To “niewidzialna” praca w tle, która przekłada się na mniejszy stres i znacznie większe poczucie bezpieczeństwa. W dobie rosnącej liczby coraz bardziej przekonujących oszustw, taka proaktywna ochrona staje się dla smartfonów funkcją krytyczną.