Ranking AnTuTu wrzesień 2025. Nowy benchmark i zmiany na tronie

Urządzenia z SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 na czele stawki AnTuTu

Bezprecedensowy wynik 3 507 568 punktów w nowym benchmarku uzyskał najnowszy Xiaomi 17 Pro Max i to właśnie ten model zajął pozycję lidera listy flagowców, nie pozostawiając wątpliwości co do swoich możliwości. W ślad za nim podążyły pozostałe modele z serii – Xiaomi 17 Pro z wynikiem 3 503 549 punktów oraz bazowy Xiaomi 17 z 3 492 556 punktami.

Wszystkie trzy urządzenia wykorzystują najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, który jest w stanie rozpędzić się do 4,6 GHz i jego dominacja nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. W pierwszej 10 absolutna przewaga Qualcomma jest widoczna jeszcze bardziej – wszystkie miejsca zajęły starsze układy tego producenta, jedynie na 9 miejscu pojawił się Vivo X200s z procesorem MediaTek Dimensity 9400+. Tu namieszać w zestawieniu będzie w stanie jedynie najnowsze dziecko MediaTeka, układ Dimensity 9500, ale na pierwsze urządzenia z nim jeszcze krótką chwilę poczekamy.

MediaTek wymiótł konkurencję w klasie średniej

Zupełnie inny obraz wyłania się z segmentu średniej i wysokiej półki cenowej. Tutaj MediaTek nie pozostawił konkurencji żadnych szans, zajmując wszystkie miejsca w TOP 10.

Liderem został Redmi Turbo 4 z procesorem MediaTek Dimensity 8400-Ultra, który osiągnął 1 873 527 punktów. Tuż za nim znalazł się iQOO Z10 Turbo z Dimensity 8400 (1 570 289 punktów) oraz OPPO Reno14 Pro z Dimensity 8450 (1 524 985 punktów).

Strategia MediaTeka skupia się na dostarczaniu optymalnego stosunku wydajności do ceny, co w średniej półce często okazuje się kluczowe dla klientów. Warto jednak pamiętać, że wyniki benchmarków nie zawsze przekładają się bezpośrednio na codzienne doświadczenia użytkownika.

Wyścigi tabletów

Ranking tabletów wciąż zdominowany jest przez urządzenia z poprzednią generacją Snapdragona 8 Elite. Na podium znalazły się Redmagic Gaming Tablet 3 Pro (3 226 789 punktów), Lenovo Tablet Y700 (3 151 948 punktów) oraz Xiaomi Pad 8 Pro (3 052 316 punktów) – ten ostatni zwraca także uwagę takżę tym, że jest to pierwszy tablet z systemem HyperOS 3. A na 9 miejscu kolejna ciekawostka – Xiaomi Pad Ultra z autorskim układem Xring O1.

Benchmarki to jedno, ale Pixele dowodzą, że smartfony mogą świetnie działać nie zajmując wysokich miejsc w rankingach

Pojawienie się Xiaomi 17 Pro Max na szczycie rankingu nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę zastosowanie najnowszego układu Qualcomma. Nowy benchmark AnTuTu V11 wprowadza zupełnie inną metodologię pomiarów, przez co wyniki nie są porównywalne z poprzednią wersją V10. Aby urządzenie mogło znaleźć się w rankingu, musi przejść minimum 1000 ważnych testów. Dane pochodzą wyłącznie z rynku chińskiego i obejmują okres od 1 do 30 września 2025 roku.