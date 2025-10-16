BenQ PD2770U to profesjonalny monitor 4K dla małych studiów graficznych

Podsumowanie artykułu . . .

BenQ PD2770U zapewnia doskonałą reprodukcję kolorów i automatyczną kalibrację

Sercem nowego monitora jest 27-calowy matowy panel IPS o rozdzielczości 4K, zaprojektowany specjalnie z myślą o wymagających zastosowaniach graficznych. Producent deklaruje pokrycie 99% palety Adobe RGB, 99% przestrzeni DCI-P3 oraz 100% standardu Rec.709 i parametry te plasują go wśród profesjonalnego sprzętu studyjnego. Technologia AQCOLOR ma zapewniać spójne i dokładne odwzorowanie barw bezpośrednio po rozpakowaniu, każdy egzemplarz przechodzi indywidualną kalibrację w fabryce, a kupujący otrzymuje szczegółowy raport z pomiarów.

Wiarygodność kolorystyczną potwierdzają branżowe certyfikaty Pantone Validated, Pantone SkinTone oraz Calman Verified. Standardy te mają gwarantować zgodność między tym, co widzimy na ekranie, a finalnym efektem pracy – niezależnie od tego, czy przygotowujemy materiał do druku, internetu czy produkcji wideo.

Najciekawszą cechą PD2770U wydaje się jednak wbudowany kalibrator z funkcją Light-Adaptive Calibration – urządzenie nie wymaga kalibracji zewnętrznym sprzętem, co więcej, system automatycznie się kalibruje i dostosowuje ustawienia wyświetlania do warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Wbudowane narzędzia planowania umożliwiają regularne, automatyczne kalibracje, by zapewnić stabilność kolorów w dłuższym okresie. Dla studiów korzystających z wielu stanowisk BenQ przygotował natomiast system scentralizowanego zarządzania – port RJ45 LAN w połączeniu z oprogramowaniem DMS Local pozwala na synchronizację ustawień i kalibracji na wszystkich monitorach w sieci.

Producent wyposażył monitor w kilka rozwiązań mających poprawić komfort codziennej pracy. Panel Nano Matte redukuje odblaski, magnetycznie mocowana osłona przeciwsłoneczna daje dodatkową kontrolę nad światłem padającym na ekran. Oprogramowanie Display Pilot 2 oferuje funkcje ICCsync, dzielenie pulpitu oraz konfigurowalne skróty klawiaturowe, a bezprzewodowy kontroler Hotkey Puck G3 umożliwia szybką zmianę wejść, trybów kolorów czy jasności bez konieczności zagłębiania się w menu ekranowe.

Monitor ma trafić na polski rynek w styczniu 2026 roku w cenie 1699 euro. Producent oferuje 36-miesięczną gwarancję realizowaną w systemie door-to-door.