Claude zyskuje zdolność zapamiętywania i dogania konkurencję

Podsumowanie artykułu . . .

Claude – przypomnimy to panu hurtowo

Zdolność do pamiętania konwersacji to jedna z kluczowych cech AI, która pozwala na rozszerzenie jego funkcjonalności. Claude zyskuje ją stosunkowo późno – zarówno Gemini, jak i ChatGPT potrafią zapamiętywać od dawna, jednak Anthropic postanowił podejść do tematu nieco inaczej, niż konkurencja. Na początek – nowe możliwości zyskali użytkownicy poziomu Max, a dopiero w najbliższych tygodniach trafią one do subskrybentów planu Pro i niższych.

Kluczową cechą Claude będzie jednak odseparowanie pamięci projektów od siebie – każdy z nich utrzymywać będzie osobną przestrzeń wspomnień, co powinno zapobiegać mieszaniu się kontekstów przy pracy nad różnymi zadaniami. To zasadnicza różnica w porównaniu z rozwiązaniem OpenAI, gdzie informacje z wszystkich rozmów trafiają do jednej puli. Użytkownicy otrzymują także sporą kontrolę nad tym, co asystent zapamiętuje – można prosić o ustalenie priorytetu dla określonych informacji lub ich usunięcie z pamięci. Zarządzać tym można zarówno przez interfejs w ustawieniach, jak i bezpośrednio w trakcie rozmowy z Claude. Co więcej, dostępny będzie też tryb incognito, który nie zapisuje konwersacji ani w pamięci, ani w historii czatów.

Claude now has memory.



Rolling out to Team & Enterprise plans starting today.



We're also introducing incognito chats for all users. pic.twitter.com/YMjweUyDd7 — Claude (@claudeai) September 11, 2025

Czytaj też: Budują elektryczne supersamochody, a teraz stworzyli swój wyjątkowy rower elektryczny

Niespotykaną nowością jest też importowanie pamięci z innych usług AI. Nie jest to proces zbyt intuicyjny, wymaga bowiem ręcznego skopiowania i wklejenia danych lub przesłania pliku, no i przynajmniej na razie jest to funkcja eksperymentalna – trzeba się przygotować, że efekty mogą być dość nieprzewidywalne. Aktualizacje pamięci przetwarzane są raz na dobę, więc nowe informacje mogą pojawiać się z opóźnieniem.

Wbudowanie w Claude pamięci to nie jedyna nowości w asystencie – zdobył ostatnio kilka nowych umiejętności dzięki wprowadzeniu „Claude Skills”, gdzie użytkownicy mogą tworzyć własne instrukcje w plikach markdown, dostosowane do konkretnych zadań, takich jak analiza danych czy generowanie dokumentów. Anthropic ogłosiło także, że Claude Code jest już dostępny w sieci i na iOS.