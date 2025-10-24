Budują elektryczne supersamochody, a teraz stworzyli swój wyjątkowy rower elektryczny

Podsumowanie artykułu . . .

Firma Rivian słynie ze swoich elektrycznych samochodów o wysokiej wydajności, ale nie zamyka się tylko na auta. Potwierdziło to niegdyś narodzenie się firmy spin-off o nazwie ALSO, która celuje bezpośrednio w bardziej osobiste pojazdy elektryczne. Owocem prac tamtejszych specjalistów jest właśnie zaprezentowany rower elektryczny TM-B, który nie jest kolejnym typowym e-bike.

Zanim przejdziemy do twardych danych, warto zatrzymać się przy intencji. TM-B to wprawdzie konkretny model, ale jest on prezentowany jako platforma, a nie jedna, zamknięta konfiguracja elektrycznego roweru. W efekcie stała jest tylko rama, a górna sekcja, kokpit, tryby oprogramowania i konfiguracja napędu mogą się zmieniać, co gwarantuje możliwość tworzenia przeróżnych e-bike. Nie jest to więc kolejny rower od marki samochodowej, który powstał ot jako sposób na dorobienie sobie na boku poprzez współprace z rowerowymi gigantami na rynku.

Zasięg ponad 160 km i brak łańcucha. Rivian wymyślił elektryczny rower na nowo

ALSO podkreśla, że sercem maszyny jest DreamRide, czyli szeregowy hybrydowy system “pedal-by-wire”. Jego obecność sprawia, że korby nie napędzają tarczy łańcuchowej, która obraca zębatkę z tyłu, bo zamiast tego generują prąd, a oprogramowanie dawkuje następnie tę moc do silnika trakcyjnego przez pasek z włókna węglowego Gates, co pozwala symulować zmianę biegów i kontrolę kadencji bez mechanicznych przekładni. W efekcie użytkownik może wybrać, jak rower będzie się zachowywał, gwarantując albo stałą kadencję w automatycznym trybie, albo ręcznie wirtualne przełożenia.

Tego typu mechanizm to odważny ruch w typowym rowerze, bo rodzi on pytania o sprawność pod obciążeniem i naprawialność, ale też odblokowuje zachowania niemożliwe dla analogowych napędów rowerowych. ALSO podaje moment na kole do poziomu nawet 180 Nm, mnożnik wspomagania do 10x w wyższych wersjach i maksymalną prędkość wspomagania 45 km/h. Jest zresztą też opcja manetki, ale jej aktywacja przynosi efekt tylko do prędkości 32 km/h. Innymi słowy, to e-bike stworzony bardziej do USA niż do Europy, ale pamiętajmy, że TM-B to tylko ekosystem, więc nagięcie go do prawa to pewnie prosta kwestia.

Podczas jazdy naturalnie nie tylko “jedziemy” my, ale też silnik, który wszelkie braki energetyczne z naszego pedałowania uzupełnia z wyjmowanego akumulatora zbudowanego w wersji Standard lub Large. ALSO deklaruje do 97 km na mniejszym pakiecie i do 161 km na większym, szybkie doładowania przez USB-C do 240 watów i dobicie od 0 do 80 procent w maksymalnie 135 minut w przypadku pojemniejszego magazynu energii. Hamowanie rekuperacyjne zwraca trochę energii do tego akumulatora na zjazdach, uzupełniając zastosowane na obu kołach hamulce hydrauliczne.

Warstwa oprogramowania tego modelu jest naturalnie bardzo rozbudowana. Pięciocalowy ekran „Portal” w okolicy rury sterowej wybudza się automatycznie, paruje z aplikacją i steruje trybami jazdy, nawigacją, zabezpieczeniami i aktualizacjami OTA. Rower sam blokuje tylne koło i akumulator, gdy odejdziesz, wysyła alerty o niepokojącej aktywności, śledzi pozycję GPS i stawia na widoczność bardzo jasnymi, zintegrowanymi światłami oraz oświetleniem w okolicy korb, które celowo podświetla poruszające się nogi, by wyglądały “bardziej ludzko” dla kierowców.

Ponieważ TM-B zachowuje się bardziej jako mały pojazd elektryczny z perspektywy naszego prawa, to jego aktualna konfiguracja nie nadaje się kompletnie na publiczne drogi europejskie. Ceny są z kolei wysokie, bo bazowa edycja została wyceniona na 4000 dolarów, wariant Launch Edition i Performance na 4500 dolarów, czyli odpowiednio 14580 i 16400 zł. Na dostawy poczekamy z kolei do 2026 roku, bo cała trójka będzie wpadać na rynek w różnych porach. Firma zapowiada też wsparcie serwisowe przez ekosystem Riviana na wybranych rynkach, a to akurat świetna wiadomość. Nie wiemy jednak nic a nic o wadze tego e-bike nawet mimo oficjalnej prezentacji, podczas gdy nietypowy napęd budzi obawy co do rzeczywistej wydajności.