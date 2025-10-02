Robot sprzątający z trzema rodzajami mopów i mocą 30000 Pa. Dreame znów wyprzedza konkurencję

Podsumowanie artykułu . . .

Inteligentny system wymiany mopów

Najciekawszą cechą całego systemu jest automatyczna wymiana trzech różnych nakładek mopujących. Każda z nich przeznaczona jest do innych zadań – podstawowy wariant wykorzystuje właściwości termiczne do usuwania codziennych zabrudzeń, podczas gdy nakładka z szorstkimi paskami nylonowymi radzi sobie z trudnymi plamami tłuszczu w kuchni. Trzecia opcja, wyposażona w chłonną warstwę gąbki, sprawdza się tam, gdzie pojawia się nadmiar wody.

Stacja oferuje również możliwość doboru odpowiednich płynów czyszczących – użytkownik może przypisać konkretny roztwór do danego pomieszczenia – uniwersalny do codziennego użytku, specjalistyczny, eliminujący zapachy zwierząt domowych oraz preparat przeznaczony do pielęgnacji drewnianych podłóg. Tu także nakładki poddane zostają czyszczeniu w temperaturze 100°C i osuszaniu po skończonej pracy. Stacja automatycznie opróżni zbiornik na kurz do worka o pojemności 3,2 litra, oferuje także automatyczne uzupełnianie zbiornika na wodę w robocie oraz automatyczne napełnianie zbiornika na wodę czystą i opróżnianie zbiornika na wodę brudną.

Sam robot nie pozostaje w tyle za innowacyjną stacją. Moc ssania osiągająca 30 tysięcy pascali plasuje go wśród najwydajniejszych urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Producent zastosował podwójną szczotkę – gumową z włosiem do twardych powierzchni oraz gumową TPU przeznaczoną do głębokiego czyszczenia dywanów. System HyperStream zapobiega plątaniu się włosów i sierści zwierząt na głównej szczotce, a dodatkowa wysuwana szczotka boczna rozwiązuje problem utrzymania czystości w miejscach trudno dostępnych.

Jak się odnaleźć, żeby się nie zgubić

Problem nawigacji w Dreame Matrix10 Ultra rozwiązano równie pomysłowo – technologia DToF z chowaną wieżyczką pozwala na skanowanie przestrzeni w pełnym zakresie 360 stopni i tworzenie szczegółowych map mieszkania. Dzięki temu rozwiązaniu całkowita wysokość urządzenia wynosi zaledwie 89 milimetrów, co ułatwia poruszanie się pod meblami.

Algorytmy sztucznej inteligencji potrafią rozpoznać ponad 240 rodzajów obiektów, które robot powinien omijać podczas pracy. System ProLeap umożliwia pokonywanie przeszkód o wysokości do 8 centymetrów, co w praktyce oznacza, że urządzenie poradzi sobie z większością progów i grubszych dywanów.

Dreame Matrix10 Ultra oficjalnie zadebiutował na całym świecie, ale w rzeczywistości jest na razie dostępny w wybranych krajach europejskich, w tym w Hiszpanii, Holandii i Niemczech. Aktualna cena promocyjna wynosi 1399 euro, przy sugerowanej cenie regularnej 1599 euro. Nie ma na razie ze strony producenta informacji, kiedy trafi do polskiej dystrybucji i w jakiej cenie – z bezpośredniego przeliczenia wynika jednak, że tanio nie będzie (kwoty wynoszą odpowiednio ~5980 i ~6830 zł).