Suszarki Dreame Miracle Pro i Gusto udowodnią ci, że AI ma także i tam miejsce

Miracle Pro – cud z atomizacją olejków i terapią światłem

Flagowy model Miracle Pro wprowadza do domowych pieleszy technologie dotąd zarezerwowane dla profesjonalnych salonów. Najciekawszym elementem wydaje się moduł 3D Supercritical Atomization, który przekształca specjalny olejek w ultradrobny aerozol. Producenci twierdzą, że taka forma aplikacji pozwala składnikom aktywnym głębiej penetrować strukturę włosa niż tradycyjne kosmetyki. Do urządzenia dołączona jest esencja Dreame Boca oparta na mikrokeratynie, ekstrakcie z białych trufli i kawiorze głębinowym, przy czym producent deklaruje brak silikonów w składzie.

Interesującym dodatkiem jest wbudowany moduł do naświetlania światłem czerwonym 633 nm i podczerwonym 1064 nm. Tego typu rozwiązania stosowane są w urządzeniach medycznych do stymulacji mikrokrążenia skóry głowy. Pytanie, czy kilkuminutowe sesje podczas codziennego suszenia przyniosą zauważalne efekty, czy też jest to głównie obliczone na marketing, pozostawię otwarte.

System SmartFlow AI monitoruje odległość suszarki od włosów, automatycznie korygując parametry pracy – czujnik temperatury NTC dokonuje pomiarów tysiąc razy na sekundę, utrzymując odpowiednią do potrzeb temperaturę powietrza. Mocny strumień osiąga prędkość 72 metrów na sekundę – według zapewnień producenta wystarczającą do wysuszenia krótkich włosów w niecałą minutę.

Urządzenie emituje również 600 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny, co powinno redukować problem elektryzowania się włosów. Użytkownik ma do dyspozycji sześć precyzyjnych trybów suszenia i dwie prędkości przepływu powietrza, z wszystkimi ustawieniami wyświetlanymi na czytelnym ekranie LED.

W zestawie z Miracle Pro znajdziemy cztery magnetyczne nasadki: Smooth Nozzle, Unfrizz Nozzle, Styling Nozzle i Diffuser Nozzle. System sam rozpoznaje podłączoną końcówkę i zapamiętuje indywidualne ustawienia dla każdej z nich. Waga urządzenia bez kabla to 420 gramów, a poziom generowanego hałasu utrzymuje się na poziomie 58 decybeli – porównywalnym z normalną rozmową. Producent zadbał o zabezpieczenia – suszarka wyłączy element grzejny po położeniu jej w pozycji poziomej. Długi na 2,8 metra kabel daje sporą swobodę manewrowania.

Dreame Gusto – taniej nie znaczy gorzej

Dla osób szukających nowoczesnych funkcji w przystępniejszej cenie przygotowano model Gusto. Jego silnik o mocy 2000 W generuje przepływ powietrza do 60 metrów sześciennych na godzinę – mniej, niż w modelu flagowym, ale wciąż na tyle dużo, że wysuszenie krótkich włosów zajmie dosłownie chwilę. Także i tutaj mamy Smart AI, które dzięki czujnikom ToF mierzy odległość suszarki od głowy i automatycznie reguluje temperaturę – gdy suszarka znajdzie się zbyt blisko, system obniża ciepło, minimalizując ryzyko przegrzania zarówno włosów, jak i skóry głowy.

W komplecie otrzymujemy cztery nasadki: dyszę do stylizacji, dyfuzyjną, szczotkę owalną i szeroką końcówkę grzebieniową. Podobnie jak w droższym modelu, system rozpoznaje podłączoną dyszę i dostosowuje parametry pracy. Do wyboru są trzy prędkości i cztery poziomy temperatury, włącznie z opcją zimnego powietrza do utrwalania fryzury.

Zawsze jest dobry czas na promocję

Oba modele trafiły do sprzedaży w ramach akcji Dreame Black Month, która potrwa do 14 listopada. Miracle Pro kosztuje obecnie 1449 złotych zamiast regularnych 1699 złotych, co daje oszczędność 250 złotych. Model Gusto dostępny jest za 949 złotych zamiast 1049 złotych.