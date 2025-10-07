Dwuletni flagowiec z cashbackiem 1000 zł? Dlaczego nie

Podsumowanie artykułu . . .

Jest interes (cashback) do zrobienia

Cashback działa dla urządzeń zakupionych w okresie od 6 do 19 października 2025 roku i dotyczy jedynie podstawowej wersji Galaxy S24 – zabrakło tym razem oferty na warianty Plus i Ultra. Oferta dostępna jest zarówno w sieciach sprzedaży, jak i przez sklep online producenta – wybór kanału zakupowego determinuje też sposób uzyskania cashbacku – w oficjalnym sklepie Samsunga pieniądze trafiają na kartę do płatności mobilnych, natomiast u partnerów detalicznych zwracane są bezpośrednio na konto bankowe. Jednak zanim otrzymamy cashback, trzeba dopełnić formalności i są one dość typowe dla Samsunga:

Aktywacja urządzenia – należy ją wykonać do 26 października, na terenie Polski i kartą polskiego operatora, zapewniając dostęp do internetu w trakcie procesu i akceptując dokument EULA

– należy ją wykonać do 26 października, na terenie Polski i kartą polskiego operatora, zapewniając dostęp do internetu w trakcie procesu i akceptując dokument EULA Zgłoszenie w aplikacji Samsung Members – do 2 listopada należy kliknąć banner dotyczący promocji i wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając także niezbędne dokumenty, czyli potwierdzenie zamówienia, dokument zakupu oraz zdjęcie pudełka z widocznym numerem IMEI

Procedura wypłaty środków różni się w zależności od kanału sprzedaży – klienci kupujący bezpośrednio u Samsunga po pomyślnej weryfikacji wniosku muszą wyrazić zgodę na założenie karty i zawrzeć odpowiednią umowę – wtedy w ciągu 14 dni roboczych otrzymają kod do płatności mobilnych w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę. W przypadku zakupów u partnerów podajemy we wniosku numer konta i środki wracają na nie w ciągu 21 dni kalendarzowych od zatwierdzenia wniosku.

Czytaj też: Battlefield 6 może uratować serię. I robi to w najbardziej klasyczny sposób

Galaxy S24 niemal dwa lata po premierze wciąż daje radę

Do specyfikacji Samsunga Galaxy S24 od początku użytkownicy mieli zarzuty, głównie z powodu zastosowania nielubianego układu SoC Exynos 2400 zamiast Snapdragona. Z perspektywy czasu jednak Exynos 2400 wciąż zapewnia więcej mocy obliczeniowej, niż potrzebuje przeciętny użytkownik, a zestaw trzech aparatów – główny 50 Mpix, ultraszeroki 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix nadal jest w stanie zrobić dobre zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych.

Kluczową zachętą jest jednak to, że Samsung bardzo przyzwoicie dba o aktualność swoich urządzeń – dostają regularnie poprawki bezpieczeństwa, oraz nowsze wersje systemów, zupełnie niedawno rozpoczął się proces aktualizacji S24 do Androida 16 z One UI 8. I tak będzie dalej, producent bowiem zobowiązał się do zapewnienia aż siedmiu lat aktualizacji dla serii Galaxy S24, czyli poprawki bezpieczeństwa urządzenia dostawać będą do 2031 roku.

Standardowa cena „półkowa” Galaxy S24 zaczyna się od około 2999 zł. Z uwzględnieniem cashbacku daje to rzeczywisty koszt 1999 zł i w tej kwocie trudno będzie znaleźć nowy smartfon oferujący podobną specyfikację i gwarancję długoterminowego wsparcia.