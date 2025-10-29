Cztery nowe modele drukarek Epson EcoTank nowej generacji

Podsumowanie artykułu . . .

Epson EcoTank – stałe zasilanie atramentem, by nie przepłacać

W ofercie znajdziemy dwie główne kategorie urządzeń. Podstawowy wariant L4360 kierowany jest do użytkowników domowych potrzebujących podstawowych funkcji drukowania, skanowania i kopiowania. Sprzęt radzi sobie z wydrukiem około 15 stron na minutę w trybie czarno-białym i 8 stron w kolorze.

Modele L6360, L6370 oraz L6390 reprezentują natomiast wyższą półkę. Prędkość druku wzrasta do 18 stron monochromatycznych i 9 kolorowych w ciągu minuty. Dwa najdroższe urządzenia wzbogacono o automatyczny podajnik dokumentów z trybem duplex, mieszczący 30 arkuszy, ułatwiający szybkie skanowanie dużej liczby dokumentów.

Różnice widać także w wyświetlaczach. Podstawowy model dysponuje ekranem LCD o przekątnej 3,7 cm, podczas gdy L6360 i L6370 mają już 6,1 cm. Flagowy L6390 otrzymał natomiast panel dotykowy, usprawniający obsługę Pojemność podajników papieru również jest zróżnicowana – model podstawowy ma tackę na 100 arkuszy, pozostałe natomiast dostępne od przodu kasety mieszczące do 250 arkuszy.

Jeśli chodzi o ekonomię druku, Epson ma się czym pochwalić – w modelach EkoTank L6360, L6370 i L6390 startowy zestaw atramentów pozwala na wydrukowanie do 15 100 stron czarno-białych. Dodatkowy komplet butelek wystarcza na 8500 stron monochromatycznych i 6500 kolorowych. Producent deklaruje redukcję kosztów druku nawet o 95 procent w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami z kartridżami. Cykl życia serii L63xx określono na 100 000 stron, co sugeruje, że inwestycja powinna sprawdzać się przez dłuższy czas.

Cieszymy się, że możemy przedstawić nowe, przystępne cenowo, wydajne i ekonomiczne drukarki EcoTank. Są one przykładem naszego zaangażowania w innowacje i projektowanie zorientowane na użytkownika

— Martin Schibitzki, Epson Polska

Nie bez znaczenia pozostaje aspekt ekologiczny. Eliminacja dziesiątek plastikowych kartridży przekłada się na realne zmniejszenie ilości odpadów – plastikowych butelek jest mniej, nie zawierają też elementów elektronicznych i mogą być utylizowane jak zwykłe odpady plastikowe.

Nie tylko tanio, ale też wygodnie

Epson pomyślał też o drobiazgach, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Zbiorniki z atramentem umieszczono z przodu obudowy, co eliminuje konieczność wyciągania urządzenia przy każdym napełnianiu. Butelki są kolorystycznie dopasowane, a specjalny system zabezpiecza przed pomyłkami i rozlaniem. Automatycznie wysuwana tacka wyjściowa to kolejny detal, który docenią osoby drukujące większe partie dokumentów – nie raz zapominam o wysunięciu tacki ręcznie i pewnie nie ja jeden. Łączność obejmuje Wi-Fi w dwóch zakresach – 2,4 GHz i 5 GHz, co zapewnia stabilniejsze połączenie w zatłoczonych sieciach domowych.

Darmowa aplikacja Epson Smart Panel umożliwia zdalne zarządzanie drukarką bezpośrednio ze smartfona. Można sprawdzać poziom atramentu, inicjować zadania drukowania czy monitorować status urządzenia.

Cashback? Lubimy to!

Do 31 grudnia 2025 roku obowiązuje ogólnopolska akcja cashback, w ramach której można otrzymać do 300 złotych zwrotu. Warunkiem jest zakup kwalifikującego się modelu w autoryzowanym punkcie sprzedaży i rejestracja na stronie producenta. Po przesłaniu wymaganych dokumentów zwrot trafia na wskazane konto bankowe.

Nowa generacja drukarek EcoTank stanowi ciekawą propozycję dla osób szukających oszczędności. Wyższy koszt zakupu urządzenia zwraca się w wydatkach na materiały eksploatacyjne, szczególnie przy regularnym drukowaniu. Epson tradycyjnie dobrze radzi sobie także z wydrukami fotograficznymi (i to nawet na drukarkach biurowych), choć trzeba mieć na uwadze, że kolory są w tym systemie atramentami barwnikowymi, wodnymi, zatem mają niższą trwałość niż rozwiązania oparte o atramenty pigmentowe.