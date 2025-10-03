Chiny znów przełamują fotowoltaiczne bariery. Synergia dwóch technologii odmienia panele słoneczne

Podsumowanie artykułu . . .

Panele bez szyn z przodu. DAS Solar pokazał, jak wycisnąć więcej z krzemu

Chiński DAS Solar przedstawił światu swoją hybrydową architekturę DAS Back Contact (DBC), łączącą założenia technologii TOPCon z układem back-contact (IBC). Firma ogłosiła, że najnowsza generacja DBC 3.0 Plus uzyskała sprawność konwersji 27,77% na poziomie ogniwa oraz Vₒc ≈ 745,7 mV, co zostało potwierdzone na konferencji CPVC/CPVT, która miała miejsce na początku września 2025. Równolegle prezentacji doczekał się moduł Diamond DBC o mocy około 670 watów i ~24,3% sprawności modułu, oznaczając wartości różnego rzędu: pierwsza dotyczy pojedynczego ogniwa, a druga kompletnego modułu użytkowego.

Czytaj też: Dom i auto z jednej skrzynki. Nowy system jednocześnie grzeje i ładuje

W wariancie DBC 3.0 Plus producent zastosował na podłożu n-type warstwę tunelową SiOₓ oraz kontakty poly-Si dla obszarów n i p, co odpowiada logice pasywowanych styków TOPCon. Wszystkie połączenia zostały z kolei przeniesione na tył (stąd właśnie architektura back-contact), dzięki czemu przód modułu jest pozbawiony przednich szyn zbiorczych, a na dodatek nie dochodzi do zacieniania powierzchni czynnej. DAS wskazuje na kompatybilność przepływów procesowych z własnymi ogniwami TOPCon 5.0, co sugeruje początkowe ułatwienia skalowania produkcji.

Czytaj też: Niczym turbosprężarka dla elektrycznych samochodów. Koniec z ograniczeniami

DAS akcentuje kilka elementów procesu produkcji takich paneli słonecznych, a w tym precyzyjną obróbkę laserową (formowanie struktur p/n i kontaktów), pasywację pełnoobszarową złożonymi warstwami kompozytowymi oraz front busbar-free z tylnym systemem zbierania prądu. Firma wspomina też o rozwiązaniach ograniczających ryzyko hot-spotów po stronie projektu i monitoringu, choć ich wpływ na niezawodność długoterminową wymaga potwierdzenia w zewnętrznych testach.

Czytaj też: Wycięli las, zainstalowali panele słoneczne i wywołali burzę. To może spotkać każdego z nas

DAS Solar rozwija równolegle linie produkcyjne zarówno ogniw TOPCon, jak i DBC. W 2024 roku firma informowała o osiągnięciu >26,7% sprawności w masowej produkcji ogniw TOPCon 4.0/4.5 (nie paneli słonecznych), z Vₒc ok. 742 mV. W 2025 roku spółka złożyła z kolei dokumentację środowiskową dla fabryki 5 GW ogniw o architekturze back-contact w prowincji Guizhou, co wpisuje się w zapowiedzi poszerzania mocy wytwórczych z myślą o rynku BC. Co ciekawe, to technologia TOPCon pozostaje filarem portfela w projektach wielkoskalowych, gdzie kluczowy jest koszt jednostkowy i dojrzałość łańcucha dostaw, podczas gdy DBC ma adresować segmenty, w których liczą się zarówno parametry elektryczne, jak i wygląd lub integracja architektoniczna, np. BIPV.