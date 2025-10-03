powrót

Chiny znów przełamują fotowoltaiczne bariery. Synergia dwóch technologii odmienia panele słoneczne

Mateusz Łysoń
03.10.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Producent paneli słonecznych DAS Solar ogłosił posunięcie technologiczne, które może wpłynąć na rozwój całej branży fotowoltaicznej. Firma połączyła dwie zaawansowane metody wytwarzania ogniw, tworząc hybrydę DAS Back Contact (DBC), które w najnowszej generacji DBC 3.0 Plus, osiągają bardzo wysoką sprawność.
Panele bez szyn z przodu. DAS Solar pokazał, jak wycisnąć więcej z krzemu

Chiński DAS Solar przedstawił światu swoją hybrydową architekturę DAS Back Contact (DBC), łączącą założenia technologii TOPCon z układem back-contact (IBC). Firma ogłosiła, że najnowsza generacja DBC 3.0 Plus uzyskała sprawność konwersji 27,77% na poziomie ogniwa oraz Vₒc ≈ 745,7 mV, co zostało potwierdzone na konferencji CPVC/CPVT, która miała miejsce na początku września 2025. Równolegle prezentacji doczekał się moduł Diamond DBC o mocy około 670 watów i ~24,3% sprawności modułu, oznaczając wartości różnego rzędu: pierwsza dotyczy pojedynczego ogniwa, a druga kompletnego modułu użytkowego.

W wariancie DBC 3.0 Plus producent zastosował na podłożu n-type warstwę tunelową SiOₓ oraz kontakty poly-Si dla obszarów n i p, co odpowiada logice pasywowanych styków TOPCon. Wszystkie połączenia zostały z kolei przeniesione na tył (stąd właśnie architektura back-contact), dzięki czemu przód modułu jest pozbawiony przednich szyn zbiorczych, a na dodatek nie dochodzi do zacieniania powierzchni czynnej. DAS wskazuje na kompatybilność przepływów procesowych z własnymi ogniwami TOPCon 5.0, co sugeruje początkowe ułatwienia skalowania produkcji.

DAS akcentuje kilka elementów procesu produkcji takich paneli słonecznych, a w tym precyzyjną obróbkę laserową (formowanie struktur p/n i kontaktów), pasywację pełnoobszarową złożonymi warstwami kompozytowymi oraz front busbar-free z tylnym systemem zbierania prądu. Firma wspomina też o rozwiązaniach ograniczających ryzyko hot-spotów po stronie projektu i monitoringu, choć ich wpływ na niezawodność długoterminową wymaga potwierdzenia w zewnętrznych testach.

DAS Solar rozwija równolegle linie produkcyjne zarówno ogniw TOPCon, jak i DBC. W 2024 roku firma informowała o osiągnięciu >26,7% sprawności w masowej produkcji ogniw TOPCon 4.0/4.5 (nie paneli słonecznych), z Vₒc ok. 742 mV. W 2025 roku spółka złożyła z kolei dokumentację środowiskową dla fabryki 5 GW ogniw o architekturze back-contact w prowincji Guizhou, co wpisuje się w zapowiedzi poszerzania mocy wytwórczych z myślą o rynku BC. Co ciekawe, to technologia TOPCon pozostaje filarem portfela w projektach wielkoskalowych, gdzie kluczowy jest koszt jednostkowy i dojrzałość łańcucha dostaw, podczas gdy DBC ma adresować segmenty, w których liczą się zarówno parametry elektryczne, jak i wygląd lub integracja architektoniczna, np. BIPV.

