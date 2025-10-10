Google publikuje listę ponad 1000 przykładowych zastosowań AI. Dziesięciokrotny wzrost w półtora roku

Podsumowanie artykułu . . .

Przykłady podane przez Google – od przetwarzania obrazu, do HR

W ciągu zaledwie osiemnastu miesięcy liczba udokumentowanych przypadków użycia wzrosła dziesięciokrotnie – podczas Google Cloud Next 24 firma prezentowała zaledwie 101 takich przykładów. Aktualna lista wdrożeń nie tylko jest większa, ale obejmuje też więcej kategorii i sektorów – AI wspomaga motoryzację, finanse, procesy produkcyjne, medycynę, turystykę i media, wykorzystywane jest w procesach obsług klienta, działaniach kreatywnych, tworzeniu oprogramowania i analizach cyberbezpieczeństwa. Większość użytkowanych rozwiązań bazuje na technologiach Google, w tym Gemini, Vertex AI Search oraz Imagen 3.

Spektakularny „Czarnoksiężnik z krainy Oz” jako przykład

Pośród podanych przez Google przykładów zwraca uwagę np. Dailymotion, który wdrożył Vertex AI Search, aby ulepszyć system rekomendacji treści. Już w pierwszym tygodniu testów odnotowano 17% wzrost współczynnika klikalności na stronie.

Innym przykładem jest Formula E – AI wspomaga tworzenie krótkich, dwuminutowych podsumowań na bazie dwugodzinnych komentarzy do wyścigów, wzbogaconych o dane kierowców oraz wątki sezonowe. Automatyzacja umożliwia także tworzenie wielu wersji językowych. Best Buy wykorzystuje Vertex AI do tworzenia podsumowań z tysięcy recenzji produktów, pomagających klientom w podejmowaniu decyzji. Dodatkowo skrócili średni czas rozmowy i pracy po rozmowie o 30-90 sekund.

Mercedes-Benz poszedł jeszcze dalej, wprowadzając do swoich samochodów asystenta MBUX Virtual Assistant. System oparty na Gemini współpracuje z ChatGPT, prowadząc naturalne rozmowy i oferując spersonalizowane odpowiedzi dotyczące nawigacji. Toyota z kolei wdrożyła platformę AI, która pozwoliła zredukować zapotrzebowanie na pracę o ponad 10 000 roboczogodzin rocznie.

W sektorze finansowym wyniki są równie interesujące: Mercari prognozuje nawet 500% zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia pracą o 20%, a UOB Asset Management skrócił czas przetwarzania swojego modelu hedgingowego z 48 godzin do zaledwie dwóch godzin na transakcję.

Na liście nie zabrakło także przykładów z własnego podwórka Google: YouTube odnotował 75% spadek liczby porzuconych połączeń podczas oczekiwania na obsługę klienta, jednak bodaj najbardziej spektakularnym osiągnięciem było przetworzenie z pomocą generatywnego AI klasycznego filmu z 1939 roku „Czarnoksiężnik z krainy OZ” tak, by można go było wyświetlić na ogromnym ekranie LED The Sphere w Las Vegas. Cóż, to z pewnością nie jest Kansas.

Pełną, szczegółową listę można oczywiście znaleźć na stronie Google.