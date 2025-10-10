Recenzja iPhone Air. Rewolucja i technologiczny statement Apple

Podsumowanie artykułu . . .

Rynek smartfonów od wielu lat stał się przewidywalny i monotonny. Jest do tego stopnia mało interesująco, że największe firmy zaczęły upatrywać „rewolucji” w odchudzaniu swoich urządzeń. Miałem okazję bawić się już modelem Tecno Spark Slim czy Samsungiem Galaxy S25 Edge… i nie będę kłamał — nie byłem fanem tego kierunku. Sam fakt, że smartfon jest nieco cieńszy od flagowca, nie brzmi dla mnie jak przełom. A potem przyszedł do mnie iPhone Air.

Czy iPhone Air jest bardziej potrzebny od Samsunga Galaxy S25 Edge? Ani trochę. Czy jest ciekawszy? Zdecydowanie tak. iPhone Air nie oferuje najlepszego stosunku ceny do jakości, ale nie o to w nim chodzi. To statement — zarówno Apple, jak i użytkownika, który decyduje się go kupić. Pokazanie światu, że można zrezygnować z trzech aparatów i kilku benefitów na rzecz postępu, nowych rozwiązań i inżynierskiego arcydzieła, jakim bez dwóch zdań jest iPhone Air. To technologiczne high fashion — niekoniecznie najbardziej opłacalny zakup, ale manifest i sposób na wyrażenie siebie. I choć brzmi to dumnie jak na „tylko telefon”, z ręką na sercu — tak uważam.

Co w pudełku? Ekologia spotyka minimalizm

Apple od lat ma smukłe i estetyczne opakowania, ale Air przychodzi w najcieńszym pudełku w historii marki. Wygląda dumnie i buduje hype przed pierwszym uruchomieniem, jednak w środku nie ma żadnych niespodzianek i jest to standardowy dla giganta z Cupertino zestaw.

Na ładowarkę oczywiście nie ma co liczyć (dziękujemy, Brukselo), a do tego kolejny rok z rzędu nie znajdziemy naklejek z logo Apple. W zestawie jest więc minimum — sam smartfon, kabel USB-C – USB-C (opleciony i bardziej wytrzymały, co jest dużym plusem) oraz dokumentacja. Skromnie, ale konkretnie.

Nie znajdziemy tu nawet kluczyka do tacki na kartę SIM, bo iPhone Air globalnie dostępny jest tylko z eSIM-em. Inne modele z linii iPhone’ów 17 sprzedawane w Europie mają jeszcze slot SIM kosztem mniejszej baterii, ale w Stanach Zjednoczonych Apple całkowicie przeszło na eSIM. Dla Amerykanów to żadna zmiana, ale w Europie to czytelny sygnał, że Air to coś więcej niż tylko „cieńszy telefon”. Dla porównania — Samsung Galaxy S25 Edge ma jeszcze fizyczny slot.

Design iPhone’a Air, czyli tytanowy szkielet technologicznego piórka. To po prostu robi wrażenie

iPhone Air średnio mnie ekscytował po konferencji. Jak pisałem we wstępie, cały pomysł z odchudzaniem smartfonów nie jest czymś, co mnie szczególnie ekscytuje. Ale ten smartfon musicie dotknąć, żeby zrozumieć hype i jego wyjątkowość. To jedna z tych rzeczy, które po prostu trzeba wziąć w ręce, bo żadne zdjęcia, animacje czy wideo nie ukazują dokładnie tego, jak nierealny wręcz jest ten telefon.

5,6 mm grubości i 165 gramów wagi. iPhone Air to nie telefon, a biżuteria. To najcieńszy iPhone w historii, pobijając wynik nawet iPhone’a 6, który miał 6,9 mm grubości. Wymiary to 156,2 x 74,7 mm, z 6,5-calowym ekranem, który dzięki ultracienkim ramkom wypełnia niemal cały front — po przesiadce z 16 Pro nie poczułem wielkiej różnicy, bo już tam trzymając telefon w ręce miało się wrażenie, że to lewitujący wyświetlacz, ale ogólnie robi to ogromne wrażenie.

Chociaż iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max zrezygnowały z tytanu na rzecz aluminium, w Air ramka nadal może pochwalić się wykonaniem z tytanu z błyszczącym wykończeniem. Przód chroni Ceramic Shield 2, który — zgodnie z informacjami podawanymi przez Apple — jako trzy razy odporniejszy na zarysowania niż poprzednik, a za ochronę plecków odpowiada warstwa Ceramic Shield. Przez cały czas testów nosiłem telefon bez żadnego etui czy szkła ochronnego i absolutnie nic się z nim nie stało, chociaż nie zaliczył żadnego poważnego upadku — właściwie to zaledwie raz spadł mi z kanapy na dywan. Noszenie go w kieszeni czy plecaku w żaden sposób jednak go nie uszkodziło, czego nie mogę niestety powiedzieć o 16 Pro, bo tam ekran zaskakująco mocno mi się porysował, nawet nie wiedziałem kiedy.

iPhone Air i iPhone 16 Plus

Dostępne kolory to Sky Blue (błękitny), Light Gold (jasne złoto), Cloud White (biały obłok) i Space Black (gwiezdna czerń). Każdy z nich wygląda elegancko, a do mnie trafił chyba najbardziej klasyczny odcień, czyli czarny, którego zabrakło w tegorocznych modelach Pro. Wodoodporność IP68 pozostała bez zmian, co gwarantuje ochronę przed basenem czy wanną, ale nie pralką. Przekłada się to na wytrzymałość w maksymalnie 6 metrach pod wodą do 30 minut. Ale realnie — w pełni to wystarczy i cieszy fakt, że ultracienka konstrukcja nie ma gorszej odporności.

Najwięcej emocji budzi plateau — wypukły pasek na pleckach, mieszczący aparat i podzespoły poza baterią. To właśnie to rozwiązanie sprawia, że ten smartfon jest inżynieryjnym arcydziełem — takie rozmieszczenie wszystkiego w środku pozwoliło Apple osiągnąć rekordową cienkość, upychając kluczowe komponenty w jednym miejscu, podczas gdy reszta obudowy jest niemal płaska i wypełnia ją bateria. Ten smartfon na teardownach wygląda absolutnie kosmicznie i za sam ten fakt należą się Apple oklaski.

To ciekawe doświadczenie również pod tym względem, że kiedy korzystamy z tego telefonu, to nagrzewa się tylko wyspa na górze. I ta wyspa, wbrew wszystkim negatywnym głosom w internecie, wcale nie jest taka potężna, jak można było się spodziewać. Nie odstaje w znacznym stopniu, smartfon nie traci przez to uroku i poczucia nierealnie wręcz cienkiej konstrukcji, a do tego całość jest naprawdę estetyczna. Największym minusem jest to, że tytan z błyszczącym wykończeniem i szklane plecki lubią się palcować i telefon brudzi się właściwie od samego patrzenia.

Sporą zmianą w konstrukcji jest również wspomniany brak slotu na fizyczną kartę SIM. To moim zdaniem świetna decyzja, bo jeśli jednocześnie mogę pozbyć się fizycznej karty SIM i zyskać większą baterię, to zdecydowanie jestem za — ale proces konfigurowania eSIM w Polsce to temat na całkowicie osobny materiał, który wkrótce pojawi się na łamach CHIP Polska. W dużym skrócie — to doskonały pomysł, ale Polska, chociaż postępowa i technologicznie bardziej zaawansowana niż wiele innych krajów w Europie, nie jest jeszcze na to gotowa.

Poza tym mamy jednak cały zestaw przycisków. Na lewej krawędzi znajdziemy konfigurowalny Action Button i dwa przyciski do kontrolowania głośności, za to po prawej stronie mamy przycisk blokady oraz Camera Control, który — chociaż znacznie wychudzony — działa dokładnie tak samo, jak w serii 16. Całkiem imponujące, chociaż o tym, jak ten przycisk jest potrzebny, pisałem już rok temu w recenzji iPhone’a 16 Pro.

Podsumowując, design iPhone’a Air to inżynieryjny majstersztyk. Cienkość jest uzależniająca, ale wymaga kompromisów. I szczerze obawiałem się również, że ten smartfon będzie aż zbyt cienki i za lekki — w konsekwencji czego będzie przypominał plastikową zabawkę i nie będzie pewnie leżał w rękach. Apple zdołało jednak znaleźć sweet spot, w którym dalej czujemy, że mamy w rękach porządny sprzęt, a jednak adorujemy jego konstrukcję. I aż mi trochę głupio z powodu tego, jak bardzo ekscytuje mnie wychudzony iPhone.

Ekran w iPhone Air. Jak zawsze u Apple — najwyższa klasa

iPhone Air ma 6,5-calowy ekran Super Retina XDR OLED z odświeżaniem ProMotion (1-120 Hz), co jest przełomem, bo 120 Hz trafia do modelu spoza linii Pro (również do bazowej 17). Air ma jednak większy ekran niż podstawowy najnowszy iPhone czy 17 Pro, które mają przekątną 6,3 cala. Z całej nowej linii smartfonów większy jest tylko Pro Max ze swoim 6,9 cala.

Rozdzielczość 2736 x 1260 pikseli (zagęszczenie pikseli na poziomie 460 ppi) zapewnia nienaganną ostrość, a jasność do 3000 nitów w HDR i Always On Display działają bez zarzutu. True Tone dostosowuje kolory do oświetlenia, a nowe powłoki antyrefleksyjne redukują odbicia o 30%, co docenimy w słońcu. Dodając do tego doskonale wręcz działające automatyczne dostosowywanie jasności ekranu i perfekcyjne kolory… cóż, nie mamy się do czego przyczepić i z czystym sumieniem mogę przyznać, że to jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku smartfonów oraz wzór do naśladowania. Apple stanęło tu na wysokości zadania i dowiozło w stu procentach.

Dynamic Island po 3 latach od swojego debiutu zostało też już znacznie usprawnione i jest kompatybilne z większością aplikacji firm trzecich. Dzięki temu jest bardziej funkcjonalne niż kiedykolwiek wcześniej — chociaż sukces tego początkowo krytykowanego rozwiązania widać między innymi po tym, że mnóstwo producentów zaczęło kopiować ten pomysł. No i niezawodne w iPhone’ach Face ID tutaj również nie zawodzi — odblokowuje telefon w ułamku sekundy, nawet w trudnych warunkach czy podczas skanowania twarzy pod ostrym kątem.

Co skrywa plateau? Moc iPhone’a Air

Sercem iPhone’a Air jest A19 Pro, wykonany w procesie technologicznym 3 nm. To ten sam chip, który znajdziemy w iPhonie 17 Pro i Pro Max, czyli obecnie najpotężniejszy mobilny układ giganta z Cupertino. W bazowym iPhonie 17 znajdziemy chip A19.

Towarzyszy mu 5-rdzeniowy GPU, 12 GB RAM LPDDR5X i Neural Engine dla AI. Taki zestaw sprawia, że jest to flagowiec z krwi i kości, wszystko na nim działa płynnie i zwyczajnie nie ma się do czego tutaj przyczepić. Do tego Wi-Fi 7 i własny modem C1X od Apple podnoszą efektywność. Pod względem działania Air to zdecydowanie cieńszy Pro, co ponownie pokazuje, że jest to naprawdę ciekawy kawałek technologii. Wyniki benchmarków możecie zobaczyć poniżej.

Geekbench 6 CPU

Geekbench 6 CPU

Geekbench 6 GPU

Geekbench 6 GPU

AnTuTu

iOS 26 z Liquid Glass, Adaptive Power i Apple Intelligence (w języku angielskim) z integracją z ChatGPT czy Visual Intelligence nie tylko wygląda ładnie — bo to płynne szkło naprawdę mnie przekonało — ale również działa też bez zarzutu.

Słoń w składzie porcelany. Co z baterią?

Bateria od początku była największą niewiadomą i głównym punktem zaczepienia do przekreślania iPhone’a Air. Akumulator ma 3149 mAh — i raczej bez większych zaskoczeń, jest to najmniejsza bateria w tegorocznym line-upie. Z tym, że Apple wielokrotnie już udowadniało, że ich smartfony lepiej radzą sobie z zarządzeniem energią w porównaniu z innymi producentami, więc liczba — chociaż bez dwóch zdań mała (4 832 mAh w 17 Pro Max) — to nie wszystko.

Przesiadłem się na Aira z rocznego 16 Pro i ku mojemu zaskoczeniu, bateria tutaj działa dużo lepiej. Apple obiecuje „cały dzień pracy” i jest to jak najbardziej możliwe — ja z telefonu korzystam zdecydowanie za dużo, bo też jest to narzędzie mojej pracy. Jeśli odepnę telefon od ładowarki o 7 rano, na rozgrzewkę z włączonym ekranem oglądam jakieś filmy na YouTube, potem połączę się z CarPlayem w samochodzie na godzinę, a następnie uploaduje krótkie wideo na wszystkie platformy, w międzyczasie zaglądając co chwilę na Instagram, X, maila, Messengera i Telegrama, to o 16/17 muszę już podładować telefon. Ale w wolniejszych dniach, na przykład podczas leniwych niedziel, docieram do wieczora ze sporym zapasem. Obawiałem się bardzo czasu pracy na baterii w tym smartfonie, ale naprawdę nie jest źle. Średnio dziennie zużywam około 120-130% baterii, co przy moim korzystaniu ze smartfona uważam za naprawdę niezły wynik. Nie ma wstydu, a na pewno jest dużo lepiej, niż można było zakładać. I zakładam, że udział ma w tym nowy tryb zarządzania energią w iOS 26, czyli Adaptive Power.

Apple przywróciło po kilku latach również powerbank na MagSafe w nowej odsłonie. Nie tylko ze złączem USB-C, ale jest dłuższy i cieńszy od poprzednika, w konsekwencji czego pasuje tylko do iPhone’a Air. Szkoda, że nie ma dodatkowo uniwersalnego powerbanka, bo chociaż nigdy nie były one demonami pod względem pojemności, to były lekkie i wygodne. Nowy MagSafe Battery Pack można dokupić za 499 zł, co przy i tak dość wysokiej cenie smartfona nie jest w pełni opłacalnym rozwiązaniem, ale na pewno wygodnym. Całość niemal idealnie zlewa się z plateau, szczególnie z założonym bumper case’em. I to faktycznie działa.

Powerbank ma tę samą baterię, co sam iPhone Air, ale mimo to nie zagwarantuje pełnego naładowania smartfona, a — jak deklaruje Apple — dodatkowe 65 procent baterii. To idealny kompan na codzienne doładowanie smartfona, ale nie rozwiązanie na dalekie i długie podróże. Czy warto? W tej cenie nie jestem przekonany, ale kupiłem poprzedniego Battery Packa i po latach nadal sobie go bardzo chwalę za jego lekkość i wygodę korzystania. A taki dodatek idealnie pasuje do całego konceptu Aira.

iPhone 16 Plus z nowym MagSafe Battery Pack iPhone 16 Plus z nowym MagSafe Battery Pack iPhone 17 Pro z nowym MagSafe Battery Pack iPhone 17 Pro z nowym MagSafe Battery Pack

Ładowanie niestety nie zostało ulepszone, jak w modelach Pro. iPhone Air oferuje ładowanie 20 W przewodowo i tyle samo poprzez MagSafe czy Qi2, co jest o tyle ciekawe, że pozostałe modele z tegorocznej linii ładują się bezprzewodowo z mocą 25 W. Tutaj więc szału nie ma, ale to jednocześnie standard, do którego Apple zdążyło nas przyzwyczaić w poprzednich latach. Mimo wszystko szkoda, że Air nie ładuje się szybciej.

Aparat w iPhone Air. Jeden, ale sprytny — tylko czy to wystarczy?

iPhone Air ma pojedynczy aparat 48 MP Fusion (f/1.78, OIS) wbudowany w plateau — brak teleobiektywu i ultraszerokokątnego to największy punkt sporny i faktycznie to jest zdecydowanie największy brak, jaki odczuwam, korzystając z tego smartfona. Ten aparat jest naprawdę niezły — sensor oferuje żywe kolory, naturalny, choć w pełni programowy bokeh, i ogólne detale na poziomie iPhone’a 17 Pro w dobrym świetle. Cyfrowy crop pozwala na dwukrotny zoom bez zauważalnej utraty jakości, co częściowo nadrabia brak teleobiektywu — jednak przy większych zoomach, jak 5x czy 8x, to już się dzieje absolutna pikseloza.

Przednia kamera 18 MP z Center Stage to ratunek dla braku szerokiego kąta — automatycznie kadruje grupę, co sprawdza się w selfie i wideorozmowach. Na upartego, jeśli bardzo potrzebujecie szerokiego kąta, to możecie obrócić telefon z włączonym Center Stage i zrobić zdjęcie Camera Control. Może i dość durne, ale działa, a to chyba najważniejsze. Wideo to klasa od Apple — 4K 60 FPS, ProRes, wsparcie dla spatial video pod Vision Pro. Chociaż jeśli chcecie, żeby iPhone był Waszym głównym narzędziem do nagrywania, to jednak patrzyłbym w stronę modeli Pro.

I muszę przyznać, że największe problemy, jakie mam z iPhone’em Air to właśnie brak szerokiego kąta, wyłącznie dwukrotny zoom o akceptowalnej jakości oraz… dźwięk. iPhone Air ma głośnik tylko na górze, więc mamy tutaj audio mono — i chociaż ono dalej jest niezłe, bo Apple potrafi w głośniki, no to nadal jest to tylko jeden głośnik. I jakkolwiek czysty i klarowny ten dźwięk by nie był, chociaż przy większych głośnościach lubi trochę pierdzieć, to nadal jest to wyłącznie jeden głośnik.

iPhone Air to technologiczny statement

Air to najciekawszy iPhone od wielu lat i jednocześnie pierwszy iPhone od dawna, który nie jest telefonem dla każdego. To nie jest urządzenie, które kupujesz, licząc na najlepszą baterię czy najbardziej wszechstronny aparat. To wybór dla tych, którzy chcą być częścią technologicznej awangardy. Air to dowód, że Apple wciąż potrafi przesuwać granice — nie w ilości megapikseli, ale w tym, jak wiele można zmieścić w tak cienkiej obudowie. To telefon dla early adopterów, dla tych, którzy chcą pokazać, że technologia to nie tylko narzędzie, ale sposób wyrażania siebie.

Apple ryzykuje, stawiając na formę nad funkcją, ale to ryzyko może wytyczyć drogę dla przyszłości — składaków cieńszych niż Air czy nowych paradygmatów designu. Air to nie jest racjonalny wybór — to nie jest telefon oferujący najlepszy stosunek ceny do jakości. Ale nie o to chodzi. Air ma na swój sposób pokazywać luksus, to deklaracja, że jesteś gotów zapłacić niemało pieniędzy za innowację. Nie każdy to zrozumie, ale nie każdy musi. Bo to technologiczne high fashion. Nie kupujesz tego z racjonalnych powódek, tylko po to, żeby się wyróżniać.

iPhone Air to urządzenie polaryzujące. Za 5 299 zł (lub 7 299 zł w wariancie z 1 TB pamięci) dostajemy najcieńszy smartfon Apple z topowym ekranem, potężnym chipem i nadal dość solidnym aparatem, ale płacimy cenę w postaci słabszej baterii, pojedynczego obiektywu i głośnika mono. Jeśli priorytetem jest styl, lekkość i podążanie za najnowszymi trendami, Air zachwyca. Jeśli szukamy jednak wszechstronności, iPhone 17, 17 Pro czy 17 Pro Max będą lepszym wyborem. Air to manifest technologicznego postępu — dla tych, którzy chcą być pierwsi, którzy cenią formę i którzy nie boją się kompromisów.

iPhone Air — specyfikacja techniczna