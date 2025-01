Recenzja iPhone 16 Pro. Perfekcja jest nudna? 

Co w pudełku? Koniec naklejek Apple na Multiplach

Nowe iPhone’y przychodzą do nas w najbardziej odchudzonych do tej pory pudełkach. Na ładowarkę oczywiście nie ma co liczyć (a teraz nawet przez UE zwyczajnie nie możemy jej zobaczyć w żadnym pudełku), ale firma z nadgryzionym jabłkiem w logo zdecydowała się zrezygnować z dorzucania naklejek do swoich smartfonów, co — zakładam — dla niektórych może być druzgocące. W środku znajdziemy więc absolutne minimum, czyli sam smartfon, kabel USB-C – USB-C (od serii iPhone 15 są oplecione, zdecydowanie ładniejsze i bardziej trwałe — to duży plus) oraz makulaturę. Skromnie, ale konkretnie.

Design iPhone’a 16 Pro. Zaskoczeń brak (to dobrze), coraz więcej przycisków (to nie tak dobrze)

iPhone 16 Pro urósł w porównaniu do “piętnastki”, ale nie pod względem wymiarów — ramki w tym roku są jeszcze cieńsze, dzięki czemu smartfon ma nieco większy ekran. I tutaj muszę przyznać, że całość wygląda naprawdę świetnie — iPhone 16 Pro bez żadnego case’a jest niczym lewitujący wyświetlacz. Telefon ma wymiary 149,6 x 71,5 x 8,25 mm i waży 199 gramów. Ponownie mamy tutaj tytanowe ramki, a cała obudowa jest wodoodporna, spełniając normę IP68.

Smartfon trafił do mnie w kolorze naturalnego tytanu i muszę przyznać, że jestem w tym odcieniu zakochany. Od kiedy pamiętam, zawsze miałem czarne iPhone’y (z małym wyjątkiem wiele lat temu przy 5S, wtedy z jakiegoś powodu skusił mnie złoty wariant), ale kolor naturalnego tytanu jest dla mnie idealny — elegancki i przy tym właśnie „naturalny”. W zestawie mam jeszcze silikonowe etui Apple ze wsparciem MagSafe w kolorze górskiej szarości, co ładnie zlewa się z telefonem i drastycznie go nie powiększa.

Sam smartfon wygląda jednak niemal identycznie, jak rok temu. Z przodu mamy to samo Dynamic Island co od iPhone’a 14 Pro, z tyłu mamy tę samą wyspę aparatów co od lat (i całe szczęście, bo rendery sugerujące, że iPhone 17 ma wyglądać jak Pixel nawiedzają mnie w koszmarach). Apple niczym tu nie zaskoczyło, ale to dobrze; gigant z Cupertino ukształtował już swój styl, którego dowodem sukcesu jest mnóstwo podobnych projektów u innych producentów, a i ma to też praktyczne wytłumaczenie — wyspy aparatów są przystosowane (w bazowych iPhone’ach 16 również) do spatial video pod Apple Vision Pro. Przeprojektowanie plecków byłoby więc nie tylko raczej niepotrzebną zmianą, ale też masą dodatkowej pracy dla samego Apple, stąd też nie spodziewam się zmian w 2025 roku. I uważam, że wystarczającą ekstrawagancją będzie rzekome wprowadzenie modelu Air do oferty.

Wracając jednak do serii 16, to jak już wszyscy wiedzą, mamy tutaj nowy przycisk. Camera Control, bo tak się właśnie nazywa, znajduje się w dolnej części prawej krawędzi, pod przyciskiem blokady smartfona, ale do niego wrócimy za chwilę. Z lewej strony mamy przyciski odpowiedzialne za kontrolowanie głośności i nowy, wprowadzony w serii 15 Action Button, któremu możemy przypisać dowolną funkcję. U mnie przez większość czasu nadal było to wyciszanie smartfona, jak kiedyś na sliderze, ale jako, że mój telefon nie ogłasza głośno żadnych powiadomień od… zawsze, to niedawno zmieniłem to na wywoływanie ChatGPT. I raczej niespecjalnie z tego korzystam, będąc szczerym. Na dole znajdziemy za to złącze USB-C, co jest dla mnie upragnioną zmianą, bo przesiadałem się z iPhone’a 14 Pro Max, który jeszcze miał złącze Lightning.

Sama obudowa smartfona jest genialnie wykonana. Zaokrąglone krawędzie i płaskie ramki sprawiają, że telefon pewnie trzyma się w ręce i nie chce się z niej wyślizgnąć. Model 16 Pro bez problemu można obsługiwać jedną ręką i chociaż przyzwyczaiłem się do rozmiarów Pro Max, tak kompaktowy smartfon jest całkiem miłą odmianą. Na uwagę zasługuje również jego waga. Wspomniany wcześniej iPhone 14 Pro Max, z którego korzystałem, waży 240 gramów, kiedy 16 Pro nie przekracza 200 g, mając ich 199. To zdecydowanie zmiana na plus i wreszcie nie czuję, że lewa kieszeń sprawia, że spodnie walczą z grawitacją.

Camera Control — wykonanie przycisku budzi większe zainteresowanie, niż on sam. I robi się nieco zbyt tłoczno

Jakiego podejścia byśmy do Camera Control nie mieli, to trzeba mu oddać, że jest to niezwykle intrygujący przycisk. Nie wystaje on w ogóle z bocznej ramki i jest wykonany nie z tytanu, a z szafirowego kryształu, dzięki czemu jego zarysowanie jest naprawdę trudną misją. Ciekawe jest również jego działanie — reaguje on bowiem zarówno na lekkie naciśnięcie, jak i faktyczne przyciśnięcie go, a także posiada czujnik umożliwiający interakcję za pomocą gestów. Pozwala on na szybkie uruchomienie aparatu, zrobienie zdjęcia czy nagranie filmu, ale możemy nim również dostosowywać takie parametry jak zoom, ekspozycja czy głębia ostrości.

Funkcja Camera Control znajdzie także zastosowanie w aplikacjach zewnętrznych, takich jak na przykład Snapchat, ChatGPT czy Google. Dalej Camera Control ma mieć jeszcze więcej funkcji, chociażby przy współpracy z Apple Intelligence (więc jeszcze nie w Polsce) ma zaoferować opcję wizualnego rozpoznawania miejsc i obiektów, co pozwala na szybkie sprawdzenie godzin otwarcia restauracji, dodanie wydarzeń do kalendarza czy rozpoznanie rasy psa, modelu butów i więcej.

Czy z Camera Control realnie się korzysta? Cóż… jak zawsze, to zależy. Mi najczęściej przycisk służy do wywoływania aparatu, kiedy chcę na szybko zrobić jakieś zdjęcie, albo kiedy mam włączone Apple Maps — wtedy ekran blokady smartfona to tylko nawigacja, więc taki skrót się przydaje. Zoomowanie palcem wskazującym przy nagrywaniu poziomego materiału się przydaje, ale generalnie o tym zapominam. Nie nazwałbym tego wtopą, a bardziej chyba po prostu mało znaczącą zmianą — dodatkiem, który nie przeszkadza, lecz tym samym w żadnym wypadku nie jest selling pointem. Rozmawiałem jednak z wieloma osobami, które sobie ten przycisk bardzo zachwalały — również dlatego, że dzięki niemu mogli bez problemu usunąć skrót do aparatu na ekranie blokady, co umożliwia iOS 18. U mnie pamięć mięśniowa została, więc nadal jest tam latarka i aparat, ale faktycznie może jest to dodatkowy plusik dla Camera Control.

Mam jednak wrażenie, że trochę za dużo robi się tych przycisków. Zawsze mieliśmy trzy podstawowe przyciski i slider do wyciszania smartfona. Teraz przycisków łącznie mamy pięć, z czego dwa — umówmy się — nie są wcale niezbędne. Apple już zdecydowanie mniej stawia na prostotę pod tym względem, chociaż ptaszki ćwierkają, że w seri 17 lewa ramka telefonu ma mieć jeden większy przycisk, łączący funkcję wszystkich trzech, które teraz są tam obecne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale sam pomysł mi się podoba.

iPhone 16 Pro i bezkonkurencyjny ekran

iPhone 16 Pro ma wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1206 x 2622. Jest to ekran OLED Super Retina XDR z zagęszczeniem 460 pikseli na cal. Co najbardziej istotne, mamy tu odświeżanie od 1 do 120 Hz, czego nie można niestety napisać o bazowym iPhonie 16, gdzie nadal jest maksymalnie 60 Hz — i to właściwie najbardziej powstrzymuje mnie przed chwaleniem bazowego modelu smartfona z nadgryzionym jabłkiem w logo, bo poza tym to wygląda on naprawdę przyzwoicie. W Pro jednak nie jest to żadnym zmartwieniem.

Do tego mamy Always On Display, jasność od 1 do 2000 nitów, wsparcie dla Haptic Touch czy True Tone, które bardzo dobrze się sprawdza i świetnie dostosowuje temperaturę barwową ekranu. Dodając do tego doskonale wręcz działające automatyczne dostosowywanie jasności ekranu i perfekcyjne kolory… cóż, nie mamy się do czego przyczepić i z czystym sumieniem mogę przyznać, że to jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku smartfonów oraz wzór do naśladowania. Apple stanęło tu na wysokości zadania i dowiozło w stu procentach.

Cieszy również fakt, że coraz więcej aplikacji wspiera Dynamic Island i po blisko dwóch latach od jego wprowadzenia jest ono coraz bardziej przydatne. Do tego nie mogę nie wspomnieć o Face ID, które w zasadzie od zawsze działało bez większych zarzutów — ale w tym roku jest to jeszcze bardziej niezawodne. Smartfon skanuje moją twarz w mgnieniu oka i to często moment po wyciągnięciu z kieszeni, patrząc na nią z naprawdę ostrego kąta. Czy mam okulary na nosie, czy też nie, czy akurat jest środek nocy i patrzę na telefon czy wyciągam go w pełnym oświetleniu, smartfon odblokowuje się momentalnie. Niby pierdoła, ale cieszy.

A18 Pro, czyli (oby jeszcze) niewykorzystany potencjał

Sercem iPhone’a 16 Pro jest chip A18 Pro, czyli drugi w historii procesor w smartfonach z „Pro” w nazwie, który tym samym jest gotowy na cały szereg możliwości Apple Intelligence. Funkcje AI od Apple jednak raczkują cały czas jeszcze nawet w USA, a w Polsce na ten moment to w ogóle melodia przyszłości i wpis na liście marzeń, zaraz pod polską Siri. Jeśli chodzi jednak o to, jak z iPhone’a 16 Pro się korzysta, to zwyczajnie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jest płynnie, jest intuicyjnie (chociaż nowe podręczne menu w iOS 18 na początku mnie nieco irytowało) — to tylko i aż kolejny iPhone. Przy którym nie ma się do czego przyczepić… prawie.

Bateria i ładowanie — największy kłopot iPhone’a 16 Pro

Arek w swojej recenzji iPhone’a 16 Pro Max zachwalał czas działania smartfona na baterii. Z tego względu, przesiadając się na 16 Pro z dwuletniego 14 Pro Max, który miał już solidnie styraną baterię, spodziewałem się rewelacji. Niestety tak się nie stało; odłączając telefon od ładowarki około 8-9 rano, wieczorem, w okolicach 19-20, muszę już wesprzeć się ładowarką. Ładowanie miało być nieco szybsze — chociaż nie oficjalnie, ale tak sugerowały certyfikaty z Chin. Według Chińskiego Centrum Certyfikacji Jakości (China Quality Certification Center, CQC), modele z serii iPhone 16 obsługują ładowanie na poziomie 45 W, co byłoby zauważalnym skokiem w porównaniu do iPhone’ów 15. Modele z 2023 roku maksymalnie osiągały bowiem od 27 do 29 W. Nowe urządzenia powinny móc ładować się przy napięciu od 5 do 15 woltów i prądzie 3 amperów, co w teorii przekłada się na zdecydowanie krótszy czasy ładowania.

Apple jednak nie zabrało oficjalnie głosu w tej sprawie i dalej naładowanie smartfona do 50 procent to około 30 minut, w około godzinę będzie to 80%, a droga do 100% zajmie 2 godziny. Pod tym względem niestety nic się nie zmienia. Do tego iPhone 16 Pro podczas ładowania podejrzanie mocno mi się grzał pod wyspą aparatów i obok niej. Smartfon był odczuwalnie gorący, a dwa razy nawet telefon sam przestał się ładować z powodu zbyt wysokiej temperatury. Problem jednak często się nie zdarza, więc to może być jakiś przypadek mojego egzemplarza, ale warto to odnotować.

Aparaty w iPhone 16 Pro. Większość z nas już teraz może zapomnieć o lustrzankach

Na pleckach iPhone’a 16 Pro czekają na nas 3 aparaty:

główny 48 MP (24 mm, przysłona ƒ/1,78, OIS drugiej generacji z automatyczną stabilizacją matrycy, funkcja 100% Focus Pixels, 2x zoom do zdjęć 12 MP: 48 mm, przysłona ƒ/1,78);

ultraszerokokątny 48 MP (13 mm, przysłona ƒ/2,2, pole widzenia 120°, hybrydowe Focus Pixels, zdjęcia w ultrawysokiej rozdzielczości (48 MP);

teleobiektyw 5x 12 MP (120 mm, przysłona ƒ/2,8 i pole widzenia 20°, 100% Focus Pixels, siedmioelementowy obiektyw, system OIS 3D z automatyczną stabilizacją matrycy i autofokusem, tetrapryzmat).

W iPhone’ach 15 pięciokrotny zoom optyczny miał tylko model Pro Max, a od „szesnastki” 5x jest również w mniejszym modelu Pro. Zamiast zestawu 0,5x, 1x, 2x i 3x, teraz mamy więc 0,5x, 1x, 2x i 5x. Główny sensor pozwala na wykonanie zdjęć o żywych kolorach, naturalnym balansie bieli i przyzwoitym odwzorowaniu detali. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest możliwość zmiany ogniskowej głównego aparatu — choć odbywa się to cyfrowo poprzez wycinek matrycy, jakość zdjęć pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu możemy wybrać bardziej „klasyczny” kadr 35 mm zamiast domyślnych 24 mm, co ułatwia fotografowanie portretów czy dynamicznych scen.

5x 2x 5x 2x 2x 2x 0.5x 2x 2x 2x 2x 0.5x 2x 0.5x

Zakres ogniskowych to kolejny atut — iPhone 16 Pro umożliwia uchwycenie zarówno szerokich ujęć, jak i detali przy naprawdę potężnym zbliżeniu. Z całego zestawu to zdecydowanie ultraszerokokątny obiektyw wypada najmniej okazale — od razu w oczy rzuca się mniejsza szczegółowość, widoczne są również znaczące zniekształcenia. Nadal, dla większości osób w pełni to wystarczy, natomiast fotograficzny purysta (jak Arek z naszej redakcji) może kręcić nosem.

2x 5x 0.5x 2x 5x 5x 5x 5x 2x 2x 5x 0.5x 5x 5x 2x 0.5x 2x 2x 0.5x 5x 0.5x 0.5x 5x 5x

Co jednak może nieco irytować, to HDR. W scenach o dużym kontraście algorytmy Apple często lubią nieco przesadzić z podbijaniem jasnych elementów i nasyceniem kolorów. Efektem jest strata naturalności i całość wygląda nieco sztucznie. Mimo wszystko, aparaty w 16 Pro bez dwóch zdań wystarczą większości użytkowników. Nie jest to Pura 70 Ultra, nie jest to Xiaomi 14 Ultra, ale to nie jest fotosmartfon — to „po prostu” smartfon, który przy swojej małej wadze gwarantuje świetną jakość i wygodę; wyciągniecie telefonu z kieszeni, naciśnięcie dwukrotnie Camera Control i otrzymanie zdjęć takiej jakości to naprawdę dobry deal.

5x 5x 0.5x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

W kwestii wideo iPhone wygodnie rozsiadł się już na tronie

Coś, co bez dwóch zdań wyróżnia iPhone’a 16 Pro na tle konkurencji, to wideo. Zresztą, fakt, że większość twórców internetowych korzysta wyłącznie z iPhone’a do nagrywania contentu mówi samo za siebie. Materiały nagrywane tym smartfonem oferują wysoką szczegółowość, dobre odwzorowanie kolorów, ale też naprawdę solidny dźwięk. Oczywiście jakości zewnętrznych mikrofonów nie da się dogonić, ale mimo wszystko nie ma wstydu — i do mniej profesjonalnych treści sam smartfon może wystarczyć. Sami na nasze kanały CHIP Polska oraz Kanał WTF! – Wszystko o Technologiach by Focus na YouTube nagraliśmy kilka materiałów z wykorzystaniem iPhone’a 16 Pro Max (ale zestaw aparatów jest ten sam), a efekty możecie zobaczyć sami poniżej.

Pierwsza sekwencja tego wideo została nagrana iPhone’em 16 Pro Max:

Podobnie jak część tego materiału:

Dla bardziej wymagających użytkowników Apple przygotowało wsparcie dla ProRes, płaskich profili obrazu i akcesoriów takich jak filtry optyczne. To rozwiązania, które pozwalają podnieść jakość nagrań na poziom profesjonalny, pozostając przy tym wyjątkowo wygodne w użyciu. Cóż, jeśli chcecie zacząć karierę na TikToku, Instagramie czy YouTube, to iPhone jest zdecydowanie najbardziej sensowną inwestycją.

Perfekcja jest nudna. I trudno temu zaradzić

iPhone 16 Pro to obiektywnie świetny i kompletny smartfon. Oczywiście, ładowanie mogłoby być szybsze, aparaty mogłyby być nawet jeszcze lepsze, mógłby się też podwójnie składać — ale tu nie o to chodzi. „Szesnastka” to klasyczna już dla Apple ewolucja, a nie rewolucja — ale tu wszystko się zgadza, w szczególności, kiedy spojrzymy na stosunek ceny do jakości i ofertę konkurencji. Cena iPhone’a 16 Pro zaczyna się już od 5 299 zł, a nie jest tajemnicą, że za moment będzie można je dorwać jeszcze taniej.

Za rozsądną kwotę dostajemy kompletny sprzęt. Zgadzam się z tym, co napisał już Arek — tu jest pełen komplet. Mamy topowy ekran, mamy topową wydajność, stabilny i przez lata dopracowywany system, bezkonkurencyjne możliwości wideo i bardzo solidny, dobry aparat, a do tego ikoniczny już design. A przede wszystkim jest to kluczowy element świetnego i niesamowicie wygodnego ekosystemu. Cóż, nie bez powodu iPhone 16 Pro został przez naszą redakcję okrzyknięty najlepszym smartfonem 2024 roku.

