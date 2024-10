Recenzja Apple Watch Series 10. Nie potrzeba rewolucji do szczęścia

Apple Watch Series 10 nie jest okrągły (całe szczęście), ale jest smukły i ogromny — większy nawet od Apple Watcha Ultra

Chociaż Jony Ive nie pracuje już bezpośrednio w Apple, to pozostali projektanci muszą dostrzegać piękno w kopercie stworzonej przez brytyjskiego przyjaciela Steve’a Jobsa. Samsung Galaxy Watch Classic czy najnowszy Pixel Watch wprawdzie udowodniły, że okrągłe zegarki również potrafią być ładne i do tego mogą mieć nieco klasyczny sznyt, lecz to rozwiązanie Apple przekonuje mnie najbardziej — a i koperta o mniej standardowym kształcie, z Digital Crown na bocznej krawędzi, to już znak rozpoznawczy zegarków z Cupertino. Nie ukrywam, że brakiem wielkich zmian w designie nie jestem zaskoczony, gdyż przebudowanie interfejsu zegarka na rok przed premierą Apple Watcha 10. generacji, w watchOS 10, sugerowało, że nie jest to dostosowane do okrągłej koperty, a i robienie takich zmian wyłącznie na rok nie miałoby żadnego sensu.

Apple poszło więc bezpieczną drogą. Tegoroczny smartwatch z nadgryzionym jabłkiem w logo jest „taki sam, ale lepszy”. Apple Watch Series 10 to najcieńszy zegarek firmy do tej pory, mający zaledwie 9,7 mm grubości, co sprawia, że jest o blisko 10% cieńszy niż poprzedni model, Series 9. Przy tym jest również o 10% lżejszy od swojego poprzednika. Gdyby tego było mało, jest to również największy zegarek w historii — do wyboru mamy dwa warianty, 46 mm oraz 42 mm, i to oczywiście pierwszy z nich jest rekordzistą.

Trochę o wariantach i kolorach. Jet Black wraca, ale czy udało mu się pokonać demony przeszłości?

Apple Watche w tym roku dostępne są w kopercie aluminiowej lub tytanowej. Pierwsza, tańsza wersja, zaczyna się już od 1999 zł, oczywiście bez Cellulara. Tytanowy zegarek dostaniemy już jednak wyłącznie z Cellularem, więc tutaj cena za mniejszy wariant zaczyna się od 3499 zł. Chociaż tytan w technologii użytkowej to moja najnowsza miłość (szczególnie w naturalnym kolorze), tak w przypadku nowego Apple Watcha najbardziej byłem ciekaw opcji Jet Black — tej, którą możemy kojarzyć jeszcze z czasów iPhone’ów 7.

Jet Black, podobnie jak wiele lat temu, charakteryzuje się metalicznym i nieco „świecącym” wykończeniem, które skutecznie odbija światło i niezwykle się błyszczy. Wygląda to ładnie, o czym mogliśmy przekonać się już w 2016 roku — ale iPhone’y 7 w tym wariancie miały kłopot z odpryskami lakieru. Ciekaw byłem, czy Apple przez te lata poradziło sobie z rozwiązaniem tego problemu. Odpowiedź brzmi: to zależy.

Cała koperta zegarka po blisko miesiącu codziennego noszenia niemal 24/7 (w tym spania w zegarku), z przerwami jedynie na czas ładowania, nie wygląda wcale źle. Delikatne odpryski widać jedynie przy malutkiej szczelinie w miejscu, w którym kończy się ekran — tu z jakiegoś powodu najbardziej w prawym górnym rogu koperty. Nie rzuca się to jednak szczególnie w oczy, ale mówimy w końcu o zaledwie miesiącu noszenia — obawiam się wiec, że w dłuższej perspektywie może być to nieco większy problem, lecz nie ma co prorokować. Małą zmianą jest również fakt, że w wariancie Jet Black nie znajdziemy nawet charakterystycznego czerwonego koła na Digital Crown; tutaj naprawdę wszystko jest w ciemnych barwach.

O paskach słów kilka

Pasków do zegarków Apple robi się coraz więcej. W tym roku przedstawiono również całkowicie nowe, z przeprojektowanym zapięciem. Do mnie Apple Watch trafił z nową opaską sportową z materiału tekstylnego, który firma z Cupertino opisuje w następujący sposób: „Miękki i przewiewny dwuwarstwowy splot nylonu odprowadza wilgoć, a jednocześnie ma szybką i łatwą regulację. Do biegania i na co dzień”. Za pasek ten nie trzeba dodatkowo dopłacać.

Tutaj jednak mam mieszane uczucia. Oczywiście to kwestia absolutnie indywidualna, ale do mnie ta propozycja szczególnie nie przemówiła — bo chociaż faktycznie jest wygodna i elastyczna, tak rzep nie wygląda specjalnie elegancko i „premium”, a najciemniejszy wariant tego paska znacznie odstaje kolorem od Watcha w wariancie Jet Black. Osobiście zdecydowanie wolałbym klasyczny pasek z silikonu i fluoroelastomeru, albo nieco bardziej ekstrawagancką bransoletę ze stali.

Do tego robi się już solidny rozstrzał jeśli chodzi o rozmiary zegarków. Mamy w końcu 38 mm i 42 mm z Apple Watcha 0 (wychodzi więc na to, że paski z pierwszego Apple Watcha w historii powinny pasować do tegorocznego smartwatcha), 40 mm i 44 mm z Apple Watcha 4, 41 mm i 45 mm z Apple Watcha 7, 49 mm z Apple Watcha Ultra i teraz 46 mm z Apple Watcha 10. Jeśli zamierzacie kupować paski od źródeł trzecich, a nie bezpośrednio od Apple, to wstrzelenie się z rozmiarem i idealne dopasowanie tych opasek do koperty naszych zegarków może być coraz bardziej problematyczne.

Ekran w Apple Watch 10 zachwyca. Najbardziej widoczna zmiana

Apple Watch Series 10 został wyposażony w jeszcze bardziej niż poprzednio zaokrąglony ekran OLED, który jest o 40 procent jaśniejszy przy patrzeniu pod kątem, co przekłada się na wygodę użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych, ale także codziennych sytuacjach — czasem chcemy spojrzeć na zegarek w taki sposób, żeby wszyscy dookoła nie wiedzieli, że patrzymy na zegarek. Teraz to jak najbardziej możliwe. Dodatkowo Apple usprawniło Always-on-Display, który teraz odświeża się co sekundę, co przekłada się na płynniejszą animację i bardziej realistyczny wygląd tarczy zegarka.

Mi przyszło recenzować egzemplarz w wariancie 46 mm. Duży ekran ma sporo plusów, takie jak dodatkowe dane podczas treningu (wyświetla jedną informację więcej w porównaniu z innymi modelami) czy wpływa na bardziej komfortowe pisanie na ekranowej klawiaturze, co paradoksalnie robię dość często. Nie obyło się jednak bez mniejszych problemów — przez rozmiar koperty i odstające Digital Crown, całkowicie przypadkiem robię mnóstwo screenshotów. Kiedy wstaję z krzesła biurkowego i zginam nadgarstek, podnosząc się dłonią o oparcie krzesła, Digital Crown i boczny przycisk naciskają się równocześnie samoistnie, przez co później mam zaśmieconą galerię w telefonie. O tym, że notorycznie włącza się Siri, wspominać chyba nie muszę.

Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że do tej pory każdy Apple Watch, jaki nosiłem, miał po nawet krótkim czasie dość mocno porysowany ekran. Nie uważam, żebym specjalnie testował wytrzymałość tych zegarków — korzystam z nich normalnie, więc czasem uderzę o ramę łóżka, zahaczę nim o futrynę czy stuknę nim w drzwi samochodu — i zazwyczaj to wystarczało, żeby ekran pod światłem miał na sobie masę rys. Series 10 pod tym względem jak na razie pozytywnie mnie zaskakuje — chociaż miałem okazję solidnie przydzwonić już zegarkiem w różne powierzchnie, tak rys na ekranie nie mogę się dopatrzeć. To bardzo dobry znak i coś, na co czekałem.

Nowe głośniki

Apple w 10. generacji swoich inteligentych zegarków całkowicie przeprojektowało system głośników, zmniejszając ich rozmiar o 30 procent — mimo tego producent już na konferencji zapowiadał, że nie wpłynie to negatywnie na jakość dźwięku. I faktycznie nie zanotowałem żadnych problemów pod tym względem. Co jednak ciekawe, to nowością jest fakt, że Apple Watch Series 10 umożliwia teraz odtwarzanie muzyki i podcastów bezpośrednio z głośników zegarka. Chociaż z wiadomych względów nie sprawdzałem tego na zewnątrz, w miejscach publicznych, tak w domu czasem faktycznie się to przydaje — na przykład podczas sprzątania czy zmywania, kiedy mamy rozładowane słuchawki. To jednak bardziej ciekawostka niż niezwykle przydatna nowość, nie oszukujmy się.

Szybsze ładowanie i czas pracy na baterii. Do ideału daleko, ale ja jestem zadowolony

Apple Watch Series 10 wprowadza znaczną poprawę w ładowaniu, rozwiązując jeden z głównych problemów zegarków giganta z Cupertino. Teraz, w zaledwie 30 minut, zegarek osiąga 80% naładowania, co pozwala na szybkie podładowanie podczas porannego prysznica, aby spokojnie korzystać z urządzenia przez cały dzień. Pełne naładowanie zapewnia za to do 18 godzin pracy.

W praktyce więc zegarek z włączonym Always On Display, włączonymi powiadomieniami i zwyczajnie, nazwijmy to, „normalnym” działaniem, wystarcza mi na całą dobę, wliczając w to spanie z Watchem na nadgarstku. Zazwyczaj po blisko 24 godzinach zostaje mi około 20% baterii, więc wtedy rano wrzucam go na ładowarkę na niecałą godzinę, żeby naładował się do 100 procent. Ze dwa razy zdarzyło mi się tak, że zegarek już wieczorem domagał się ładowania, ale to były wyjątkowo intensywne i długie dni, które zaczynały się o 5-6 i wymagały rejestrowania kilku aktywności fizycznych w ciągu całego dnia. Wiem, że przy Garminach czy Huaweiach nie jest to wynik, który robi piorunujące wrażenie, niemniej mnie taki wynik satysfakcjonuje, a szybsze ładowanie pozwala w większości zapomnieć o problemie baterii.

Serce Apple Watcha 10

Zmienił się również procesor zegarka. Sercem Apple Watcha Series 10 jest chip S10 z czterordzeniowym Neural Engine, który wspiera działanie sztucznej inteligencji. Dzięki temu zegarek oferuje kilka innowacyjnych funkcji, takie jak zaawansowane tłumienie hałasów podczas rozmów, lepszą obsługę gestu Double Touch, dynamiczną reakcję koperty na ruch nadgarstka oraz wbudowany tłumacz, który umożliwia szybkie przetłumaczenie wypowiadanych słów.

Wykrywanie bezdechu sennego w Apple Watch Series 10

Nowy Apple Watch, dość standardowo, wprowadza nową funkcję zdrowotną. Tym razem chodzi o wyjątkową funkcję monitorowania snu, która może pomóc wykryć bezdech senny — schorzenie charakteryzujące się epizodami zatrzymania oddychania podczas snu. Funkcja ta opiera się na zaawansowanym algorytmie opartym na uczeniu maszynowym oraz danych zebranych w dużym badaniu klinicznym. Dzięki temu zegarek jest w stanie analizować drobne zmiany w rytmie oddechu, które mogą wskazywać na bezdech senny.

Apple Watch korzysta z akcelerometru, aby śledzić delikatne ruchy nadgarstka związane z oddechem. Jeśli zegarek zauważy nieregularności w oddechu, rejestruje je jako zaburzenia oddychania, które następnie są klasyfikowane jako mieszczące się w normie lub przekraczające normę. Dane o zaburzeniach oddechu dostępne są w aplikacji Zdrowie, a tam można przeglądać raporty w różnych przedziałach czasowych: miesięcznych, półrocznych i rocznych. Jeśli algorytm wykryje regularne objawy bezdechu sennego, otrzymamy powiadomienie z zaleceniem, aby skonsultować się ze specjalistą. Dodatkowo, zegarek generuje trzymiesięczny raport w formacie PDF, który możemy zabrać na wizytę lekarską — zawiera on dane o zaburzeniach oddychania oraz szczegóły powiadomień.

Apple Watch Series 10 w wodzie jest jak ryba… w wodzie

Apple Watch 10, pomimo cieńszej konstrukcji i zmian, nadal nie boi się wody — a wręcz przeciwnie. Na tegorocznym zegarku znajdziemy nową aplikację o nazwie Głębokość, która pozwala śledzić istotne wskaźniki podczas pływania, snurkowania, nurkowania i innych aktywnościach na niewielkich głębokościach. Aplikacja oferuje pomiar głębokości do 6 metrów, także dla surferów czy częstych gości basenu jest to przydatna sprawa.

Sam zegarek jest jednak wodoodporny do 50 metrów głębokości i automatycznie rozpoznaje styl pływacki i liczy długości basenu. Nowością jest również druga aplikacja, a mianowicie Pływy, która wyświetla siedmiodniową prognozę pływów dla wybrzeży i miejsc do surfingu na całym świecie, co ułatwia wybór odpowiednich warunków do aktywności wodnych. Dzięki osi czasu można prześledzić szczegółowe dane o przypływach i odpływach, takich jak kierunek, wysokość fali oraz intensywność pływu, co pozwala lepiej przewidzieć i dostosować się do zmieniających się warunków wodnych. Aplikacja udostępnia także przejrzystą mapę pobliskich plaż i punktów aktywności wodnych, która pokazuje zarówno nadchodzące zmiany pływów, jak i dodatkowe informacje, w tym czas wschodu i zachodu słońca, co jest szczególnie przydatne dla osób planujących dłuższy pobyt nad wodą.

Apple Watch Series 10 — specyfikacja techniczna

Wymiary i masa (46 mm) Wysokość: 46 mm

Szerokość: 39 mm

Grubość: 9,7 mm

416 na 496 pikseli

Powierzchnia wyświetlacza 1220 mm²

Masa (koperta z aluminium, GPS): 36,4 g

Masa (koperta z aluminium, GPS + Cellular):35,3 g

Masa (koperta z tytanu): 41,7 g

Pasuje na nadgarstki o obwodzie 140–245 mm Elementy sterujące Pokrętło Digital Crown z dotykowym sygnałem zwrotnym

Przycisk boczny

Gest dwukrotnego stuknięcia palcami Chip Układ SiP S10 z 64‑bitowym dwurdzeniowym procesorem

4‑rdzeniowy system Neural Engine

Pojemność 64 GB Czujniki Czujnik pracy serca wykorzystujący impulsy elektryczne

Optyczny czujnik tętna trzeciej generacji

Czujnik natlenienia krwi

Czujnik temperatury

Kompas

Stale aktywny wysokościomierz

Akcelerometr dużych przyspieszeń

Żyroskop z szerokim zakresem dynamicznym

Czujnik światła otoczenia

Głębokościomierz

Czujnik temperatury wody Zdrowie i samopoczucie Aplikacja EKG

Aplikacja Śledzenie cyklu z szacowaniem czasu owulacji na podstawie wcześniejszych danych

Aplikacja Tlen we krwi

Aplikacja Tętno

Powiadomienia o zbyt wysokim lub niskim tętnie

Powiadomienia o arytmii

Aplikacja Leki

Aplikacja Uważność z sekcją Nastrój do śledzenia zmian samopoczucia

Aplikacja Hałas

Aplikacja Sen z monitorowaniem faz snu

Powiadomienia o bezdechu sennym Wyświetlacz Niegasnący wyświetlacz Retina LTPO3

Wyświetlacz OLED o szerokim kącie widzenia

Do 40% jaśniejszy podczas oglądania treści pod kątem

Wyświetlacz sięgający krawędzi koperty

Szkło Ion‑X z przodu (koperty z aluminium)

Szkło szafirowe z przodu (koperty z tytanu)

Jasność maksymalna do 2000 nitów

Jasność minimalna 1 nit

326 pikseli na cal Dźwięk Głośnik

Odtwarzanie multimediów Zasilanie i wydajność baterii Bateria na cały dzień, do 18 godzin standardowego użytkowania

Do 36 godzin w trybie Niskie zużycie energii

Wbudowana bateria litowo‑jonowa do wielokrotnego ładowania

Możliwość szybkiego ładowania

Ładowanie baterii do 80% w około 30 minut

Do 8 godzin standardowego użytkowania po 15 minutach ładowania

Do 8 godzin działania funkcji Śledzenie snu po 8 minutach ładowania System operacyjny watchOS 11 Bezpieczeństwo Alarmowe SOS

Międzynarodowe połączenia alarmowe

Wykrywanie wypadków

Wykrywanie upadków

Monitorowanie poziomu hałasu

Funkcja Ślad Trwałość Wodoodporność do 50 m (przystosowany do pływania)

Klasa odporności na pył IP6X Łączność GPS L1, GNSS, Galileo i BeiDou

LTE i UMTS

Wi‑Fi 4 (802.11n)

Bluetooth 5.3

Ultraszerokopasmowy czip drugiej generacji

Apple Pay

GymKit

Obsługa funkcji Apple Watch dla Twoich dzieci

Apple Watch Series 10 — ile trzeba zapłacić za nowy smartwatch Apple?

Ceny Apple Watch Series 10 prezentują się następująco:

Aluminium, 42 mm, GPS – od 1999 zł;

Aluminium, 42 mm, GPS + Cellular – od 2499 zł;

Aluminium, 46 mm, GPS – od 2199 zł;

Aluminium, 46 mm, GPS + Cellular – od 2699 zł;

Tytan, 42 mm, GPS + Cellular – od 3499 zł;

Tytan, 46 mm, GPS + Cellular – od 3799 zł.

Nie potrzebowałem rewolucji, żeby być zadowolonym

Zmiana kształtu Apple Watcha byłaby dla mnie rozczarowującą wręcz zmianą i bardzo się cieszę, że w tę stronę gigant z Cupertino nie poszedł. Apple Watch Series 10 to, jak już wspomniałem, bardzo bezpieczny produkt i „po prostu” kolejna generacja z oczywistymi ulepszeniami. Wszystkie zmiany są dość spodziewane, większych zaskoczeń zwyczajnie tutaj nie ma — ale to nadal absolutnie najlepszy inteligentny zegarek do zestawu z iPhone’em. Na koniec dnia ten zegarek ma wszystko, czego potrzeba.