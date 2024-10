Webowy iCloud aż z 9 nowymi funkcjami. Sprawdź, co przygotował Apple

Jakie nowości pojawiły się w przeglądarkowej wersji iCloud w tym miesiącu?

iCloud, jak wiele podobnych usług ma również swoją przeglądarkową wersję, choć sporo użytkowników może nawet o tym nie wiedzieć. Jest to jednak wygodny sposób na dostęp do danych z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy jest to sprzęt Apple’a, czy komputer z Windowsem. Na każdym możemy zalogować się na swoje konto i uzyskać dostęp do ważnych dla nas plików. Z poziomu przeglądarkowej wersji możemy nie tylko przeglądać, pobierać i udostępniać swoje pliki, ale też tworzyć notatki, zarządzać skrzynką odbiorczą iCloud Mail, przeglądać i edytować kontakty, zarządzać kalendarzem i przypomnieniami. Jest więc tego naprawdę sporo.

Czytaj też: Wiemy już, kiedy pojawi się iOS 18.1, a wraz z nim Apple Intelligence

Teraz Apple dodał do witryny iCloud aż 9 nowych funkcji w ramach październikowej aktualizacji. Jeśli więc korzystacie z tej wersji, warto się z nimi zapoznać.