Wiemy już, kiedy pojawi się iOS 18.1, a wraz z nim Apple Intelligence

Podczas wydarzenia WWDC w czerwcu bieżącego roku Apple zaprezentowało wszystkie nowe funkcje AI, które mają zostać wprowadzone do iPhone’ów. Jest to możliwe dzięki rozwojowi Apple Intelligence, jednak nie każdy model smartfona z jabłuszkiem zyska do nich dostęp. Niezbędne jest posiadanie iPhone 15 Pro lub modelu z rodziny 16.

Co przyniesie aktualizacja iOS 18.1?

Jak donosi Bloomberg, Apple wyda aktualizację iOS 18.1 dla iPhone’a 28 października. To niemal dwa tygodnie później niż pierwotna data premiery, zaplanowana na 15 października. W chwili obecnej ta edycja systemu jest dostępna dla deweloperów w celach testowych. Zmiana daty premiery związana jest z ilością prac wymaganych nad SI. Producent dąży do tego, aby wszystko działało płynnie i bez problemów, a to wymaga sporo czasu

iOS 18.1 wprowadzi 28 października dopiero pierwszy pakiet funkcji Apple Intelligence. Co warto podkreślić, skorzysta z nich nie tylko iPhone, ale będą one w dużej mierze współdzielone przez Apple Watch oraz komputery Mac. Sama SI to różne modele, które współpracują ze sobą, aby zapewnić usprawnione wrażenia użytkownika, a jednym z najbardziej oczekiwanych dodatków jest nowa Siri. Pojawią się również nowe narzędzia do pisania, podsumowania powiadomień i inne, ale póki co nie wszystko.

Dlaczego? Otóż pod koniec tego roku lub na początku 2025 pojawi się iOS 18.2. Ta edycja przyniesie kolejne funkcje, które póki co pozostają jedynie w kręgu spekulacji. Ale można podejrzewać, że sztuczna inteligencja skutecznie wesprze mechanizmy systemu mobilnego Apple’a, ułatwiając codzienne korzystanie z niego wszystkim użytkownikom.