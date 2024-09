Testy nowej wersji iOS 18 już trwają. Apple w końcu udostępni funkcje AI?

iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 – Apple rusza z kolejnym etapem testów oprogramowania

Deweloperzy mogą już zacząć testować nowe wersje beta systemów operacyjnych od Apple’a – iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1, watchOS 11.1, tvOS 18.1, a także visionOS 2.1. W przypadku oprogramowania dla iPhone’ów, iPadów i komputerów Mac jest to już 5 beta, natomiast dla pozostałych to drugi etap testów. Deweloperzy mogą już pobrać i zainstalować najnowszą kompilację na swoim urządzeniu. Na iPadach i iPhone’ach można to zrobić za pomocą aplikacji Ustawienia, przechodząc do Ogólne > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacje wersji beta >, a następnie instalując najnowszą kompilację. Na komputerach Mac odpowiednią opcję znajdziemy w Ustawieniach systemowych, podobnie jest w przypadku pozostałych sprzętów.

Czytaj też: iPhone 16: Nowy przycisk, nowe ceny napraw – przygotuj portfel

Wszystkie te aktualizacje powinny pojawić się już w przyszłym miesiącu, najprawdopodobniej w połowie października. Najwięcej zmian przyniosą one dla iPadów, iPhone’ów i komputerów Mac, ponieważ iOS 18.1, iPadOS 18.1 i macOS 15.1 mają w końcu zwierać funkcje Apple Intelligence, tak szeroko zachwalane podczas WWDC i niedawnej premiery iPhone’ów 16. Na tym jednak nie koniec, bo pierwsza aktualizacja nowej generacji oprogramowania producenta przyniesie ze sobą również kilka innych istotnych ulepszeń.

Czytaj też: Rewolucja w żywotności baterii z iOS 18 – iPhone 15 Pro Max bije rekordy

Jeśli chodzi o smartfony, iOS 18.1 wprowadzi możliwość zresetowania układu ikon w Centrum Sterowania do ustawień domyślnych. Dodatkowo, pojawią się nowe przełączniki, takie jak Wi-Fi i VPN. Nowy przycisk aparatu zyska opcję przełączania na przedni obiektyw. Apple wprowadzi też łatwiejsze przesyłanie plików między komputerem a telefonem poprzez przeciąganie i upuszczanie. W Dyktafonie znajdziemy też funkcję podsumowywania nagrań audio, a funkcjonalność o nazwie Movie Memory pozwoli na automatyczne tworzenie filmów ze zdjęć na podstawie podanych przez użytkownika wskazówek.

Czytaj też: Jak długo Twój iPhone 16 będzie działał na jednym ładowaniu? Już to wiemy

Dla tabletów Apple przygotował ponadto rozszerzenie możliwości rysika, ulepszony multitasking, nowe widżety oraz nowe narzędzia do organizowania i wyszukiwania w aplikacji Notatki. Na komputerach Mac powinniśmy spodziewać się nowych funkcji w przeglądarce Safari, ułatwień w wideokonferencjach, czy takich usprawnień, jak poprawiona wydajność, nowe skróty klawiaturowe oraz ulepszenia interfejsu użytkownika.