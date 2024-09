Wystarczy zainstalować iOS 18, by Twój iPhone 15 Pro Max działał dłużej

iOS 18 wydłuży czas pracy Twojego iPhone’a

Po wielu miesiącach oczekiwania stabilny iOS 18 trafił już w ręce wszystkich posiadaczy kwalifikujących się iPhone’ów, choć oczywiście to wciąż od nich zależy, czy zainstalują tę aktualizację. Wraz z nowym systemem Apple wprowadził na swoje smartfony sporo opcji personalizacji, takich jak możliwość dowolnego układania ikon aplikacji i widżetów na ekranie, zmiana kolorów ikon itp. Do tego ogromną metamorfozę przeszła aplikacja Zdjęcia, a nowości pojawiły się w Poczcie, Wiadomościach i wielu innych obszarach. Co prawda na Apple Intelligence trzeba będzie jeszcze poczekać, zwłaszcza w Europie, ale i tak zmian jest naprawdę sporo.

O większości z nich Apple opowiedział podczas czerwcowej konferencji WWDC, a także prezentując nam iPhone’y 16. Wiele dowiedzieliśmy się również w ostatnich miesiącach, gdy wychodziły kolejne testowe wersje systemu. Jednak wciąż kilka tajemnic pozostaje do odkrycia. Jedną z takowych ujawnił nam chiński bloger Geekerwan, przeprowadzając test na iPhonie 15 Pro Max. Test ten miał na celu wykazanie, jak po aktualizacji zmieniła się żywotność baterii w tym konkretnym modelu. Rezultat jest bardzo pozytywny – czas pracy na jednym ładowaniu uległ znaczącej poprawie.

Przeprowadzone testy obejmowały korzystanie z Douyin – chińskiej wersji TikToka – wykonywanie połączeń wideo i głosowych, wysyłanie wiadomości tekstowych na WeChat oraz granie w Genshin Impact, czyli dość wymagającą grę mobilną. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do typowych testów, tutaj posłużono się raczej typowymi czynnościami, ponieważ granie w gry, wykonywanie połączeń czy pisanie wiadomości na komunikatorach to raczej zwykłe czynności, które robimy z wykorzystaniem naszego smartfona. Oczywiście w dalszym ciągu chodzi tu o maksymalne obciążenie urządzenia, więc trzeba pamiętać, że wyniki nie do końca odzwierciedlają rzeczywiste użytkowanie.

Tak czy inaczej, Geekerwan wykazał, że w takim teście iPhone 15 Pro Max z iOS 17 działa na jednym ładowaniu 7 godzin i 56 minut, natomiast po zainstalowaniu iOS 18 ten czas wzrósł do 9 godzin i 2 minut. Dzięki temu wzmocnieniu, zeszłoroczny topowy model plasuje się teraz przed iPhone’em 16, który uzyskał 8 godzin i 14 minut w testach Geekerwana, a także przed iPhone’em 16 Pro, który uzyskał 8 godzin i 28 minut. iPhone 16 Plus i 16 Pro Max są jednak na prowadzeniu, wytrzymując odpowiednio 10 godzin i 1 minutę oraz 10 godzin i 23 minuty.

Wczoraj obszerniej pisałam wam o pojemnościach baterii w tegorocznych iPhone’ach, bo chociaż Apple nie podał tych informacji, BlogdoiPhone dokopał się do dokumentów regulacyjnych złożonych przez firmę w brazylijskim urzędzie Anatel. Wynika z nich, że w tym roku gigant powiększył ogniwa w swoich modelach o około 6-9%, co w połączeniu z ulepszeniami po stronie procesora i oprogramowania przyniosło znaczący wzrost czasu pracy. Serwis Tom’sGuide też przeprowadził swoje testy żywotności baterii i chociaż wyniki odbiegają od tych uzyskanych Geekerwana, w obu przypadkach widać dużą poprawę, a to najważniejsze. Jak już wcześniej wspomniałam, testy te nie odzwierciedlają realnego użytkowania smartfona, jednak fakt pozostaje faktem, najnowsze iPhone’y powinni dłużej wytrzymać bez ładowarki, podobnie jak iPhone 15 Pro Max, o ile zainstalujemy na nim iOS 18.