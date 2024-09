iOS 18 dopiero trafił na iPhone’y, a już odkryto w nim irytujący błąd

Wadliwy iOS 18

Chociaż Apple zawsze dba o to, by oferowane przez niego urządzenia i usługi były jak najlepszej jakości, to nawet gigantowi czasem trafiają się błędy. Na takowy natrafili użytkownicy iPhone’ów, którzy po poniedziałkowym wydaniu stabilnej wersji iOS 18, zainstalowali na swoich smartfonach najnowszy system. W tym wypadku wiele osób może nigdy nie doświadczyć tej usterki, ponieważ pojawia się ona w bardzo konkretnych okolicznościach, podczas korzystania z iMessage. Jeśli jednak się pojawi, może naprawdę zepsuć aplikację. O co dokładnie chodzi?

Błąd pojawia się w sytuacji, w której w konwersacji w Wiadomościach ktoś udostępni nam tarczę swojego Apple Watch. Po aktualizacji iPhone’a do iOS 18, taka wiadomość z udostępnioną tarczą może być zgubna i istotne jest, by na nią nie odpowiadać. Dlaczego? Otóż kiedy w wątku odpowiemy na tę konkretną wiadomość, aplikacja zacznie się wieszać za każdym razem, gdy będziemy chcieli otworzyć daną konwersację. W niektórych przypadkach dochodziło nawet do tego, że iMessage zawieszało się niezależnie od czatu, w który próbowali wejść użytkownicy, a to uniemożliwiało korzystanie z apki.

Co ciekawe, po uruchomieniu tego błędu, dotyka on nie tylko odbiorcy wiadomości z udostępnioną tarczą, ale też jej nadawcę, co tym bardziej może irytować. W dodatku obecnie nie ma nawet dobrego rozwiązania tej usterki. Niektórzy próbują usuwać daną konwersację, ale nie zawsze jest to rozwiązanie skuteczne, ponieważ wieszające się iMessage często nie jest w stanie przetworzyć tego żądania. Jeśli jednak się to uda, to chociaż błędu się pozbędziemy, to jednocześnie stracimy całą historię czatu, w tym też udostępniane multimedia, które nie zostały zapisane poza aplikacją.

Użytkownicy próbują różnych sposobów, ale według doniesień, nawet kiedy usunęli problematyczną konwersację, a potem przywrócili ją z ostatnio usuniętej lokalizacji, błąd znów się pojawiał. Jedyne co pozostaje, to czekanie aż Apple zajmie się tym problemem, co nastąpi zapewne w ramach pierwszej aktualizacji dla iOS 18. Gigant z Cupertino jeszcze nie potwierdził oficjalnie istnienia tego błędu, więc w najgorszym razie będzie trzeba poczekać do wydania iOS 18.1, choć spodziewam się, że stanie się to dużo szybciej i użytkownicy iPhone’ów dostaną mniejszą poprawkę, rozwiązującą tę irytująca usterkę.