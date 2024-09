iOS 17.7 – aktualizacja dla tych, którzy nie chcą jeszcze instalować iOS 18

Apple wydał aktualizację iOS 17.7. Warto ją zainstalować, jeśli nie chcesz jeszcze przechodzić na iOS 18

Stabilny iOS 18 już trafił w ręce wszystkich posiadaczy kwalifikujących się iPhone’ów. W przeciwieństwie do iPadów, w tym roku każdy smartfon z systemem iOS 17 dostał nowszą wersję oprogramowania. Wraz z tym systemem Apple wprowadził na swoje smartfony sporo opcji personalizacji, takich jak możliwość dowolnego układania ikon aplikacji i widżetów na ekranie, zmiana kolorów ikon itp. Do tego ogromną metamorfozę przeszła aplikacja Zdjęcia, a nowości pojawiły się w Poczcie, Wiadomościach i wielu innych obszarach. Apple Intelligence jeszcze nie zawitało na iPhone’y – na sztuczną inteligencję trzeba będzie poczekać dłużej, a w Europie data jej premiery stoi wciąż pod znakiem zapytania.

Chociaż iOS 18 przynosi wiele nowości (ogólnie tych funkcji i ulepszeń jest ponad 250), to niektórzy użytkownicy iPhone’ów mogą mieć obawy czy aktualizowanie telefonu zaraz po premierze jest dobrym pomysłem. Jeśli nie macie jeszcze pewności, co do bezproblemowego działania nowych funkcji i ogólnej stabilności oprogramowania, możecie dać sobie więcej czasu. Apple najwyraźniej nie chce nikogo poganiać, dlatego wydał właśnie iOS 17.7, aktualizując starsze oprogramowanie.

Oczywiście ostatecznie gigant z Cupertino i tak „zmusi” nas do zainstalowania nowego system, jednak nie nastąpi to od razu. Tymczasem warto zaktualizować iOS 17 do najnowszej wersji. Dotyczy to zresztą nie tylko oprogramowania dla iPhone’ów, bo Apple wydał też iPadOS 17.7, macOS Sonoma 14.7 i macOS Ventura 13.7. Nie jest jasne, czy firma będzie nadal aktualizować stare wersje oprogramowania, dodając nowe funkcje, ponieważ zazwyczaj tego nie robi.

Sam iOS 17.7 (iPadOS 17.7) przynosi dwie nowe zasadnicze nowości:

Usługa Apple News+ będzie teraz obsługiwać funkcję Live Activity na ekranie głównym i ekranie blokady, dzięki czemu będziesz mógł na bieżąco śledzić wydarzenia z gier i inne fakty, które dzieją się na bieżąco.

Wprowadzono także nowe ustawienie aplikacji Wiadomości, które umożliwia filtrowanie nieznanych nadawców, jeśli są to nadawcy międzynarodowi.

Oprócz tego Apple poprawił kilka błędów i zoptymalizował system, by ten lepiej działał.