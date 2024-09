AirPods Pro 2 będą pomagać osobom z problemami ze słuchem

AirPodsy Pro 2 jako aparat słuchowy. W USA już przyznano odpowiednią zgodę

Ostatnio AirPodsy Pro 2 dostały aż pięć nowych funkcji, ale Apple na tym nie poprzestaje. Podczas premiery iPhone’ów 16 firma zapowiedziała, że słuchawki będą wzmacniać dźwięki u osób z łagodnymi lub umiarkowanymi wadami słuchu i nie są to puste słowa. Food and Drug Administration (FDA) – amerykański organ ds. zdrowia publicznego i bezpieczeństwa – uznał słuchawki giganta za pierwsze „oprogramowanie do aparatów słuchowych dostępne bez recepty (OTC)”

Warto jednak zaznaczyć, że FDA zatwierdziła używanie AirPods Pro 2 jako aparatów słuchowych wyłącznie dla osób dorosłych w wieku 18 lat lub starszych. Dlatego osoby niepełnoletnie i dzieci z problemami ze słuchem mogą potrzebować innego rozwiązania. Tak czy inaczej, to jedyne bezprzewodowe słuchawki douszne, jakie otrzymały taką zgodę. Wydaje się jednak, że może to być dopiero początek bardzo znaczących zmian. Dobrze wiemy, że obecnie producenci prześcigają się w oferowaniu funkcji zdrowotnych, więc spodziewać się można, że Samsung zdecyduje się na taki sam krok. Zwłaszcza że w Galaxy Buds Pro znajdziemy już funkcję Ambient Sound, która pozwala użytkownikom kontrolować zakres tonów poszczególnych słuchawek dousznych. Choć to nie jest to samo, co funkcjonalność w AirPodsach, to firma może chcieć rozwinąć tę funkcjonalność w przyszłości.

Apple od wielu lat pracuje nad technologiami wspierającymi zdrowie słuchu, czego efektem są między innymi aplikacja Hałas w Apple Watch, kontrola poziomu dźwięku ze słuchawek w iPhonie, ułatwienia dostępu dla osób niedosłyszących i badanie Apple Hearing Study. Korzystając z tych doświadczeń, gigant z Cupertino wprowadzi kompleksowe rozwiązanie do profilaktyki wad słuchu, zwiększania świadomości na ich temat i wspomagania słuchu. Funkcja Ochrona słuchu pomoże zminimalizować ekspozycję na hałas z otoczenia, nie zmieniając przy tym sygnatury docierających do uszu dźwięków.

Kiedy Apple udostępni tę funkcję, wkładki douszne będą tłumić niechciany szum pasywnie, a czip H2 pomoże aktywnie zredukować głośniejszy, mniej równomierny hałas 48 000 razy na sekundę. Domyślnie aktywna we wszystkich trybach słuchania Ochrona słuchu przyda się w różnych gwarnych miejscach. Natomiast nowy wielopasmowy algorytm o szerokim zakresie dynamicznym sprawi, że podczas imprez czy koncertów wszystko będzie brzmiało wyraźnie i naturalnie, ale jednocześnie bezpiecznie dla naszego słuchu.

Zgoda przyznana przez FDA jest pierwszą z tych, na które czeka Apple, by móc oferowani nam AirPodsy Pro 2 także w formie aparatów słuchowych. Firma czeka na pozwolenia w ponad 100 krajach i regionach, jednak nie wiemy, czy wśród nich znalazła się też Polska. Jeśli tak, byłaby to naprawdę dobra wiadomość dla wielu osób, które zmagają się z problemami ze słuchem, bo w ten sposób nie dość, że będą mogły zadbać o swój słuch, to jednocześnie będą miały słuchawki.