AirPodsy Pro 2 – Apple udostępnia pięć nowych funkcji

Co nowego dla AirPodsów Pro 2?

Przed dwoma dniami Apple wprowadził na rynek nowe iPhone’y, a obok nich również kolejny Apple Watch oraz AirPodsy 4. Chociaż nie dostaliśmy w tym roku nowej generacji słuchawek Pro, gigant z Cupertino przygotował dla 2.generacji kilka znaczących ulepszeń. Spodziewaliśmy się, że trafią one do użytkowników razem z aktualizacją iOS 18 (czyli w przyszłym tygodniu), ale jak się okazało, Apple nie kazał nam aż tak długo czekać. Udostępniona właśnie kompilacja systemu ma numer 7A294 i jest dostępna dla wszystkich użytkowników AirPods Pro 2, niezależnie od tego, czy posiadają model z Lightning, czy USB-C.

By sprawdzić wersję oprogramowania swoich AurPodsów, należy otworzyć aplikację Ustawienia, wejść w menu Bluetooth i tam odnaleźć swoje słuchawki. Obok nich pojawi się ikona „i”, po kliknięciu w którą wyświetli nam się aktualny numer wersji. Jeśli chodzi o samą aktualizację, tutaj nie musimy niczego robić. Apple nie pozwala na ręczną instalację uaktualnień, bo AirPodsy aktualizują się same, gdy są podłączone przez Bluetooth do iPhone’a.

Jakie nowości trafią na AirPodsy Pro 2?

Pierwszą sporą zmianą będą interakcje z Siri bez użycia głosu. Wystarczy skinąć lub potrząsnąć głową, a asystent rozpozna ten ruch i postąpi zgodnie z naszym niemym życzeniem. Funkcja ta wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, do których dostęp ma dzięki czipowi H2, pozwalając użytkownikom AirPodsów Pro 2 na bezgłosowe odbieranie lub odrzucanie połączeń, ale nie tylko, bo można jeszcze w ten sposób reagować na wiadomości, zarządzać powiadomieniami i wykonywać wiele innych czynności, bez wyciągania z kieszeni telefonu.

Posiadacze AirPodsów Pro 2 skorzystają też z trybu Izolacja głosu, a więc funkcji, którą doskonale mogą znać z iPhone’a, iPada czy Maca. Słuchawki w tym trybie odseparują i wzmocnią nas głos, by rozmówca słyszał nas jak najlepiej. Zatłoczona ulica, wiejący dookoła wiatr – to żaden problem, bo niezależnie od warunków otoczenia algorytmy uczenia maszynowego działające na chipie H2 zapewnią nam rozmowę bez zakłóceń.

Nie zabrakło również usprawnień skupionych na zapewnieniu graczom lepszej jakości dźwięku. Dzięki aktualizacji dostaną oni możliwość skorzystania ze spersonalizowanego dźwięku przestrzennego, który będzie podążał za ruchami głowy użytkownika. Podkręca to wrażenia, jakby dźwięk otaczał nas z każdej strony. Apple zmniejszy też opóźnienia w bezprzewodowym przesyłaniu dźwięku w grach na urządzeniach mobilnych – jakość dźwięku została teraz podniesiona do 16 bitów i 48 kHz.