iOS 18 – kiedy Twój iPhone dostanie aktualizację?

Po wydarzeniu wprowadzającym na rynek serię iPhone 16 Apple ogłosił datę premiery stabilnego wydania iOS 18

iOS 18, tak samo jak pozostałe systemy producenta, zostały zapowiedziane w czerwcu, podczas WWDC 2024. Od tamtej pory Apple intensywnie pracował nad wprowadzeniem wszystkich zaplanowanych nowości, naprawą błędów i poprawkami niedociągnięć. Test beta – te dla deweloperów i publiczne – trwały przez ostatnie kilka miesięcy, aż w końcu jesteśmy już o krok od wydania publicznej wersji. Kiedy powinniśmy spodziewać się aktualizacji? Zgodnie z zapowiedzią iOS 18 w stabilnej wersji zostanie wydany już 16 września, czyli tydzień po premierze iPhone’ów 16 (tak samo, jak w poprzednich latach).

Jedną z największych nowości, jakie wprowadzi nam iOS 18 w przyszłym tygodniu, będzie możliwość dużo większej personalizacji wyglądu ekranu startowego. Apple pozwoli układać aplikacje tak, jak chcemy, bez konieczności dostosowywania ich do siatki aplikacji. Na ikony będziemy też mogli nakładać efekty kolorystyczne, by całość wyglądała spójnie. iPhone’y dostaną też nowe centrum sterowania, w którym elementy kontrolne znajdą się na wydzielonych stronach, a my będziemy mogli je przewijać między sobą.

W aplikacji Wiadomości pojawi się obsługa protokołu RCS, co jest jedną z bardziej wyczekiwanych zmian. Dodatkowo posiadacze iPhone’ów zyskają możliwość planowania wysyłania wiadomości, ulepszoną funkcję Tapbacks, która pozwoli na szybką odpowiedź za pomocą dowolnego Emoji czy opcje formatowania tekstu wiadomości za pomocą różnych efektów i dynamicznych animacji. Do Wiadomości trafi też możliwość wysyłania wiadomości iMessage i SMS za pośrednictwem połączenia satelitarnego, ale niestety, ta opcja w Polsce nie będzie dostępna.

Poczta będzie teraz automatycznie kategoryzować nasze maile na bazie ich zawartości i uczenia maszynowego (przetwarzanie danych będzie odbywało się wyłącznie na urządzeniu). W aplikacji znajdziemy też nowy widok podsumowujący. W Mapach z kolei znajdzie się opcja pobierania map offline i możliwość włączenia map topograficznych (niestety na początek tylko USA, wraz z informacjami o parkach narodowych). iOS 18 to również spore przeprojektowanie aplikacji Zdjęcia (największe w historii). W aplikacji znajdziemy teraz układ siatki z biblioteką na dole. Do dyspozycji są Kolekcje, które można przypiąć na górze (np. ludzie i zwierzęta), można odfiltrować różne rodzaje plików, takich jak zrzuty ekranu. Są też opcje sortowania według twarzy, wygodne przechodzenie do różnych wspomnień czy dat.

Miłośnicy prywatności i bezpieczeństwa dostaną też dostęp do aplikacji Passwords, która jak sama nazwa wskazuje, służy tak naprawdę jako menedżer haseł. Przydatna na pewno okaże się też funkcja Lock Screen, blokująca niepowołanym osobom dostęp do niektórych aplikacji i powiadomień z nich. Aplikacja Wallet wzbogaci się z kolei o funkcję Tap to Cash, która umożliwia wymianę gotówki Apple poprzez zbliżenie do siebie dwóch iPhone’ów. Dziennik także dostanie coś nowego – widok Statystyki, w którym można wyszukać wcześniejsze wpisy.

Które iPhone’y dostaną iOS 18?