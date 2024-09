Apple Watch 10 i „nowy” Apple Watch Ultra. Wielka rewolucja czy lekkie odświeżenie?

Apple Watch 10 — najcieńszy zegarek do tej pory z lepszym wyświetlaczem

Apple hucznie zaczęło od ogłoszenia, że Apple Watch 10 to zegarek z całkowicie nowym designem — ale plotki o okrągłej kopercie (całe szczęście) można włożyć między bajki. Apple poszło jednak drogą nowych iPadów; najnowszy zegarek firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo są najcieńszym zegarkiem w ofercie firmy, a do tego mają największy do tej pory ekran — koperta 46 mm, ale zegarek jest dostępny także w wariancie 42 mm. Dosłownie, większy nawet od Apple Watcha Ultra 2, co może być dla wielu zaskoczeniem. Całość jest jeszcze bardziej zaokrąglona, niż poprzednia generacja.

Źródło: Apple Źródło: Apple Źródło: Apple

Z przodu zegarka znajdziemy ekran OLED z szerokimi kątami widzenia (wyświetlacz ma być 40% jaśniejszy, kiedy patrzymy na tarczę pod kątem), a chroni go szkło Ion-X. Ulepszenia doczekało się również Always-on-Display, które odświeża się teraz co sekundę, a nie co minutę, jak do tej pory. Zegarek ma zaledwie 9,7 mm grubości, czyli jest blisko 10% cieńszy niż zeszłoroczny Series 9, a przy tym 10% lżejszy od Series 9. Żeby to osiągnąć, Apple całkowicie przeprojektowało system głośników, który jest teraz o 30% mniejszy — ale nie ma to w żaden sposób wpływać na jakoś audio wychodzącego z zegarka. Co więcej, wreszcie z głośników Apple Watcha będziemy mogli odtwarzać muzykę czy podcasty. Apple Watch Series 10 doczekał się również ulepszonej anteny w modelach Cellular, ale pomimo wszystkich tych zmian, zegarek jest nadal tak samo odporny na wodę, jak do tej pory.

Szybsze ładowanie i nowy chip

Bardzo istotną nowością jest również fakt, że wreszcie poprawiono ładowanie Apple Watcha. Series 10 w 30 minut naładuje się do 80%, dzięki czemu krótki czas pracy na baterii nie będzie już takim problemem; a podczas brania prysznica będzie można naładować zegarek na cały dzień jego pracy. Zegarek przy 100% naładowania ma wytrzymać do 18 godzin. Sercem tego zegarka jest nowy chip S10 z 4-rdzeniowym Neural Engine, który jest wspierany przez — a jakże — sztuczną inteligencję. Dzięki temu, rozmawiając z zegarka, hałasy z naszego otoczenia będą wyciszane, cała koperta będzie poruszać się zgodnie z tym, w którą stronę skierowany jest nasz nadgarstek, lepsza obsługa Double Touch, tłumacz na zegarku i więcej.

Źródło: Apple Źródło: Apple Źródło: Apple

Apple Watch 10 będzie dostępny w dwóch wariantach: aluminiowym i tytanowym. Aluminium będzie dostępne w kolorach Jet Black, Rose Gold i Silver Aluminium, za to zegarki tytanowe pojawią się w kolorach Natural, Gold oraz Dark Slate Gray. Do zestawu dorzucono również nowe paski ze specjalnym zapięciem. Apple zaznacza również, że jest to kolejny produkt Carbon Neutral.

Nowe funkcje zdrowotne — Apple Watch 10 wykryje zespół bezdechu sennego

Co dla wielu może okazać się najbardziej istotne, to fakt, że Apple Watch 10 wykrywa zespół bezdechu sennego. Podczas konferencji firma poinformowała, że 80% osób z tą dolegliwością nie zdaje sobie z tego sprawy, w czym Apple Watch 10 właśnie ma pomóc. Efektem będzie to, że w aplikacji Zdrowie co 30 dni będziemy dostawać raporty dotyczące naszego oddechu podczas snu oraz ich analizę ze wstępną informacją, czy powinniśmy udać się do lekarza. Ponadto ulepszono aplikację do ćwiczeń, która pokaże dokładną mapkę, nawet podczas pływania.

Źródło: Apple Źródło: Apple Źródło: Apple Źródło: Apple

Ile kosztuje Apple Watch Series 10?

Ceny Apple Watch Series 10 prezentują się następująco:

Aluminium, 42 mm, GPS – od 1999 zł;

Aluminium, 42 mm, GPS + Cellular – od 2499 zł;

Aluminium, 46 mm, GPS – od 2199 zł;

Aluminium, 46 mm, GPS + Cellular – od 2699 zł;

Tytan, 42 mm, GPS + Cellular – od 3499 zł;

Tytan, 46 mm, GPS + Cellular – od 3799 zł.

Zegarki do pierwszych klientów trafią 20 września.

Źródło: Apple

Bez Apple Watch Ultra 3, ale „lepszy” zegarek doczekał się małych nowości

Apple zaskoczyło i nie zapowiedziało nowego Apple Watcha Ultra. Ogłoszono jedynie, że Apple Watch Ultra 2. generacji, który debiutował w zeszłym roku, będzie teraz dostępny dodatkowo w czarnej wersji kolorystycznej, z nowym tytanowym paskiem. Ceny zaczynają się od 3999 zł.