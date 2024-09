AirPods 4 i odświeżona reszta rodziny słuchawek Apple. Co nowego?

AirPods 4, czyli nowy standard otwartych słuchawek?

Apple zaprezentowało AirPods 4, dumnie ogłaszając, że są to najbardziej zaawansowane i najwygodniejsze słuchawki o otwartej konstrukcji. Kluczowym elementem w tej układance jest ich nowy kształt, który został zaprojektowany na bazie szczegółowych badań tysięcy kształtów uszu, co zaowocowało bardziej uniwersalnym i dopasowanym designem. Apple twierdzi, że jest to ogromny skok w kierunku zwiększenia komfortu użytkowników.

Źródło: Apple Źródło: Apple

AirPods 4 — co najważniejsze — oferują też znaczące ulepszenia w jakości dźwięku. Nowa architektura akustyczna, przetwornik niskozakłóceniowy oraz wzmacniacz o szerokim zakresie dynamicznym gwarantują jeszcze lepsze audio. Chip H2 wprowadza do tego inteligentne funkcje, takie jak izolacja głosu, poprawiającą jakość rozmów, wyciszając hałas w tle, oraz interakcje z Siri, które umożliwiają sterowanie za pomocą gestów głowy. To bardzo wygodne, bo wreszcie w miejscu publicznym nie musimy mówić sami do siebie — a w Polsce jeszcze w obcym języku.

Czytaj też: Seria Apple iPhone 16 stawia na lepsze aparaty. Czy jest drogo?

Źródło: Apple Źródło: Apple

Co więcej, podstawowa linia słuchawek doczekała się wersji z aktywną redukcją szumów (ANC). Zgodnie z zapewnieniami Apple, dzięki nowoczesnym mikrofonom i czipowi H2, AirPods 4 skutecznie tłumią hałasy otoczenia, np. podczas lotu samolotem czy spaceru w miejskim zgiełku. Tryb kontaktu umożliwia użytkownikom słyszenie dźwięków otoczenia, a dźwięk adaptacyjny automatycznie dostosowuje się do warunków otoczenia.

AirPods 4 bez ANC kosztują 649 zł, a model z ANC został wyceniony na 899 zł.

Źródło: Apple

AirPods Pro 2 doczekały się ulepszeń

Nie doczekaliśmy się nowej generacji AirPods Pro, ale Apple wspomniało o kilku nowościach, przy okazji nazywając je najbardziej zaawansowanymi technologicznie słuchawkami Apple. W słuchawkach pojawiła się funkcja Ochrony słuchu, która w czasie rzeczywistym monitoruje i minimalizuje ekspozycję na szkodliwe hałasy. Dzięki czipowi H2 hałas jest aktywnie redukowany aż 48 tysięcy razy na sekundę. Nowością jest także badanie słuchu — test audiometryczny oparty na standardowych technikach klinicznych, który użytkownik może przeprowadzić samodzielnie w domu. Wyniki są przechowywane w aplikacji Zdrowie na iPhonie i mogą być udostępniane lekarzom w celu dalszej analizy.

Źródło: Apple

Funkcja aparatu słuchowego to kolejna nowość, która może zmienić życie osób z niewielkim ubytkiem słuchu. AirPods Pro 2 automatycznie dostosowują dźwięki z otoczenia, wzmacniając je zgodnie z wynikami badania słuchu. Apple informuje, że dzięki temu są to słuchawki klasy klinicznej dostępne bez recepty. AirPods Pro 2 kosztują 1199 zł.

Czytaj też: Apple Watch 10 i „nowy” Apple Watch Ultra. Wielka rewolucja czy lekkie odświeżenie?

AirPods Max w nowych kolorach i z USB-C, ale bez nowych kodeków

AirPods Max, czyli nauszne słuchawki z rodziny Apple, nie doczekały się nowej generacji ani nowych kodeków. Zamiast tego otrzymały pięć nowych kolorów — północ, księżycowa poświata, niebieski, fioletowy i pomarańczowy. Do tego słuchawki dostały port USB-C. AirPods Max kosztują 2499 zł.