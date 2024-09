Apple Watch z kolejną funkcją, która może uratować życie

Apple Watch będzie wykrywał bezdech senny

W tym roku Apple mocno rozczarował nas ofertą smartwatchy, ponieważ jedyną nowością był tak naprawdę Apple Watch Series 10. Nie pojawił się ani nowy Ultra, ani SE. Chociaż tegoroczny zegarek otrzymał kilka usprawnień, najwięcej z nich zostało wprowadzonych za pośrednictwem oprogramowania, a takowe trafi też na pokład starszych modeli, niosąc ze sobą wiele przydatnych funkcji, takich jak wykrywanie bezdechu sennego, z którego korzystać będą również posiadacze Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2. Na kilka godzin przed stabilnym wydaniem watchOS 11 gigant uzyskał dla tej funkcji zgodę ze strony FDA.

Czytaj też: iOS 17.7 – aktualizacja dla tych, którzy nie chcą jeszcze instalować iOS 18

Zgodnie z definicją opracowaną przez American Academy of Sleep Medicine w roku 1999, obturacyjny bezdech senny (OBS), to choroba charakteryzująca się wielokrotnymi, powtarzającymi się epizodami zatrzymania lub znacznego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe na poziomie gardła przy wzmożonej pracy mięśni oddechowych. Epizod bezdechu lub spłycenia oddychania (zmniejszenie amplitudy oddychania o 50 procent) musi trwać dłużej niż 10 sekund. Bezdechom i spłyceniom oddychania towarzyszy spadek saturacji o 2-4% w porównaniu z saturacją z okresu czuwania. Źródło Poradnik Zdrowie

Bezdech senny dotyka około miliarda ludzi na całym świecie i nieleczone może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zwału czy udarów mózgu. Apple opracował więc nową metodę, pozwalającą diagnozować to zaburzenie, a dzięki uzyskanej zgodzie może oferować ją użytkownikom Apple Watch. By wykryć bezdech senny, zegarki wykorzystują dane z akcelerometru do rejestrowania małych ruchów nadgarstka spowodowanych przerwami w oddychaniu. Apple Watch może dostarczać raport co 30 dni, powiadamiając użytkowników, jeśli wykazują objawy umiarkowanego lub ciężkiego bezdechu sennego.

Czytaj też: Wymiana baterii w iPhone’ach 16 to będzie naprawdę drogi interes

W wielu przypadkach te zaburzenia oddechu nie są czymś, czym powinniśmy się martwić, jednak warto je monitorować, by cały czas mieć kontrole nad stanem swojego organizmu i w razie gdyby zaburzenia występowały za często, szybko zareagować na wykrycie przez zegarek bezdechu sennego. Aplikacja Zdrowie kategoryzuje zaburzenia oddychania, do których dochodzi w nocy, jako powyżej normy lub w normie, a informacje o nich można przeglądać w skali miesiąca, sześciu miesięcy lub roku.

Czytaj też: AirPods Pro 2 będą pomagać osobom z problemami ze słuchem

Jak poinformował Apple podczas premiery Watch Series 10:

Nowy algorytm analizuje dane dotyczące zaburzeń oddychania pod kątem bezdechu sennego, umożliwiając Apple Watch powiadomienie użytkownika w przypadku wykrycia regularnych objawów tego schorzenia. Powiadomienie uwzględnia okres, w którym mogło dochodzić do bezdechu sennego, oraz informacje, jak ważne jest jego leczenie. Zawiera też trzymiesięczny raport w formacie PDF z danymi o zaburzeniach oddychania, szczegółami powiadomień oraz dodatkowymi informacjami, które mogą być pomocne podczas wywiadu lekarskiego.

Skoro FDA wyraziło zgodę na dopuszczenie funkcji do obrotu, można się spodziewać, że taką samą decyzję podejmą też inne urzędy do spraw zdrowia.