Nowy iPad mini już oficjalnie. Najlepszy dla Twojej kieszeni… a do tego się w niej zmieści

Apple prezentuje nową generację iPada mini. W środku znajdziemy chip A17 Pro!

iPad mini, za sprawą kompaktowych rozmiarów i wszechstronności, cieszy się od lat uznaniem użytkowników — bo w końcu nie każdy lubi ogromne tablety, które razem z klawiaturą osiągają rozmiary zbliżone do laptopów. Z przodu nowego iPada mini przywita nas wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala. Urządzenie będzie dostępne w nowych kolorach: niebieskim i fioletowym, ale znajdzie się tu również miejsce dla sprawdzonej klasyki, czyli księżycowej poświaty i gwiezdnej szarości. Ciekawiej się robi jednak, kiedy zajrzymy do środka.

Źródło: Apple Źródło: Apple Źródło: Apple Źródło: Apple

Nowy iPad mini może dość mocno zaskoczyć chipem A17 Pro, czyli sercem iPhone’ów 15 Pro i Pro Max. Przełoży się to oczywiście na lepszą wydajność i efektywność, ale przede wszystkim na wsparcie Apple Intelligence — które, miejmy nadzieję, wkrótce dotrze i do UE. Nowy procesor to 6-rdzeniowa jednostka z 2 rdzeniami wysokowydajnymi i 4 rdzeniami energooszczędnymi, co pozwala osiągnąć o 30% lepsze wyniki w porównaniu do poprzednika. Wydajność graficzna także poszybowała w górę — 5-rdzeniowe GPU zapewnia o 25 procent lepszą jakość grafiki, co przekłada się na bardziej realistyczne doznania gamingowe, płynniejsze animacje i możliwość pracy w aplikacjach twórczych.

Łączność i nacisk na rozwiązania AR

Poza nowym procesorem z dopiskiem „Pro” w nazwie, nowy iPad mini może pochwalić się również wsparciem Wi-Fi 6E oraz 5G, co przekłada się oczywiście na szybszą łączność. Dodatkowo, iPad mini oferuje funkcję ray tracingu, która działa czterokrotnie szybciej niż w poprzednich generacjach. Rozszerzona rzeczywistość i aplikacje AR stają się bardziej realistyczne i precyzyjne, co otwiera drzwi dla nowych doświadczeń w grach, projektowaniu czy edukacji.

Źródło: Apple

Co zaoferuje aparat w iPadzie mini 2024?

Nowy iPad mini został wyposażony w 12 MP szerokokątny aparat tylny z Inteligentnym HDR 4, co sprawia, że zdjęcia są bardziej naturalne i wyraźniejsze, a kolory nasycone. Dodatkowo funkcje skanowania dokumentów wykorzystujące uczenie maszynowe i zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu sprawiają, że iPad mini sprawdza się w zadaniach służbowych, ułatwiając digitalizację dokumentów bezpośrednio z aplikacji Aparat.

Przednia kamera o rozdzielczości 12 MP z funkcją Centrum Uwagi idealnie sprawdzi się podczas wideorozmów, automatycznie dostosowując kadr do użytkownika. Funkcje te pozwalają na płynne prowadzenie rozmów, streamów czy konferencji, niezależnie od otoczenia.

iPad mini i Apple Pencil Pro to może być udane połączenie

Nowy iPad mini współpracuje także z Apple Pencil Pro, który staje się idealnym narzędziem do twórczej pracy. Rysik oferuje funkcje haptyczne oraz możliwość intuicyjnego przełączania narzędzi przez lekkie ściśnięcie. To sprawia, że rysowanie, notowanie czy edytowanie staje się bardziej naturalne i wygodne. Apple Pencil Pro obsługuje również technologię Smart Script, która automatycznie wygładza odręczne pismo, poprawiając jego czytelność w czasie rzeczywistym. To narzędzie dla profesjonalistów, artystów oraz wszystkich tych, którzy chcą przenieść swoje notatki i projekty na wyższy, bardziej „aesthetic” poziom. Więcej o najnowszym i najbardziej zaawansowanym rysiku Apple możecie przeczytać w artykule Apple zaskakuje – wprowadza nowy Apple Pencil z USB-C i obniża ceny iPadów.

iPadOS 18 oczywiście jest na pokładzie

Podczas tegorocznego WWDC, Apple pokazało nowe wersje systemów operacyjnych, a wśród nich znalazł się oczywiście iPadOS 18. Najnowszy OS w parze z A17 Pro wprowadza funkcje Apple Intelligence. Dzięki nim urządzenie może analizować i tworzyć teksty oraz obrazy w sposób dostosowany do potrzeb użytkownika, narzędzia pisania pomagają redagować i podsumowywać teksty w aplikacjach takich jak Notatki czy Pages, integracja Siri z systemem stała się jeszcze bardziej intuicyjna i wiele więcej.

Siri, wspomagana zaawansowaną analizą językową, teraz lepiej rozumie kontekst i intencje użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane odpowiedzi. Apple deklaruje, że to kolejny krok w stronę personalizacji iPadów, które nie tylko są narzędziami pracy, ale także pomocnikami w codziennych zadaniach. Niestety, jak już wspomniałem wcześniej, w Polsce Apple Intelligence nie będzie na razie dostępne, co wynika z regulacji Unii Europejskiej.

Cena i dostępność. Ile musimy zapłacić za potężnego iPada mini?

Ceny nowego iPada mini wydają się bardzo racjonalne. Najnowszy tablet od giganta z Cupertino będzie bowiem dostępny w cenie 2599 zł za wersję z 128 GB pamięci i Wi-Fi, za to wersja Wi-Fi + Cellular to już koszt 3399 zł. Nowe etui Smart Folio na tablet, dostępne w kolorze grafitowym, jasnym fiołkowym, denimu i szałwii, kosztuje 329 zł. Zamówienia można składać już dziś. Nowy iPad mini będzie dostępny w sklepach od środy, 23 października.