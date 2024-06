iPadOS 18 i iOS 18 wchodzą w kolejną fazę testów. Potwierdzono wyczekiwane zmiany

iPadOS 18 i iOS 18 beta 2 już dostępne

Od razu warto zaznaczyć, że na razie testy systemów operacyjnych nie są jeszcze publiczne. Apple udostępnił je deweloperom i to właśnie dla nich została wydana beta 2. Jednak nawet jeśli sami nie możemy wypróbować tych nowości, przynajmniej wiemy, co gigant z Cupertino stopniowo tam dodaje. Jeśli czekacie na publiczną betę, ta zostanie wydana w przyszłym miesiącu, choć trzeba pamiętać, że lepiej nie instalować jej na swoim głównym urządzeniu, bo pojawiające się błędy i inne usterki mogą doprowadzić do utraty danych.

Teraz natomiast zerknijmy na nowości, jakie pojawiły się w systemach dla iPhone’ów i iPadów. Chociaż Apple przedstawił nam najważniejsze funkcje, te mniejsze będziemy poznawać na bieżąco. iPadOS 18 beta 2 wprowadza przede wszystkim obsługę sklepów z aplikacjami innych firm. Jest to zmiana, która dotyczyć będzie jedynie terytorium Unii Europejskiej i została wymuszona na gigancie przez unijne przepisy zapisane w ustawie o rynkach cyfrowych. Ponadto i iPadOS 18 zezwoli na alternatywne opcje płatności w App Store, doda ekran domyślnej przeglądarki internetowej oraz możliwość korzystania przez przeglądarki z wyszukiwarek innych niż Safari.

Są to więc zmiany, które gigant już zastosował w iOS. Zgodnie z oczekiwaniami, Apple mając czas na ich wprowadzenie do października, będzie czekał do ostatniej chwili, a więc do wydania stabilnej wersji systemu. Na iPhone’ach te nowości pojawiły się w marcu, wraz z aktualizacją iOS 17.4.

W międzyczasie iOS 18 beta 2 wprowadza obsługę funkcji iPhone mirroring na macOS Sequoia beta 2. Jest to bardzo przydatna opcja, która umożliwia pełną kontrolę iPhone’a za pomocą Maca, podczas gdy smartfon cały czas jest zablokowany. Nie musimy więc sięgać po iPhone’a, by sprawdzić na nim jakieś informacje czy nawet zajrzeć do aplikacji.

Nowa wersja iOS wprowadza też Jest też nowy przełącznik protokołu RCS, który Apple w końcu zdecydował się przyjąć. Warto jednak wiedzieć, że obsługa wiadomości RCS będzie możliwa tylko wtedy, gdy nasz operator je oferuje.