Posiadacze iPhone’a 16 będą mogli śmiać się z Samsunga

Apple zawstydzi Samsunga? iPhone’y 16 mogą nieco pozmieniać

Chociaż iPhone’y to niepodważalnie jedne z najlepszych smartfonów na rynku i Apple wraz z Samsungiem mają największe udziały na tym rynku, to głównym zarzutem może być ich ładowanie. Firmy z Państwa Środka w swoich smartfonach już od lat stosują czasem absurdalnie wręcz szybkie ładowanie, kiedy na naładowanie iPhone’a czy Samsunga musimy mieć trochę czasu. Okazuje się, że firma Tima Cooka chce zostawić koreańską firmę w tyle przy premierze swoich najnowszych smartfonów.

Szybsze ładowanie przewodowe nowych iPhone’ów? Tak sugerują certyfikaty

Jak wskazują nowe certyfikaty z Chin, prędkość ładowania w iPhone’ach z serii 16 może być znacznie wyższa, niż firma z Cupertino sugeruje — i będzie to dużo szybciej, niż 50 procent w 30 minut. Według Chińskiego Centrum Certyfikacji Jakości (China Quality Certification Center, CQC), modele z serii iPhone 16, czyli:

iPhone 16 – A3288;

iPhone 16 Plus – A3291;

iPhone 16 Pro – A3294;

iPhone 16 Pro Max – A3297;

obsługują ładowanie na poziomie 45 W, co jest zauważalnym skokiem w porównaniu do zeszłorocznych iPhone’ów 15. Modele z 2023 roku maksymalnie osiągały bowiem od 27 do 29 W. Nowe urządzenia mogą ładować się przy napięciu od 5 do 15 woltów i prądzie 3 amperów, co w teorii przekłada się na zdecydowanie krótszy czasy ładowania.

Należy jednak zaznaczyć, że wspomniane wcześniej 50% naładowania w 30 minut, z którym mieliśmy już do czynienia w poprzednich generacjach iPhone’ów, odnosi się do ładowarki Apple na USB-C o mocy 20 W. Certyfikaty CQC sugerują jednak, że jeśli do ładowania nowych iPhone’ów 16 użyjemy z ładowarek o większej mocy, korzystających z technologii Power Delivery, to nasz smartfon naładuje się znacznie szybciej. Czy tak to będzie działać w praktyce? Na odpowiedź musimy poczekać jeszcze kilka dni, ale prognozy są naprawdę obiecujące.

Źródło: Weibo