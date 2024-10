Home Tech iOS 18.1 – co nowego dla osób, które mogą liczyć na Apple Intelligence?

iOS 18.1 – co nowego dla osób, które mogą liczyć na Apple Intelligence?

Apple szykuje się do wydania pierwszej dużej aktualizacji dla iPhone’ów, która ma przynieść długo wyczekiwaną sztuczną inteligencję. Oczywiście ta trafi tylko do wybranych, a co dostaną pozostali? iOS 18.1 wprowadzi kilka nowości, z których skorzystają posiadacze starszych modeli, a także mieszkańcy UE.