Apple szykuje nową aplikację do zarządzania wydarzeniami. Kiedy ją dostaniemy?

Apple znów pracuje nad aplikacją Zaproszenia, chociaż trudno powiedzieć, czy tym razem zakończy się to stabilnym wydaniem

Dwie poprzednie aktualizacje iOS 18 wprowadzały sporo zmian, zwłaszcza pod kątem sztucznej inteligencji, ponieważ Apple wdraża rozwiązania AI stopniowo na wybranych rynkach. Mieszkańcy Unii Europejskiej muszą poczekać do wydania iOS 18.4, ale wcześniej na wszystkie iPhone’y trafi jeszcze iOS 18.3. Z tego, co już wiemy – dostępna jest już druga wersja beta – to wydanie nie zapowiada się na wielką aktualizację, ponieważ jak dotychczas nie znaleziono w niej żadnych ważnych funkcji. Zauważono jednak szczegóły dotyczące potencjalnie nowej aplikacji Apple’a.

Czytaj też: One UI 7 z kolejnymi ulepszeniami. Oto nowości, które wprowadzono w najnowszej wersji beta

Warto od razu zaznaczyć, że aplikacja „Invites” (Zaproszenia) została zauważona jeszcze w wersjach beta iOS 18.2, ale z jakiegoś powodu kod został potem usunięty ze stabilnego wydania. Najwyraźniej Apple napotkał na poważniejsze błędy w trakcie rozwoju tej nowości, choć co do tego nie mamy żadnych pewności. Tak czy inaczej, aplikacja powróciła w iOS 18.3 beta 2, dając nam wgląd w to, co szykuje gigant z Cupertino.

Czytaj też: „Subskrypcja AI” od Samsunga to zdecydowanie nie to, co myślicie

Po przeanalizowaniu kodu wygląda na to, że apka ma pomagać użytkownikom w organizacji spotkań i wydarzeń na żywo. Co prawda do tego typu aktywności można już wykorzystywać Kalendarz, to najwyraźniej Zaproszenia będą wyposażone w jeszcze więcej udogodnień, skupionych tylko na tych konkretnych działaniach. Aplikacja ma też pokazywać listę osób zaproszonych na wydarzenie i tych, którzy już potwierdzili swoją obecność. Ponadto ma być zintegrowana z iCloud, także w wersji internetowej. Spodziewać się można również bardziej „rozrywkowego” interfejsu.

Czytaj też: iPhone 17 z ważnymi zmianami w projekcie i nie chodzi jedynie o najcieńszy z modeli

Obecnie nie wiemy jeszcze, czy Apple faktycznie chce z Zaproszeń uczynić osobną aplikację, czy może połączy ją z innymi elementami systemu. Trudno też powiedzieć, czy będzie jedną z nowości przewidzianych dla iOS 18.3 lub której z późniejszych aktualizacji. Nowa aplikacja jest potencjalnie dość sporym usprawnieniem, a firma nie wspomniała o niej ani słowem podczas WWDC 2024, ani podczas późniejszego wprowadzania stabilnego wydania iOS 18. Możliwe więc, że na razie trwają po prostu prace i eksperymenty nad tym pomysłem, a sama aplikacja – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – będzie jedną z nowości przewidzianych dla iOS 19.

Czytaj też: Miały być podsumowania w pigułce, a zamiast tego Apple Intelligence generuje fałszywe informacje

iOS 18.3 ma być mało ekscytującym przystankiem przed najważniejszą aktualizacją systemową w tej generacji. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, to na iOS 18.4 czekamy najbardziej. W krajach Unii Europejskiej to wydanie ma przynieść długo wyczekiwane funkcje Apple Intelligence, jednak także na pozostałych rynkach pojawi się coś specjalnego – znacznie inteligentniejsza Siri, która w końcu ma stanowić większą konkurencję dla rozwiązań innych gigantów technologicznych.