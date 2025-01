„Subskrypcja AI” od Samsunga to zdecydowanie nie to, co myślicie

Samsung ruszy z „Subskrypcją AI”. Zaczniemy płacić za Galaxy AI?

Choć południowokoreański gigant nie wspomniał o tym podczas zeszłorocznej premiery Galaxy S24, szybko zauważono drobny druk na stronie producenta, informujący, że innowacyjne funkcje Galaxy AI nie będą wiecznie darmowe. Jak informował Samsung:

Funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku dla wspieranych urządzeń Samsung Galaxy. Odmienne zasady mogą dotyczyć korzystania z funkcji AI dostarczanych przez podmioty trzecie.

Kiedy tylko dokopano się do tej wzmianki, szybko zaczęto spekulować, że Samsung będzie chciał przesunąć niektóre z funkcji do płatnej subskrypcji. Raczej nie miałoby to dotyczyć wszystkich narzędzi, tylko tych najbardziej zaawansowanych, choć do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów, więc pozostały nam tylko domysły. Tymczasem podczas targów CES 2025 południowokoreański gigant niespodziewanie ogłosił „Subskrypcję AI” i trudno się dziwić, że od razu zaczęto tę nowość łączyć z Galaxy AI. W rzeczywistości jednak wcale nie o to chodzi.

Samsung ogłosił, że w przyszłym miesiącu uruchomi AI Subscription Club, plan subskrypcji, który umożliwi wypożyczanie/subskrybowanie smartfonów i tabletów Galaxy. Jak można się domyślać po nazwie planu, dotyczyć to będzie urządzeń obsługujących funkcje sztucznej inteligencji. Co ciekawe, w ostatnich latach wspominano, że nad podobnym rozwiązaniem pracuje też Apple’a, ale niedawno firma podobno zrezygnowała z tego pomysłu. Samsung tymczasem nie poszedł w ślady rywala.

Subskrypcja sprzętu nie jest zresztą dla Samsunga żadną nowością, ponieważ niedawno w Korei Południowej firma uruchomiła usługę subskrypcji swoich urządzeń gospodarstwa domowego (klimatyzatorów, lodówek i pralek), spotykając się z bardzo pozytywnym odzewem. Wystarczyło zaledwie kilka tygodni, żeby usługi subskrypcyjne stanowiły prawie 30% całej sprzedaży w sklepach Samsunga na rodzimym rynku. Gigant spodziewa się, że będzie to miało pozytywny wpływ na poprawę wyników sprzedaży urządzeń mobilnych.

Niestety na razie firma zamierza oferować taką opcję jedynie na wybranych rynkach. Jak ogłosił wiceprezes Samsung Electronics Han Jong-hee na targach CES 2025 – usługa ruszy w przyszłym miesiącu w Korei Południowej i na razie nie wiadomo, czy są plany ekspansji na kolejne rynki.