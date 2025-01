OnePlus 13 i OnePlus 13R już w Polsce. Znamy ceny i szczegóły promocji na start

OnePlus 13 i OnePlus 13R – specyfikacja

Z racji, że chińska premiera OnePlus 13 miała miejsce 31 października, jego specyfikacja jest nam doskonale znana. Flagowiec został wyposażony w 6,82-calowy flagowy wyświetlacz X2 OLED firmy BOE. Jest to panel 8T LTPO OLED o rozdzielczości 1440p, częstotliwości odświeżania 1-120 Hz, typowej jasności 800 nitów i szczytowej sięgającej 4500 nitów. Pod ekranem umieszczono ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a sam panel chroniony jest przez szkło ceramiczne Crystal Shield. Po stronie aparatów OnePlus 13 oferuje potrójną konfigurację 50 Mpix, nad którą czuwał Hasselblad. Jako główny sensor wykorzystano Sony LYT-808 z OIS. Obok niego znalazł się teleobiektyw peryskopowy z 3-krotnym zoomem optycznym (LYT-600), zestaw uzupełnia aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (Samsung S5KJN5), który pełni również funkcję aparatu makro.

Oczywiście sercem tego flagowca jest układ Snapdragon 8 Elite, a za zasilanie odpowiada modna teraz bateria na bazie krzemu, pozwalająca na uzyskanie pojemności 6000 mAh. Ogniwo obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe 50 W. Kolejnym ulepszeniem jest silnik wibracyjny ze „sprzężeniem zwrotnym na poziomie kontrolera gier”. Urządzenie trafia na rynek pod kontrolą Androida 15 z nakładką OxygenOS 15.

OnePlus 13R jest dla nas nowością, jednak nie jest to całkowicie nowy smartfon, ponieważ zgodnie z przewidywaniami, producent wypuścił pod tą nazwą inne urządzenie, debiutujące niedawno w Chinach. Chodzi Ace 5, ale nie jest to kopia 1:1 tylko z rebrandingiem, bo OnePlus postanowił wprowadzić kilka zmian. Do tych dobrych zaliczyć można dodanie teleobiektywu, jednak przy okazji zmniejszono też pojemność baterii. Na szczęście na ogniwo 6000 mAh (vs 6415 mAh w Ace 5) i tak nie ma co narzekać. A skoro już przy tym jesteśmy, bateria obsługuje szybkie ładowanie z mocą 80 W.

OnePlus 13R

Sercem smartfona jest ex-flagowy układ firmy Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez 16 GB pamięci RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej w standardzie UFS 4.0. Po stronie aparatów dostajemy 50-megapikselową jednostkę główną (LYT-700), aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz wspomniany wcześniej teleobiektyw 50 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym. OnePlus 13R chroniony jest z obu stron przez szkło Gorilla Glass 7i, natomiast cała konstrukcja cechuje się stopniem ochrony IP65.

OnePlus 13 i OnePlus 13R – ceny i dostępność w Polsce

Nowy flagowiec OnePlus dostępny jest w kolorach: niebieskim, białym i czarnym. Do wyboru mamy dwa warianty konfiguracji pamięci:

12 GB RAM i 256 GB pamięci za 4799 złotych;

16 GB RAM i 512 GB pamięci za 5299 złotych.

OnePlus 13R pojawia się u nas jedynie w wersji 12/256 GB, za którą zapłacimy 3699 zł.

Nie zabrakło też promocji na start, która potrwa do 22 stycznia. W jej ramach do smartfona OnePlus dorzuci smartwatch OnePlus Watch 2R. Dodatkowo, po zarejestrowaniu zakupu na stronie promocji dostaniecie Czek BLIK do wypłaty pieniędzy z bankomatu – 200 zł za OnePlus 13 12/256 GB i OnePlus 13R oraz 400 zł za zakup droższej wersji flagowca. W przypadku cashbacku zakupu trzeba dokonać w terminie 7.01-4.02, a rejestracji dokonać do 11.02.