One UI 7 z kolejnymi ulepszeniami. Oto nowości, które wprowadzono w najnowszej wersji beta

One UI 7 coraz bliżej stabilnego wydania

Kilka dni temu w ręce testerów trafiła aktualizacja One UI 7 beta 3 i od tamtej pory posiadacze smartfonów z serii Galaxy S24 intensywnie ją testują, ujawniając kolejne zmiany, jakie zaszły w systemie na przestrzeni kolejnych wydań. Jak zwykle nie wszystkie z nich zostały ujęte w oficjalnym dzienniku zmian, ale na szczęście testerzy chętnie ujawniają swoje znaleziska. Serwis SamMobile odkrył następujące nowości w One UI 7:

Zmiany konstrukcyjne wskaźnika poziomu naładowania baterii.

Szybkie zmiany paneli dla lepszej użyteczności.

Nieco przeprojektowana ikona Galaxy AI.

Tymczasowe zmiany w ustawieniach paska „Teraz”.

Przeprojektowane menu ustawień ekranu głównego.

Nowe dźwięki blokowania i odblokowywania odciskiem palca.

Czytaj też: Seria Galaxy S25 ujawnia szczegóły wyglądu. Data premiery ogłoszona

Wszystkie te zmiany bardziej szczegółowo omówiono na poniższym filmie.

Ta generacja nakładki przyniesie naprawdę sporo ulepszeń. One UI 7 wprowadza ulepszenia wizualne i projektowe, skupiając się na unowocześnieniu interfejsu – dostaniemy nowy wygląd ikon, lepsze animacje czy przeprojektowany panel szybkiego dostępu, oddzielony od paska powiadomień. Ponadto dużą nowością będzie Now Bar, czyli rozwiązanie mocno przypominające Dynamic Island od Apple’a. Będzie to jednak specjalny pasek widoczny na ekranie blokady, który „nadaje personalizacji nowe znaczenie, płynnie integrując codzienne czynności i najczęściej używane aplikacje z ekranem blokady”.

Czytaj też: Apple i Samsung ulegną presji? Szykują się innowacje w bateriach

Now Bar ma płynnie integrować codzienne czynności i najczęściej używane aplikacje z ekranem blokady. Posiadacze urządzeń Galaxy będą mogli przy jego pomocy kontrolować multimedia, zaplanować trening czy uzyskać wskazówki dojazdu. Pasek będzie również „punktem dostępu do najbardziej kompleksowych i wnikliwych doświadczeń w historii” na urządzeniach Galaxy. Z poziomu paska uzyskamy też dostęp do prognozy pogody, a jedyne co trzeba będzie zrobić, to przesunąć palcem. Ponadto na koniec każdego dnia pasek Now Bar pomoże nam „przeżyć najważniejsze wydarzenia na nowo”.

Czytaj też: Miały być podsumowania w pigułce, a zamiast tego Apple Intelligence generuje fałszywe informacje

Samsung mocno skupił się też na kwestii prywatności, co zawsze jest mile widziane. W tej wersji nacisk został położony na bezpieczeństwo w dobie rozszerzonej dostępności sztucznej inteligencji, którą zresztą firma również stale rozwija. Na razie dowiedzieliśmy się, że Galaxy AI w One UI 7 wprowadzi kolejne zaawansowane funkcje, zwłaszcza w zakresie produktywności, wspomagając pisanie czy kontakty z osobami mówiącymi w innym języku. Przy okazji premiery stabilnej wersji na pewno pojawi się jeszcze więcej zmian z tym związanych, ale jak można się spodziewać, Samsung chce je utrzymać w tajemnicy, by za ich pomocą reklamować modele Galaxy S25, mające zadebiutować już 22 stycznia.