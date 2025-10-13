Google Gemini trafia do Chrome na iOS. Czy to cię przekona, by porzucić Safari?

Podsumowanie artykułu . . .

Jak aktywować Gemini w Chrome na iPhone

Nowa funkcja eliminuje konieczność przechodzenia między różnymi aplikacjami podczas poszukiwania informacji. Użytkownicy zauważą charakterystyczny baner z napisem „Rozpocznij”, który wskazuje na dostępność narzędzia. Najszybszy dostęp do asystenta AI zapewnia menu „Narzędzia strony” oznaczone trzema kropkami. Po jego rozwinięciu pojawi się nowa opcja „Zapytaj Gemini”, która uruchamia interfejs sztucznej inteligencji. Konfiguracja wiąże się z koniecznością wyrażenia świadomej zgody, użytkownicy muszą zezwolić na przesyłanie danych z aktualnie przeglądanej strony do Google, co umożliwia Gemini udzielanie odpowiedzi uwzględniających kontekst wyświetlanej treści.

src: macobserver.com, via androidpolice.com

Gemini w Chrome oferuje więcej niż podstawowe odpowiadanie na zapytania. System potrafi analizować zawartość otwartej strony i dostarczać precyzyjne streszczenia, kluczowe punkty oraz szczegółowe obserwacje. Dostępne są dwie główne opcje interakcji: zadawanie własnych, spersonalizowanych pytań lub użycie gotowych szablonów. Wśród przygotowanych funkcji znajdują się praktyczne rozwiązania jak „podsumuj stronę” czy „utwórz FAQ na temat”.

Mechanizm przewiduje również możliwość oceniania otrzymanych odpowiedzi jako pomocnych lub nieprzydatnych, co wspomaga algorytmy uczące się w doskonaleniu przyszłych interakcji. Chrome pozwoli także kopiowanie i zaznaczanie fragmentów tekstu z odpowiedzi AI.

Czytaj też: HyperOS 3 zaczyna podbój świata. Zobacz, które modele dostaną aktualizację już w październiku

Nie wszystko Gemini, co się świeci

Jeśli rzuciliście się na aktualizację, żeby sprawdzić Gemini na własne oczy – wstrzymacie się jeszcze. Gemini w Chrome na iOS jak na razie dostępnej wyłącznie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych z ustawionym językiem angielskim w przeglądarce, a i to nie dla wszystkich. U nas jak na razie wciąż trzeba korzystać z osobnej aplikacji. Oczywiście nowości w przeglądarce dla iOS to nie tylko Gemini – równolegle testowane są funkcje inne rozwiązania, takie jak funkcja Smart Tab Grouping, automatycznie sortująca otwarte karty według tematów lub zadań, oraz AI Mode dodający nowe narzędzia wyszukiwania i sugestie bezpośrednio do głównego paska przeglądarki.