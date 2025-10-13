HyperOS 3 zaczyna podbój świata. Zobacz, które modele dostaną aktualizację już w październiku

Podsumowanie artykułu . . .

HyperOS 3 – co zmienia nowy system?

Aktualizacja do HyperOS 3 to nie tylko nowa cyferka w nazwie. Xiaomi skupiło się na optymalizacji wydajności na poziomie rdzenia, co ma przełożyć się na odczuwalną poprawę w codziennym użytkowaniu:

Wydajność systemowa — obciążenie procesora zostało zredukowane o 4%, efektywność energetyczna wzrosła o 10%, a współczynnik utraty klatek (kluczowy w płynności) spadł o imponujące 18,9%.

Szybkość działania — aplikacje mają uruchamiać się o 21% szybciej, odtwarzanie wideo ma być o 10% płynniejsze, a opóźnienie reakcji na dotyk zostało skrócone o 9%. Do tego dochodzi ponad 100 zoptymalizowanych animacji systemowych, które mają sprawić, że interakcja z telefonem będzie po prostu przyjemniejsza.

Gaming — gracze również odczują poprawę dzięki nowemu mechanizmowi planowania zadań, który minimalizuje spadki wydajności.

Ale co z nowościami, które widać? HyperOS 3 wprowadza kilka ekscytujących zmian wizualnych i funkcjonalnych:

Xiaomi Super Island — to nowe centrum powiadomień i aktywności na żywo, działające na podobnej zasadzie, co Dynamic Island w iPhone’ach. Będzie obsługiwać ponad 70 zintegrowanych usług, co ma ułatwić szybkie zarządzanie kluczowymi funkcjami bez opuszczania głównego ekranu.

Nowe personalizacje — zobaczymy nowe, dynamiczne tapety oparte na AI z efektem głębi, przeprojektowane ikony oraz regulowane siatki pulpitu. Pojawią się także kinowe ekrany blokady z prostym interfejsem do edycji.

Inteligentna galeria — aplikacja Zdjęcia zyska funkcję inteligentnego wyszukiwania oraz automatyczne tworzenie Albumów Zwierząt, rozpoznając Twoje futrzaste (i nie tylko) pociechy.

AI na pokładzie — rozszerzony asystent Super XiaoAi potrafi teraz zrozumieć treść wyświetlaną na ekranie i na jej podstawie udzielać kontekstowych odpowiedzi. Pojawi się też funkcja podobna doCircle to Search – możliwość zakreślenia treści, by natychmiast wywołać akcję (szukanie, tłumaczenie, udostępnianie).

W skrócie – HyperOS 3 to nie tylko wydajność, to także wyraźny krok w kierunku maksymalnego wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach.

Czytaj też: Xiaomi rzuca wyzwanie królom mobilnej fotografii. Flagowiec Ultra z czterema potężnymi aparatami

Październikowa fala — lista urządzeń do aktualizacji

Poniżej znajduje się lista smartfonów i tabletów Xiaomi, Redmi oraz Poco, które są na czele kolejki i otrzymają aktualizację w październiku 2025 roku (lub na początku listopada):

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro Iron Man Edition

Poco X7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

Czytaj też: Nowy tydzień, nowe błędy. Xiaomi publikuje raport HyperOS, a my powinniśmy uważać na gesty i restartujące się telefony

Lista ta obejmuje najbardziej aktualne flagowce i popularne urządzenia ze średniej i wyższej półki. Widać, że Xiaomi stawia na szybkie dostarczenie nowego systemu do swoich najnowszych i najmocniejszych maszyn. Jeśli nie widzisz swojego telefonu na tej liście, nie martw się – aktualizacje będą kontynuowane w kolejnych miesiącach, zgodnie z planem wdrożeń globalnych.