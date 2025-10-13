HyperOS 3 zaczyna podbój świata. Zobacz, które modele dostaną aktualizację już w październiku

HyperOS 3 – co zmienia nowy system?
Aktualizacja do HyperOS 3 to nie tylko nowa cyferka w nazwie. Xiaomi skupiło się na optymalizacji wydajności na poziomie rdzenia, co ma przełożyć się na odczuwalną poprawę w codziennym użytkowaniu:
- Wydajność systemowa — obciążenie procesora zostało zredukowane o 4%, efektywność energetyczna wzrosła o 10%, a współczynnik utraty klatek (kluczowy w płynności) spadł o imponujące 18,9%.
- Szybkość działania — aplikacje mają uruchamiać się o 21% szybciej, odtwarzanie wideo ma być o 10% płynniejsze, a opóźnienie reakcji na dotyk zostało skrócone o 9%. Do tego dochodzi ponad 100 zoptymalizowanych animacji systemowych, które mają sprawić, że interakcja z telefonem będzie po prostu przyjemniejsza.
- Gaming — gracze również odczują poprawę dzięki nowemu mechanizmowi planowania zadań, który minimalizuje spadki wydajności.
Ale co z nowościami, które widać? HyperOS 3 wprowadza kilka ekscytujących zmian wizualnych i funkcjonalnych:
- Xiaomi Super Island — to nowe centrum powiadomień i aktywności na żywo, działające na podobnej zasadzie, co Dynamic Island w iPhone’ach. Będzie obsługiwać ponad 70 zintegrowanych usług, co ma ułatwić szybkie zarządzanie kluczowymi funkcjami bez opuszczania głównego ekranu.
- Nowe personalizacje — zobaczymy nowe, dynamiczne tapety oparte na AI z efektem głębi, przeprojektowane ikony oraz regulowane siatki pulpitu. Pojawią się także kinowe ekrany blokady z prostym interfejsem do edycji.
- Inteligentna galeria — aplikacja Zdjęcia zyska funkcję inteligentnego wyszukiwania oraz automatyczne tworzenie Albumów Zwierząt, rozpoznając Twoje futrzaste (i nie tylko) pociechy.
- AI na pokładzie — rozszerzony asystent Super XiaoAi potrafi teraz zrozumieć treść wyświetlaną na ekranie i na jej podstawie udzielać kontekstowych odpowiedzi. Pojawi się też funkcja podobna doCircle to Search – możliwość zakreślenia treści, by natychmiast wywołać akcję (szukanie, tłumaczenie, udostępnianie).
W skrócie – HyperOS 3 to nie tylko wydajność, to także wyraźny krok w kierunku maksymalnego wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach.
Październikowa fala — lista urządzeń do aktualizacji
Poniżej znajduje się lista smartfonów i tabletów Xiaomi, Redmi oraz Poco, które są na czele kolejki i otrzymają aktualizację w październiku 2025 roku (lub na początku listopada):
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F7
- Poco X7 Pro
- Poco X7 Pro Iron Man Edition
- Poco X7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad Mini
Lista ta obejmuje najbardziej aktualne flagowce i popularne urządzenia ze średniej i wyższej półki. Widać, że Xiaomi stawia na szybkie dostarczenie nowego systemu do swoich najnowszych i najmocniejszych maszyn. Jeśli nie widzisz swojego telefonu na tej liście, nie martw się – aktualizacje będą kontynuowane w kolejnych miesiącach, zgodnie z planem wdrożeń globalnych.