HyperOS 3 zaczyna podbój świata. Zobacz, które modele dostaną aktualizację już w październiku

Joanna Marteklas
13.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Xiaomi nie zwalnia tempa. Właśnie rusza globalne wdrożenie HyperOS 3, który bazuje na najnowszym Androidzie 16. To nie tylko kosmetyka, ale spora paczka ulepszeń, które mają sprawić, że nasze smartfony i tablety będą szybsze, bardziej energooszczędne i nafaszerowane sztuczną inteligencją. Jeśli masz w kieszeni jeden z nowszych modeli Xiaomi, Redmi lub Poco, masz powody do zadowolenia. Firma opublikowała pierwszą listę urządzeń, które otrzymają aktualizację HyperOS 3 między październikiem a listopadem 2025 roku. Pora więc sprawdzić, czy Twój sprzęt już w tym miesiącu wkraczy w nową erę mobilnej technologii.
HyperOS 3 – co zmienia nowy system?

Aktualizacja do HyperOS 3 to nie tylko nowa cyferka w nazwie. Xiaomi skupiło się na optymalizacji wydajności na poziomie rdzenia, co ma przełożyć się na odczuwalną poprawę w codziennym użytkowaniu:

  • Wydajność systemowa — obciążenie procesora zostało zredukowane o 4%, efektywność energetyczna wzrosła o 10%, a współczynnik utraty klatek (kluczowy w płynności) spadł o imponujące 18,9%.
  • Szybkość działania — aplikacje mają uruchamiać się o 21% szybciej, odtwarzanie wideo ma być o 10% płynniejsze, a opóźnienie reakcji na dotyk zostało skrócone o 9%. Do tego dochodzi ponad 100 zoptymalizowanych animacji systemowych, które mają sprawić, że interakcja z telefonem będzie po prostu przyjemniejsza.
  • Gaming — gracze również odczują poprawę dzięki nowemu mechanizmowi planowania zadań, który minimalizuje spadki wydajności.

Ale co z nowościami, które widać? HyperOS 3 wprowadza kilka ekscytujących zmian wizualnych i funkcjonalnych:

  • Xiaomi Super Island — to nowe centrum powiadomień i aktywności na żywo, działające na podobnej zasadzie, co Dynamic Island w iPhone’ach. Będzie obsługiwać ponad 70 zintegrowanych usług, co ma ułatwić szybkie zarządzanie kluczowymi funkcjami bez opuszczania głównego ekranu.
  • Nowe personalizacje — zobaczymy nowe, dynamiczne tapety oparte na AI z efektem głębi, przeprojektowane ikony oraz regulowane siatki pulpitu. Pojawią się także kinowe ekrany blokady z prostym interfejsem do edycji.
  • Inteligentna galeria — aplikacja Zdjęcia zyska funkcję inteligentnego wyszukiwania oraz automatyczne tworzenie Albumów Zwierząt, rozpoznając Twoje futrzaste (i nie tylko) pociechy.
  • AI na pokładzie — rozszerzony asystent Super XiaoAi potrafi teraz zrozumieć treść wyświetlaną na ekranie i na jej podstawie udzielać kontekstowych odpowiedzi. Pojawi się też funkcja podobna doCircle to Search – możliwość zakreślenia treści, by natychmiast wywołać akcję (szukanie, tłumaczenie, udostępnianie).

W skrócie – HyperOS 3 to nie tylko wydajność, to także wyraźny krok w kierunku maksymalnego wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach.

Październikowa fala — lista urządzeń do aktualizacji

Poniżej znajduje się lista smartfonów i tabletów Xiaomi, Redmi oraz Poco, które są na czele kolejki i otrzymają aktualizację w październiku 2025 roku (lub na początku listopada):

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7 Pro Iron Man Edition
  • Poco X7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad Mini

Lista ta obejmuje najbardziej aktualne flagowce i popularne urządzenia ze średniej i wyższej półki. Widać, że Xiaomi stawia na szybkie dostarczenie nowego systemu do swoich najnowszych i najmocniejszych maszyn. Jeśli nie widzisz swojego telefonu na tej liście, nie martw się – aktualizacje będą kontynuowane w kolejnych miesiącach, zgodnie z planem wdrożeń globalnych.

