Nowy tydzień, nowe błędy. Xiaomi publikuje raport HyperOS, a my powinniśmy uważać na gesty i restartujące się telefony

Największe błędy HyperOS w tym tygodniu. Czyli co się zepsuło w HyperOS

Raport ujawnia, że niektóre błędy są specyficzne dla danego modelu, ale jeden problem jest niemal uniwersalny i dotyka wszystkie urządzenia z HyperOS, niezależnie od wersji: gesty pełnoekranowe nie działają poprawnie. To jest spory kłopot, bo gesty to podstawa nowoczesnej nawigacji. Na szczęście, Xiaomi potwierdziło, że zespół już nad tym pracuje. Jeśli ten błąd dotyczy również Ciebie, jedynym, tymczasowym rozwiązaniem jest powrót do staromodnych przycisków nawigacyjnych: wystarczy przejść do Centrum Kontroli → Ustawienia → Ekran główny → Nawigacja systemowa → Przyciski.

Dwa inne, kluczowe problemy, które Xiaomi zidentyfikowało i dla których obiecuje szybkie łatki w przyszłych aktualizacjach, to:

Losowe restartowanie — ten irytujący błąd dotyka szczególnie użytkowników Xiaomi 12X na wersji V816.0.1.0.TLDRUXM. Trudno o coś bardziej frustrującego niż smartfon restartujący się w najmniej odpowiednim momencie. Brak dźwięku — posiadacze Redmi Note 13 na kilku różnych kompilacjach (V14.0.9.0.TNGMIXM, V816.0.2.0.UNGMIXM, itd.) zgłaszają, że z ich telefonów nie wydobywa się żaden dźwięk. To de facto uniemożliwia normalne użytkowanie multimediów i połączeń.

W przypadku obu tych problemów, przyczyna została zidentyfikowana, co jest dobrą wiadomością — to pierwszy krok do szybkiej eliminacji błędu.

Długa lista mniejszych i większych usterek czekających na naprawę

Lista błędów przeznaczonych do naprawy w nadchodzących aktualizacjach jest długa i obejmuje szerokie spektrum urządzeń, od tabletów po flagowe modele. Widać, że HyperOS wciąż ma sporo do nadrobienia w zakresie stabilności.

Na liście usterek, które wkrótce znikną, znajdują się między innymi:

Systemowe wpadki — ponowne, losowe restarty, które trapią także POCO X4 Pro 5G, Redmi Note 11S i POCO M4 Pro. Do tego dochodzi problem z brakiem reakcji interfejsu systemowego (System UI) na modelach Redmi 11 Prime 5G oraz POCO M4 5G.

— ponowne, losowe restarty, które trapią także POCO X4 Pro 5G, Redmi Note 11S i POCO M4 Pro. Do tego dochodzi problem z brakiem reakcji interfejsu systemowego (System UI) na modelach Redmi 11 Prime 5G oraz POCO M4 5G. Problemy z aplikacjami — aplikacja Wiadomości nie wyświetla nazw kontaktów na POCO X6 5G. Użytkownicy Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 doświadczają problemów z zawieszaniem się Launchera.

— aplikacja Wiadomości nie wyświetla nazw kontaktów na POCO X6 5G. Użytkownicy Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 doświadczają problemów z zawieszaniem się Launchera. Awaryjne funkcje — na liście jest błąd niedziałającego mikrofonu w Xiaomi 14 Ultra (co jest poważną wpadką w tak drogim urządzeniu!) oraz niedziałającej przedniej kamery w Redmi Pad SE.

— na liście jest błąd niedziałającego mikrofonu w Xiaomi 14 Ultra (co jest poważną wpadką w tak drogim urządzeniu!) oraz niedziałającej przedniej kamery w Redmi Pad SE. Wydajność i komunikacja — właściciele Xiaomi 13T Pro skarżą się na spadki płynności (frame drops) podczas grania, a Redmi Note 13 5G boryka się z losowymi zerwaniami połączeń głosowych.

Jest to potężny zbiór usterek — od drobnych niedogodności po błędy, które realnie utrudniają korzystanie z urządzenia (jak niedziałający mikrofon czy restarty). Dobrze jednak, że Xiaomi jest transparentne i pokazuje, że słucha swojej społeczności.

Przejrzystość jest ceniona, ale stabilność wymagana

Cotygodniowy Raport Błędów to cenne narzędzie, które pozwala użytkownikom zrozumieć, że ich problemy są brane na poważnie, a nie tylko zamiatane pod dywan. Ta przejrzystość jest zdecydowanie na plus dla Xiaomi. Niemniej jednak, tak długa lista krytycznych błędów — obejmująca flagowce, tablety i popularne średniaki — pokazuje, że HyperOS wciąż walczy o pełną stabilność. Brak gestów, losowe restarty czy niedziałający mikrofon to usterki, które w urządzeniach tej klasy powinny być eliminowane w fazie beta.

Dla użytkowników, którzy mają inne problemy niż te wymienione, Xiaomi przypomina, aby korzystali z Aplikacji Feedback lub forum ROM. Im więcej danych, tym szybciej programiści uporają się z pozostałymi demonami systemu. Miejmy nadzieję, że w kolejnych tygodniach lista zidentyfikowanych błędów będzie się skracać, a na jej miejsce pojawiać się będą komunikaty o udanych naprawach.