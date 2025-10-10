Kiedy twój zegarek OnePlus dostanie Wear OS 6? Będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość

Podsumowanie artykułu . . .

OnePlus uderza się w pierś — znamy daty aktualizacji Wear OS 6 dla Watch 2 i 3

W oświadczeniu dla redakcji Android Authority, rzecznik OnePlus ostatecznie przełamał ciszę w sprawie harmonogramu aktualizacji ich smartwatchy. Otrzymaliśmy następującą, choć dość ogólnikową, deklarację:

Wear OS 5 trafi na OnePlus Watch 2 w najbliższej przyszłości, a Wear OS 6 jest spodziewany dla obu modeli, OnePlus Watch 2 i OnePlus Watch 3, w 2026 roku.

Zacznijmy od dobrych wieści: Wear OS 5 jest blisko. Biorąc pod uwagę, że firma spóźniła się z pierwotnym terminem (Q3 2025), ta “najbliższa przyszłość” jest jak najbardziej oczekiwana.

Gorsza wiadomość dotyczy Wear OS 6. Oczekiwanie na aktualizację w ciągu całego 2026 roku to bardzo szeroki i odległy horyzont. Użytkownicy nowszego Watch 3 (który przecież debiutował z Wear OS 5) naturalnie chcieliby zobaczyć szóstą generację systemu jak najszybciej, najlepiej już na początku 2026 roku. Po doświadczeniach z opóźnieniem aktualizacji do “piątki”, trudno jednak o optymizm.

OnePlus odniosło się również do opóźnień w kwartalnych łatkach bezpieczeństwa dla Watch 2. Firma zapewniła, że jest nadal zobowiązana do regularnych, kwartalnych aktualizacji, ale bieżące opóźnienie wynika z prac nad Wear OS 5. W skrócie: musieliśmy poświęcić bezpieczeństwo dla większej aktualizacji, co, miejmy nadzieję, wynagrodzi użytkownikom cierpliwość.

Jakie nowości przyniesie Wear OS 6?

Skoro wiemy, że nowy system nadejdzie w 2026 roku, warto zobaczyć, na co konkretnie będą czekać użytkownicy OnePlus Watch 2 i 3. Google zaprezentowało nową wersję systemu w maju na I/O 2025, a aktualizacje trafiają już na flagowe zegarki z Androidem. Choć nie jest to rewolucja wizualna, Wear OS 6 przynosi kilka kluczowych usprawnień, które docenimy w codziennym użytkowaniu.

