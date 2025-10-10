Kiedy twój zegarek OnePlus dostanie Wear OS 6? Będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość

OnePlus uderza się w pierś — znamy daty aktualizacji Wear OS 6 dla Watch 2 i 3
W oświadczeniu dla redakcji Android Authority, rzecznik OnePlus ostatecznie przełamał ciszę w sprawie harmonogramu aktualizacji ich smartwatchy. Otrzymaliśmy następującą, choć dość ogólnikową, deklarację:
Wear OS 5 trafi na OnePlus Watch 2 w najbliższej przyszłości, a Wear OS 6 jest spodziewany dla obu modeli, OnePlus Watch 2 i OnePlus Watch 3, w 2026 roku.
Zacznijmy od dobrych wieści: Wear OS 5 jest blisko. Biorąc pod uwagę, że firma spóźniła się z pierwotnym terminem (Q3 2025), ta “najbliższa przyszłość” jest jak najbardziej oczekiwana.
Gorsza wiadomość dotyczy Wear OS 6. Oczekiwanie na aktualizację w ciągu całego 2026 roku to bardzo szeroki i odległy horyzont. Użytkownicy nowszego Watch 3 (który przecież debiutował z Wear OS 5) naturalnie chcieliby zobaczyć szóstą generację systemu jak najszybciej, najlepiej już na początku 2026 roku. Po doświadczeniach z opóźnieniem aktualizacji do “piątki”, trudno jednak o optymizm.
OnePlus odniosło się również do opóźnień w kwartalnych łatkach bezpieczeństwa dla Watch 2. Firma zapewniła, że jest nadal zobowiązana do regularnych, kwartalnych aktualizacji, ale bieżące opóźnienie wynika z prac nad Wear OS 5. W skrócie: musieliśmy poświęcić bezpieczeństwo dla większej aktualizacji, co, miejmy nadzieję, wynagrodzi użytkownikom cierpliwość.
Jakie nowości przyniesie Wear OS 6?
Skoro wiemy, że nowy system nadejdzie w 2026 roku, warto zobaczyć, na co konkretnie będą czekać użytkownicy OnePlus Watch 2 i 3. Google zaprezentowało nową wersję systemu w maju na I/O 2025, a aktualizacje trafiają już na flagowe zegarki z Androidem. Choć nie jest to rewolucja wizualna, Wear OS 6 przynosi kilka kluczowych usprawnień, które docenimy w codziennym użytkowaniu.
Wśród najważniejszych nowości i ulepszeń znajdziemy:
- Lepsza Bateria (do 10%) – dzięki systemowym optymalizacjom, Google obiecuje nawet 10% wzrost żywotności baterii w porównaniu do Wear OS 5. To jest zawsze najważniejszy element na liście życzeń każdego posiadacza smartwatcha.
- Material 3 Expressive – nowy system wizualny i animacyjny wprowadza więcej opcji personalizacji, odświeżone schematy kolorów i nową typografię. Aplikacje i widżety będą mogły dopasowywać swoje kolory do tarczy zegarka, co stworzy bardziej spójny i jednolity wygląd.
- Ulepszony ekran Always-On – w systemie ambient (wyświetlanie ciągłe) główna aktywność pozostaje widoczna w stanie „wznowionym”. Oznacza to, że kluczowe informacje będą jeszcze łatwiej dostępne na pierwszy rzut oka.
- Udoskonalone kafelki – te przesuwane widżety zyskają nowe komponenty i będą domyślnie dostosowane do systemowej czcionki, co poprawi ich wizualną spójność.
- Płynniejsza nawigacja – nowe elementy interfejsu pozwolą programistom na tworzenie bardziej płynnego przewijania list i menu, co zwiększy odczuwalną szybkość działania systemu.
- Lepsza kontrola mediów – znacząco usprawnione sterowanie dla podcastów i muzyki, w tym łatwiejszy dostęp do przewijania, list odtwarzania, tasowania i powtarzania utworów.
- Powrót tarcz zegarka – platformy trzecie, takie jak Facer, otrzymały wsparcie dla „Watch Face Push”, co pozwala na natychmiastową synchronizację tarcz bez konieczności instalowania osobnej aplikacji dla każdej z nich.