Samsung nie zwalnia tempa. One UI 8.5 przyniesie cztery nowe funkcje Galaxy AI

Podsumowanie artykułu . . .

AI wkracza do pracy i social mediów. Cztery nowości AI w One UI 8.5

Według raportu koreańskiego ETNews, Samsung koncentruje się na przynajmniej czterech nowych funkcjach Galaxy AI, które w gruncie rzeczy mają działać jako nasi cyfrowi asystenci. Choć część tych informacji mogła już kiedyś przewinąć się w plotkach, ich ponowne pojawienie się w koreańskiej publikacji sugeruje, że prace są na zaawansowanym etapie.

Nowe funkcje, które mają trafić do One UI 8.5, to:

Meeting Assistant — to funkcja, która wydaje się być odpowiedzią na potrzeby globalnego biznesu. Ma oferować tłumaczenie językowe w czasie rzeczywistym podczas spotkań na żywo. Teoretycznie mogłoby to wyeliminować potrzebę angażowania profesjonalnego tłumacza, gdy dwie strony mówią różnymi językami. Brzmi to ambitnie i, jeśli będzie działać płynnie, może być killer-ficzerem dla osób często podróżujących służbowo. Smart Clipboard — to ulepszenie, które ma ułatwić zarządzanie skopiowanym tekstem. Schowek będzie wykorzystywał AI do rekomendowania akcji na podstawie zaznaczonego lub skopiowanego fragmentu. Chcesz streszczenia? Automatycznie zaproponuje podsumowanie. Wystarczy kliknąć, by przetłumaczyć lub przeszukać. To ma za zadanie zminimalizować konieczność przełączania się między aplikacjami, co jest zmorą wielozadaniowości. Schowek ma też sugerować dodanie tekstu do ulubionych, co jest miłym, choć mniejszym, bonusem. Social Composer — to gratka dla tych, którzy dużo publikują. AI pomoże tworzyć opisy do mediów społecznościowych lub recenzje produktów, bazując na załadowanych obrazach (np. ze sklepów online). Model ma wykrywać obiekty i osoby na zdjęciu, a następnie generować opis. Z jednej strony to oszczędność czasu, z drugiej – potencjalna homogenizacja treści, ale z pewnością przyspieszy to proces tworzenia. Touch Assistant — nazwa jest dość ogólna, ale funkcja ma polegać na tłumaczeniu zaznaczonego tekstu oraz jego organizowaniu w celu lepszego czytania. Można założyć, że chodzi tu o optymalizację długich fragmentów tekstu, aby były bardziej przystępne i czytelne, co jest przydatne np. podczas przeglądania artykułów naukowych lub długich postów na forach.

Czytaj też: Samsung chce być jak Apple? Kontrowersyjna wersja kolorystyczna Galaxy S26 Ultra podzieliła fanów

Co ciekawe, oprócz tych nowości, wiemy już z wcześniejszych plotek o jeszcze jednej, niezwykle ciekawej funkcji Galaxy AI, która ma odbierać połączenia przychodzące w imieniu użytkownika, by oszczędzić mu czasu. Samsung ewidentnie stawia na AI, która ma przejąć nudne i powtarzalne obowiązki. Nie można też zapomnieć, że One UI 8.5 to nie tylko AI. Możemy spodziewać się również szeregu innych usprawnień, w tym odświeżonego języka projektowania UI w aplikacjach systemowych i nowego wyglądu ikon.

Beta One UI 8.5 pojawi się wcześniej niż myśleliśmy

Firma już teraz intensywnie testuje One UI 8.5 na niektórych urządzeniach, mimo że oficjalna premiera One UI 8.0 (opartego na Androidzie 16) jeszcze się nie zakończyła. Są to jednak wewnętrzne testy, więc musimy czekać na otwarcie programu beta. Na szczęście, wydaje się, że stanie się to już niedługo. Mówi się, że beta może ruszyć w ostatnim tygodniu listopada lub w tygodniu rozpoczynającym się 24 listopada. To jest dość nietypowe, bo Samsung rzadko organizował bety dla tych „drugich” aktualizacji. Jednak biorąc pod uwagę, że to właśnie z wersją 8.5 na pokładzie ma zadebiutować przyszłoroczna seria Galaxy S26, taki krok jest logiczny. Samsung musi mieć czas na dopracowanie systemu przed najważniejszą premierą roku.

Czytaj też: Oppo celuje w mobilną perfekcję. Co wiemy o flagowej serii Find X9?

Choć nie wiadomo jeszcze, które kraje wezmą udział w testach (miejmy nadzieję, że standardowa pula zostanie utrzymana), ani jakie dokładnie urządzenia będą kwalifikować się do bety (zapewne flagowce z ostatnich dwóch lat), sam fakt, że dostaniemy szansę przetestowania 8.5 wcześniej, jest dobrą wiadomością.

Czytaj też: Xiaomi kopiuje Apple i wprowadza HyperIsland. Nowy system trafi na te urządzenia

One UI 8.5 wyraźnie pokazuje, że dla Samsunga AI stała się kluczowym elementem cyklu życia oprogramowania. Cztery nowe funkcje, z silnym naciskiem na automatyzację pracy i ułatwienia w komunikacji, sugerują, że Samsung celuje w użytkownika biznesowego i wielozadaniowego. Teraz pozostaje trzymać kciuki, by beta ruszyła zgodnie z planem w listopadzie i by te ambitne funkcje Galaxy AI faktycznie działały tak płynnie, jak obiecuje to wyciek.